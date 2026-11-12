Greșeala pe care o fac părinții când aleg meditațiile la matematică. De ce orele individuale nu sunt mereu mai eficiente

„Atunci când preiau un elev, consider esențial să stabilim câteva lucruri: care este nivelul real de pregătire, ce lacune trebuie recuperate, care este obiectivul urmărit, de câte ședințe este nevoie și cu ce frecvență? Abia după această evaluare putem construi un program de lucru realist și eficient”, explică profesoara într-un interviu pentru Totul Despre Mame.

Andrei Octavian Dobre, profesor la Colegiul Național „Nichita Stănescu” din Ploiești, atrage atenția și asupra diferenței dintre rezultatele de la clasă și pregătirea pentru examen. O lucrare susținută imediat după predarea unui capitol verifică o parte limitată din materia necesară la Evaluarea Națională.

„La Evaluarea Națională, elevii trebuie pregătiți nu doar din materia clasei a VIII-a, ci și din anii anteriori, deci o recapitulare pe capitole. Notele de la clasă pot fi înșelătoare: o lucrare dată la finalul unei unități de învățare verifică doar o mică parte din ceea ce se cere la examen. Mult mai relevante sunt simulările periodice.”

Ce poate câștiga elevul din pregătirea într-un grup mic

Într-o grupă compatibilă, elevii pot compara metodele de rezolvare și pot învăța din întrebările colegilor. Otilia Iamandi pune accentul pe interacțiune, argumentarea soluțiilor și competiția constructivă.

„Uneori, explicația unui coleg este cea care clarifică o idee pe care elevul nu a înțeles-o din prima explicație a profesorului”, spune aceasta.

Profesoara precizează că eficiența depinde de nivelul elevilor, obiectivele lor și capacitatea profesorului de a coordona activitatea.

Andrei Dobre recomandă, la rândul său, grupele mici pentru mulți dintre elevi.

„Cred că, pentru majoritatea elevilor, meditațiile în grupuri mici sunt mai eficiente. Competiția și felul în care colegii abordează o problemă îi dezvoltă și îi motivează.”

Pregătirea în grup nu funcționează însă în orice condiții. Diferențele mari de nivel și un ritm care îi lasă constant în urmă pe unii copii pot reduce avantajele acestei formule.

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Când sunt utile orele individuale și câte ședințe sunt necesare

Pentru elevii care au lacune importante, lucrul individual poate fi o etapă de recuperare. Profesorul poate reveni asupra noțiunilor de bază, fără ca elevul să fie nevoit să urmeze ritmul unui grup mai avansat.