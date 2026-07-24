Încărcarea telefonului în mașină consumă carburant? Ce trebuie să știe orice șofer

Cât influențează încărcarea telefonului consumul de combustibil

Impactul asupra consumului este însă extrem de redus. Un încărcător de telefon are, în general, o putere cuprinsă între 5 și 15 wați, o valoare infimă comparativ cu alte sisteme ale mașinii.

Prin comparație, instalația de climatizare poate avea nevoie de mii de wați și este unul dintre principalii factori care cresc consumul de carburant în timpul verii. Din acest motiv, energia necesară pentru încărcarea unui telefon are un efect aproape imposibil de observat asupra consumului de benzină sau motorină.

Specialiștii citați de Engadget arată că, deși încărcarea telefonului utilizează indirect combustibil, cantitatea suplimentară consumată este atât de mică încât nu poate fi remarcată în utilizarea de zi cu zi.

Ce se întâmplă dacă îți încarci telefonul cu motorul oprit

Situația este diferită atunci când motorul nu funcționează. În acest caz, energia nu mai este furnizată de alternator, ci direct din bateria de 12 volți a mașinii.

În mod normal, încărcarea telefonului pentru o perioadă scurtă nu va descărca bateria vehiculului. Totuși, dacă dispozitivul rămâne conectat ore întregi, iar bateria mașinii este veche, slăbită sau automobilul nu a fost folosit de mai mult timp, există riscul ca energia disponibilă să scadă suficient de mult încât pornirea motorului să devină dificilă.

Din acest motiv, specialiștii recomandă să eviți încărcarea telefonului atunci când motorul este oprit, mai ales pentru perioade îndelungate.

În concluzie, încărcarea telefonului în timpul mersului nu reprezintă un motiv de îngrijorare nici din perspectiva consumului de combustibil, nici a bateriei mașinii. Dacă vrei să economisești carburant, este mult mai eficient să acorzi atenție utilizării aerului condiționat, stilului de condus și presiunii din anvelope decât să renunți la încărcarea telefonului în timpul deplasărilor.