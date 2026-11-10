Poți primi amendă dacă stai la semafor cu telefonul în mână? Ce spune Codul Rutier în 2026

Această prevedere urmărește prevenirea accidentelor provocate de neatenția șoferilor. Chiar și câteva secunde în care conducătorul auto privește ecranul telefonului pot fi suficiente pentru a nu observa un pieton, un vehicul care frânează sau schimbarea semaforului.

Interdicția nu se referă doar la convorbirile telefonice. Citirea mesajelor, navigarea pe rețelele sociale și alte activități care presupun utilizarea telefonului în timpul deplasării pot constitui încălcări ale regulilor rutiere.

Ai voie să folosești telefonul când stai la semafor?

Aceasta este una dintre situațiile care provoacă frecvent confuzii. Textul articolului 36 alineatul (3) folosește expresia „în timpul deplasării pe drumurile publice”. Prin urmare, există o diferență între utilizarea telefonului atunci când mașina se află efectiv în mișcare și folosirea acestuia când vehiculul este complet oprit.

O mașină care așteaptă la culoarea roșie a semaforului este oprită temporar din cauza condițiilor de trafic. Din interpretarea literală a prevederii nu rezultă că simpla ținere a telefonului în mână, în acest moment, atrage automat o amendă.

Totuși, situația nu trebuie confundată cu parcarea într-un loc sigur. Șoferul rămâne participant activ la trafic și trebuie să urmărească semnalele luminoase și circulația din jur.

Dacă semaforul devine verde, iar conducătorul auto începe deplasarea folosind telefonul, interdicția legală devine aplicabilă. De asemenea, dacă utilizarea telefonului contribuie la încălcarea unei alte reguli de circulație, consecințele pot fi mai grave.

Cât este amenda pentru folosirea telefonului în 2026

Potrivit articolului 101 alineatul (1) punctul 19 din Codul rutier, folosirea telefonului mobil în timpul deplasării, fără un dispozitiv de tip „mâini libere”, constituie contravenție sancționată cu amendă din clasa a III-a.