Regula pe care mulți români o ignoră vara când își spală mașina. Se dau amenzi serioase
În fiecare vară, odată cu temperaturile ridicate și praful care se depune rapid pe caroserie, foarte mulți români aleg să își spele mașina în fața blocului, în parcările dintre imobile sau chiar pe marginea străzii, fără să știe că acest obicei aparent banal poate atrage amenzi consistente în anumite orașe și situații.
De ce apare problema vara
Pe timpul verii, mașinile se murdăresc mult mai repede din cauza prafului, polenului și temperaturilor ridicate care usucă rapid carosabilul, iar mulți șoferi preferă să evite costurile unei spălătorii auto și aleg varianta clasică: furtunul, găleata și parcarea din fața blocului.
Problema este însă că, în multe localități din România, spălarea mașinii pe domeniul public este interzisă prin regulamente locale de salubrizare și protecția mediului.
Mulți șoferi cred că dacă folosesc doar apă și își spală rapid mașina fără să deranjeze pe nimeni nu riscă nimic, însă legea tratează diferit utilizarea domeniului public și poluarea rezultată din scurgerea apei murdare, a detergenților și a substanțelor chimice.
Ce spune legea despre spălarea maşinii
La nivel național, baza legală este susținută de OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, act normativ care stabilește obligația persoanelor fizice și juridice de a preveni poluarea mediului și contaminarea apelor sau a solului.
Pe lângă această ordonanță, fiecare primărie poate adopta reguli suplimentare prin regulamente locale de gospodărire urbană și salubrizare. În multe orașe, aceste regulamente interzic explicit spălarea vehiculelor pe trotuare, în parcări publice, pe spații verzi sau pe străzile dintre blocuri.
Practic, problema principală nu este simpla existență a apei, ci faptul că reziduurile, uleiurile, noroiul și detergenții pot ajunge în sistemul de canalizare pluvială sau pe spațiile verzi.
Ce amenzi pot primi șoferii
Valoarea sancțiunilor diferă în funcție de localitate și de regulamentul aplicat de autoritățile locale, însă în multe cazuri amenzile pornesc de la câteva sute de lei și pot depăși chiar 2.000 de lei.
În orașe precum București, Cluj-Napoca sau Timișoara, poliția locală și inspectorii de mediu au aplicat frecvent sancțiuni șoferilor surprinși spălând mașinile pe domeniul public.
În anumite situații, dacă sunt folosite substanțe chimice sau dacă se constată poluarea canalizării ori a spațiilor verzi, sancțiunile pot fi și mai mari.
Exemple clare pe care mulți nu le cunosc
Există însă diferențe importante între diverse situații, iar mulți șoferi nu le cunosc. De exemplu, dacă cineva șterge rapid praful de pe mașină cu o lavetă umedă sau curăță geamurile fără să folosească furtun și detergenți, autoritățile nu tratează situația la fel de grav precum o spălare completă.
În schimb, dacă un șofer scoate furtunul din apartament, spală mașina cu șampon auto în parcarea blocului și lasă apa murdară să curgă pe asfalt sau spre canalizare, riscul unei amenzi crește considerabil.
La fel, spălarea mașinii pe spații verzi sau lângă locuri de joacă poate aduce sancțiuni și mai severe.
De ce autoritățile interzic această practică
Principala problemă invocată de autorități este poluarea. Practic, apa rezultată din spălarea mașinilor conține adesea urme de ulei, combustibil, praf de frână, detergent și alte substanțe chimice care nu ar trebui să ajungă direct în canalizarea pluvială sau în sol.
În plus, în perioadele de secetă și caniculă, multe orașe încearcă să limiteze consumul inutil de apă, iar utilizarea furtunurilor pentru spălarea mașinilor pe domeniul public este privită tot mai strict.
Ce variante au șoferii
Specialiștii recomandă folosirea spălătoriilor autorizate, deoarece acestea sunt dotate cu sisteme speciale de colectare și filtrare a apei murdare. Pentru cei care vor doar să îndepărteze praful sau polenul, există și soluții rapide precum șervețelele speciale pentru caroserie sau spălarea fără apă, metode tot mai populare în marile orașe.
În plus, multe spălătorii self-service permit curățarea rapidă a mașinii la costuri reduse, fără riscul unor sancțiuni.