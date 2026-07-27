Regula pe care mulți români o ignoră vara când își spală mașina. Se dau amenzi serioase

Problema este însă că, în multe localități din România, spălarea mașinii pe domeniul public este interzisă prin regulamente locale de salubrizare și protecția mediului.

Mulți șoferi cred că dacă folosesc doar apă și își spală rapid mașina fără să deranjeze pe nimeni nu riscă nimic, însă legea tratează diferit utilizarea domeniului public și poluarea rezultată din scurgerea apei murdare, a detergenților și a substanțelor chimice.

Ce spune legea despre spălarea maşinii

La nivel național, baza legală este susținută de OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, act normativ care stabilește obligația persoanelor fizice și juridice de a preveni poluarea mediului și contaminarea apelor sau a solului.

Pe lângă această ordonanță, fiecare primărie poate adopta reguli suplimentare prin regulamente locale de gospodărire urbană și salubrizare. În multe orașe, aceste regulamente interzic explicit spălarea vehiculelor pe trotuare, în parcări publice, pe spații verzi sau pe străzile dintre blocuri.

Practic, problema principală nu este simpla existență a apei, ci faptul că reziduurile, uleiurile, noroiul și detergenții pot ajunge în sistemul de canalizare pluvială sau pe spațiile verzi.

Ce amenzi pot primi șoferii

Valoarea sancțiunilor diferă în funcție de localitate și de regulamentul aplicat de autoritățile locale, însă în multe cazuri amenzile pornesc de la câteva sute de lei și pot depăși chiar 2.000 de lei.

În orașe precum București, Cluj-Napoca sau Timișoara, poliția locală și inspectorii de mediu au aplicat frecvent sancțiuni șoferilor surprinși spălând mașinile pe domeniul public.