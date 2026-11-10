Poți primi amendă dacă stai la semafor cu telefonul în mână? Ce spune Codul Rutier în 2026
Mulți șoferi profită de minutele petrecute la semafor pentru a verifica mesajele, a răspunde la apeluri sau a consulta telefonul mobil. Însă este permis acest lucru atunci când mașina staționează la culoarea roșie? Codul rutier aplicabil în noiembrie 2026 interzice folosirea telefonului în timpul deplasării, dar situația unui vehicul oprit temporar în trafic necesită o interpretare atentă. În anumite împrejurări, șoferii riscă amenzi și chiar suspendarea permisului de conducere.
Ce spune Codul rutier despre folosirea telefonului la volan
Potrivit articolului 36 alineatul (3) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, conducătorilor de vehicule le este interzisă folosirea telefoanelor mobile în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepția utilizării dispozitivelor de tip „mâini libere”.
Această prevedere urmărește prevenirea accidentelor provocate de neatenția șoferilor. Chiar și câteva secunde în care conducătorul auto privește ecranul telefonului pot fi suficiente pentru a nu observa un pieton, un vehicul care frânează sau schimbarea semaforului.
Interdicția nu se referă doar la convorbirile telefonice. Citirea mesajelor, navigarea pe rețelele sociale și alte activități care presupun utilizarea telefonului în timpul deplasării pot constitui încălcări ale regulilor rutiere.
Ai voie să folosești telefonul când stai la semafor?
Aceasta este una dintre situațiile care provoacă frecvent confuzii. Textul articolului 36 alineatul (3) folosește expresia „în timpul deplasării pe drumurile publice”. Prin urmare, există o diferență între utilizarea telefonului atunci când mașina se află efectiv în mișcare și folosirea acestuia când vehiculul este complet oprit.
O mașină care așteaptă la culoarea roșie a semaforului este oprită temporar din cauza condițiilor de trafic. Din interpretarea literală a prevederii nu rezultă că simpla ținere a telefonului în mână, în acest moment, atrage automat o amendă.
Totuși, situația nu trebuie confundată cu parcarea într-un loc sigur. Șoferul rămâne participant activ la trafic și trebuie să urmărească semnalele luminoase și circulația din jur.
Dacă semaforul devine verde, iar conducătorul auto începe deplasarea folosind telefonul, interdicția legală devine aplicabilă. De asemenea, dacă utilizarea telefonului contribuie la încălcarea unei alte reguli de circulație, consecințele pot fi mai grave.
Cât este amenda pentru folosirea telefonului în 2026
Potrivit articolului 101 alineatul (1) punctul 19 din Codul rutier, folosirea telefonului mobil în timpul deplasării, fără un dispozitiv de tip „mâini libere”, constituie contravenție sancționată cu amendă din clasa a III-a.
Aceasta presupune între șase și opt puncte-amendă. În noiembrie 2026, la o valoare a punctului-amendă de 216,25 lei, sancțiunile sunt următoarele:
- Amendă minimă: 1.297,50 lei, echivalentul a șase puncte-amendă.
- Amendă maximă: 1.730 de lei, echivalentul a opt puncte-amendă.
- Puncte de penalizare: două puncte, potrivit articolului 108 alineatul (1) litera a), punctul 6.
Punctele de penalizare nu trebuie confundate cu punctele-amendă. Primele se acumulează în evidența conducătorului auto, în timp ce celelalte stabilesc valoarea sancțiunii financiare.
Când poți rămâne fără permis pentru folosirea telefonului
Codul rutier prevede o sancțiune suplimentară atunci când șoferul folosește telefonul în timpul deplasării și încalcă simultan o altă regulă privind circulația vehiculelor.
Potrivit articolului 100 alineatul (3) litera h), această situație poate atrage suspendarea dreptului de a conduce pentru 30 de zile, alături de amenda prevăzută de lege.
De exemplu, dacă un conducător auto folosește telefonul în timp ce circulă și efectuează o manevră neregulamentară, pot deveni aplicabile prevederile referitoare la cumulul celor două abateri.
Suspendarea permisului nu intervine însă automat pentru orice utilizare a telefonului. Trebuie îndeplinite condițiile prevăzute expres de lege.
Cum eviți amenda atunci când primești un apel în trafic
Cea mai sigură soluție este folosirea unui sistem hands-free, care permite efectuarea convorbirilor fără manipularea telefonului. Dacă șoferul trebuie să citească un mesaj sau să introducă o adresă în aplicația de navigație, este recomandat să oprească într-un loc în care oprirea sau staționarea este permisă.
Așteptarea la semafor nu oferă aceeași siguranță, deoarece circulația se poate relua în orice moment.
În concluzie, simpla ținere a telefonului în mână într-un vehicul complet oprit la semafor nu este sancționată automat prin textul care interzice folosirea acestuia în timpul deplasării. Totuși, șoferii trebuie să fie atenți la momentul reluării mersului și la celelalte obligații rutiere. Constatarea unei contravenții depinde de împrejurările concrete și de fapta reținută de polițist.