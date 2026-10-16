Profesorii predau mai mult, iar regulile de repartizare s-au schimbat. Avertismentul ISMB pentru anul școlar 2026-2027
Creșterea normei didactice și schimbarea procedurilor de repartizare pot afecta motivația profesorilor și stabilitatea școlilor, avertizează Inspectoratul Școlar al Municipiului București în planul managerial pentru 2026–2027. Documentul include aceste nemulțumiri printre punctele slabe identificate la începutul anului școlar. Majorarea normei se aplică din 2025–2026, în timp ce reorganizarea unor unități de învățământ a impus noi reguli de repartizare și în vara acestui an.
Ce semnalează Inspectoratul Școlar București
Avertismentul apare în planul managerial al ISMB pentru anul școlar 2026–2027, în analiza resurselor materiale și financiare. Inspectoratul pune în legătură schimbările privind activitatea profesorilor cu riscurile pentru organizarea școlilor.
„Nemulțumiri și destabilizare generate de creșterea normei didactice și modificările procedurale de repartizare pentru anul școlar 2026-2027, care pot afecta motivația cadrelor didactice și stabilitatea organizării școlare”, se arată în document.
Formularea descrie un risc identificat de instituție, fără să cuantifice numărul profesorilor afectați sau amploarea efectelor asupra activității la clasă. Planul consemnează însă explicit că modificările administrative și profesionale pot influența motivația personalului.
Inspectoratul enumeră și alte dificultăți, de la echipamente IT insuficiente sau învechite până la lipsa mentenanței în unele școli. Sunt menționate inclusiv subutilizarea dotărilor obținute prin programele ROSE și PNRR și lipsa spațiilor pentru activități precum „Școală după Școală”.
Câte ore predau profesorii în anul școlar actual
Regimul introdus prin Legea nr. 141/2025 a majorat norma de predare pentru mai multe categorii de personal didactic. Pentru profesorii de gimnaziu, liceu și postliceal vizați de regula generală, aceasta este de 20 de ore pe săptămână, față de 18 anterior.
Legea nr. 141/2025 prevede și situații distincte. Profesorii cu gradul didactic I sau titlul de profesor emerit care desfășoară activitate de mentorat au o normă de 18 ore pe săptămână.
Pentru profesorii de instruire practică și maiștrii-instructori, norma este de 26 de ore, respectiv de 22 de ore pentru cei care îndeplinesc condițiile privind gradul didactic și mentoratul. În învățământul special sunt prevăzute norme de 18 sau 22 de ore, în funcție de activitate și de categoria de personal.
La învățători și profesorii pentru învățământul primar, norma rămâne un post pentru fiecare clasă. În atribuțiile postului sunt incluse obligatoriu două ore de pregătire remedială pe săptămână.
Aceste valori se referă la norma didactică, nu la întreaga activitate profesională a unui profesor. Pregătirea lecțiilor, evaluarea lucrărilor și celelalte responsabilități trebuie deosebite de orele de predare.
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De ce s-a schimbat ordinea repartizării pe posturi
În august 2026, Ministerul Educației a transmis inspectoratelor noi instrucțiuni pentru repartizarea profesorilor, în contextul reorganizării școlilor. Unele posturi sau catedre au fost afectate după etapele inițiale de repartizare, ceea ce a necesitat soluții pentru personalul implicat.
Conform adresei ministerului prezentate de Edupedu.ro, în etapele de după 20 august au avut prioritate categoriile de cadre didactice care necesitau completarea normei sau soluționarea situației postului. Printre acestea s-au aflat titularii cu normă incompletă, debutanții care promovaseră definitivatul și profesorii în restrângere de activitate.
Instrucțiunile au vizat și candidații repartizați în perioada 5–6 august ale căror posturi nu mai puteau fi constituite după reorganizare. Ministerul a prevăzut posibilitatea modificării repartizării în condițiile indicate în document.
Justificarea a fost legată de situația școlilor care nu mai îndeplineau cerințele legale pentru funcționarea cu personalitate juridică. Schimbarea structurii unităților a avut astfel consecințe și asupra încadrării profesorilor, nu doar asupra organizării administrative.
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Reducerea normei pentru profesorii cu vechime rămâne o propunere separată
În paralel, în Parlament este discutată o inițiativă pentru revenirea la 18 ore de predare în cazul profesorilor cu peste 25 de ani vechime și gradul didactic I. Aplicarea propusă este din anul școlar 2027–2028, fără ca această intenție să înlocuiască automat regulile actuale.
Mihai Dimian a declarat că susține măsura și că o consideră „fezabilă”, dar a subliniat necesitatea identificării finanțării. Potrivit declarațiilor sale relatate de Edupedu.ro, inițiativa întâmpină dificultăți la Comisia de buget-finanțe din cauza sursei banilor necesari.
Punctul de vedere guvernamental transmis pe 3 septembrie nu susținea reducerea, invocând un cost anual de aproximativ 1,1 miliarde de lei și necesitatea a 7.200 de norme suplimentare. Această dezbatere privește o posibilă schimbare viitoare, distinctă de excepțiile pentru mentorat deja prevăzute de lege.