Produsul tradițional din România care a cucerit experții culinari din întreaga lume. A depăşit delicatese din Italia şi Franţa
România reușește să atragă atenția într-un domeniu în care competiția este dominată de tradiții culinare consacrate din Europa. Un produs alimentar cu o istorie bine cunoscută pe plan local a obținut o poziție remarcabilă într-un clasament internațional dedicat salamurilor, depășind preparate apreciate din Italia și Franța. Evaluarea a fost realizată de platforma gastronomică TasteAtlas, care publică periodic ierarhii bazate pe recenziile utilizatorilor.
Salamul de Sibiu, printre cele mai apreciate salamuri din lume
Potrivit celui mai recent clasament publicat de TasteAtlas și actualizat la 3 iunie 2026, Salamul de Sibiu ocupă locul al treilea în topul celor mai bune salamuri din lume. Produsul românesc a obținut nota 4,3 din 5 și s-a clasat înaintea unor specialități celebre provenite din Italia și Franța.
Clasamentul a fost realizat pe baza a 1.150 de evaluări. Dintre acestea, 777 au fost considerate valide după ce platforma a eliminat voturile suspecte sau pe cele influențate de patriotism local ori activități artificiale. Astfel, rezultatul reflectă popularitatea produselor în rândul utilizatorilor TasteAtlas.
Înaintea produsului românesc s-au clasat două salamuri din Ungaria, ambele evaluate cu 4,4 puncte.
Ce face special Salamul de Sibiu
Descrierea publicată de TasteAtlas evidențiază faptul că Salamul de Sibiu beneficiază de statutul de Indicație Geografică Protejată în Uniunea Europeană. Deși poartă numele orașului Sibiu, produsul nu este realizat exclusiv în această zonă, ci poate fi fabricat în mai multe regiuni din România, cu respectarea unor reguli stricte.
Rețeta este bazată pe bucăți atent selecționate de carne de porc, inclusiv mușchi și pulpă, la care se adaugă slănină tocată mai grosier. Condimentarea este una clasică și include sare, piper negru, usturoi și ienibahar.
Procesul de maturare durează minimum 70 de zile. În această perioadă, produsul capătă o textură fermă și o aromă specifică. Un rol important îl are și mucegaiul nobil care se formează la exterior și contribuie la maturarea naturală.
La final, rezultatul este un salam cu aspect albicios la exterior, datorită stratului de mucegai nobil, iar în interior prezintă o culoare roz-roșiatică, o structură compactă și un gust echilibrat, ușor condimentat.
Primele două locuri au fost ocupate de produse din Ungaria
Liderul clasamentului este Szegedi szalámi, cunoscut și sub denumirea de Salamul de Szeged. Acesta a primit nota 4,4 și este considerat unul dintre produsele reprezentative ale industriei maghiare a cărnii.
Potrivit descrierii publicate de TasteAtlas, salamul este realizat exclusiv din carnea unor porci cu vârsta de cel puțin un an, proveniți din anumite comitate ale Ungariei. Procesul de maturare durează minimum 90 de zile.
Și acest produs se remarcă prin stratul exterior de mucegai nobil, favorizat de microclimatul specific zonei din jurul râului Tisa. Gustul este descris drept plin, ușor afumat și complex.
Pe poziția a doua se află Budapesti téliszalámi, cunoscut drept Salamul de iarnă din Budapesta, care a primit aceeași notă, 4,4 puncte. Denumirea provine din perioada în care era preparat în mod tradițional, respectiv în lunile reci ale anului, considerate ideale pentru maturare.
Italia domină topul, dar România urcă pe podium
Deși primele trei poziții sunt ocupate de produse din Ungaria și România, Italia continuă să fie țara cu cea mai puternică prezență în clasament.
După Salamul de Sibiu urmează Salame Napoli, Salame Felino și Salame Toscano. În total, nu mai puțin de șase produse italiene se regăsesc în primele zece poziții ale ierarhiei.
În top mai apare și Rosette de Lyon, reprezentantul Franței, alături de alte specialități italiene apreciate la nivel internațional.
Clasamentul celor mai bune salamuri din lume realizat de TasteAtlas este următorul:
- Szegedi szalámi – Ungaria
- Budapesti téliszalámi – Ungaria
- Salam de Sibiu – România
- Salame Napoli – Italia
- Salame Felino – Italia
- Salame Toscano – Italia
- Rosette de Lyon – Franța
- Genoa Salami – Italia
- Finocchiona – Italia
- Salamini Italiani alla cacciatora – Italia