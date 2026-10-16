Profesorii predau mai mult, iar regulile de repartizare s-au schimbat. Avertismentul ISMB pentru anul școlar 2026-2027

„Nemulțumiri și destabilizare generate de creșterea normei didactice și modificările procedurale de repartizare pentru anul școlar 2026-2027, care pot afecta motivația cadrelor didactice și stabilitatea organizării școlare”, se arată în document.

Formularea descrie un risc identificat de instituție, fără să cuantifice numărul profesorilor afectați sau amploarea efectelor asupra activității la clasă. Planul consemnează însă explicit că modificările administrative și profesionale pot influența motivația personalului.

Inspectoratul enumeră și alte dificultăți, de la echipamente IT insuficiente sau învechite până la lipsa mentenanței în unele școli. Sunt menționate inclusiv subutilizarea dotărilor obținute prin programele ROSE și PNRR și lipsa spațiilor pentru activități precum „Școală după Școală”.

Câte ore predau profesorii în anul școlar actual

Regimul introdus prin Legea nr. 141/2025 a majorat norma de predare pentru mai multe categorii de personal didactic. Pentru profesorii de gimnaziu, liceu și postliceal vizați de regula generală, aceasta este de 20 de ore pe săptămână, față de 18 anterior.

Legea nr. 141/2025 prevede și situații distincte. Profesorii cu gradul didactic I sau titlul de profesor emerit care desfășoară activitate de mentorat au o normă de 18 ore pe săptămână.

Pentru profesorii de instruire practică și maiștrii-instructori, norma este de 26 de ore, respectiv de 22 de ore pentru cei care îndeplinesc condițiile privind gradul didactic și mentoratul. În învățământul special sunt prevăzute norme de 18 sau 22 de ore, în funcție de activitate și de categoria de personal.

La învățători și profesorii pentru învățământul primar, norma rămâne un post pentru fiecare clasă. În atribuțiile postului sunt incluse obligatoriu două ore de pregătire remedială pe săptămână.

Aceste valori se referă la norma didactică, nu la întreaga activitate profesională a unui profesor. Pregătirea lecțiilor, evaluarea lucrărilor și celelalte responsabilități trebuie deosebite de orele de predare.