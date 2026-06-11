Produsul tradițional din România care a cucerit experții culinari din întreaga lume. A depăşit delicatese din Italia şi Franţa

Clasamentul a fost realizat pe baza a 1.150 de evaluări. Dintre acestea, 777 au fost considerate valide după ce platforma a eliminat voturile suspecte sau pe cele influențate de patriotism local ori activități artificiale. Astfel, rezultatul reflectă popularitatea produselor în rândul utilizatorilor TasteAtlas.

Înaintea produsului românesc s-au clasat două salamuri din Ungaria, ambele evaluate cu 4,4 puncte.

Ce face special Salamul de Sibiu

Descrierea publicată de TasteAtlas evidențiază faptul că Salamul de Sibiu beneficiază de statutul de Indicație Geografică Protejată în Uniunea Europeană. Deși poartă numele orașului Sibiu, produsul nu este realizat exclusiv în această zonă, ci poate fi fabricat în mai multe regiuni din România, cu respectarea unor reguli stricte.

Rețeta este bazată pe bucăți atent selecționate de carne de porc, inclusiv mușchi și pulpă, la care se adaugă slănină tocată mai grosier. Condimentarea este una clasică și include sare, piper negru, usturoi și ienibahar.

Procesul de maturare durează minimum 70 de zile. În această perioadă, produsul capătă o textură fermă și o aromă specifică. Un rol important îl are și mucegaiul nobil care se formează la exterior și contribuie la maturarea naturală.

La final, rezultatul este un salam cu aspect albicios la exterior, datorită stratului de mucegai nobil, iar în interior prezintă o culoare roz-roșiatică, o structură compactă și un gust echilibrat, ușor condimentat.

Primele două locuri au fost ocupate de produse din Ungaria

Liderul clasamentului este Szegedi szalámi, cunoscut și sub denumirea de Salamul de Szeged. Acesta a primit nota 4,4 și este considerat unul dintre produsele reprezentative ale industriei maghiare a cărnii.