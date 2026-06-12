Rețeaua invizibilă de sub picioarele noastre este uriașă: ciupercile din sol ar putea măsura peste 100 de milioane de miliarde de kilometri

Ce sunt ciupercile care susțin viața plantelor

Ciupercile micorizale arbusculare există de sute de milioane de ani și au avut un rol esențial în evoluția plantelor pe uscat. Ele formează o relație de schimb cu peste 70% dintre speciile de plante: oferă apă și nutrienți, în special fosfor și azot, iar în schimb primesc carbon produs de plante prin fotosinteză.

Acest schimb aparent simplu este, de fapt, una dintre bazele vieții terestre. Fără aceste ciuperci, multe plante ar avea acces mult mai greu la resursele din sol. Rădăcinile nu pot explora singure fiecare spațiu microscopic, însă hifele fungice se pot strecura prin zone extrem de fine, extinzând raza de acțiune a plantei.

Dimensiunea rețelei este uluitoare. Potrivit cercetătorilor, într-o singură linguriță de sol ar putea exista până la zece metri de rețea micorizală. La scară globală, această infrastructură subterană devine una dintre cele mai mari și mai importante rețele biologice de pe planetă, deși rămâne aproape complet invizibilă pentru oameni.

Pentru a realiza prima hartă globală a acestor rețele, echipa de cercetători a folosit modele de învățare automată și date din peste 16.000 de probe de sol colectate din ecosisteme diferite. Rezultatul este o imagine mai clară asupra locurilor în care aceste ciuperci prosperă și asupra zonelor în care sunt amenințate.

De ce aceste rețele contează pentru climă și agricultură

Importanța ciupercilor micorizale nu se oprește la hrănirea plantelor. Aceste rețele contribuie și la stocarea carbonului în sol, un proces esențial în contextul schimbărilor climatice. Plantele absorb dioxid de carbon din atmosferă, iar o parte din carbonul rezultat ajunge în sol prin intermediul relației cu ciupercile.

Hifele ajută la transferul carbonului în profunzime și la stabilizarea solului. În același timp, ele pot contribui la reducerea pierderilor de nutrienți și la protejarea apelor împotriva excesului de substanțe chimice provenite din agricultură. Cu cât rețeaua fungică este mai densă și mai sănătoasă, cu atât solul poate funcționa mai bine ca ecosistem viu.

Studiul arată însă că agricultura intensivă afectează puternic aceste rețele. În terenurile agricole, densitatea rețelelor micorizale este, în medie, cu 47,3% mai mică decât în ecosistemele naturale. Aratul adânc, folosirea excesivă a fertilizatorilor și fungicidelor sau degradarea solului pot rupe și slăbi această infrastructură subterană.