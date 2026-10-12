Portul care a investit milioane în alimentarea electrică a navelor descoperă o problemă absurdă: curentul poate costa mai mult decât motorina
Electrificarea transporturilor este prezentată frecvent drept o soluție pentru reducerea poluării și, în numeroase situații, pentru diminuarea costurilor de exploatare. În cazul automobilelor electrice, diferența dintre prețul energiei și cel al carburantului poate genera economii importante, mai ales atunci când încărcarea se face acasă. În transportul maritim, însă, situația este mult mai complicată, iar un port britanic a descoperit că investițiile în infrastructură modernă nu garantează automat și o exploatare mai ieftină.
Portsmouth International Port a devenit primul port din Regatul Unit care utilizează un sistem de alimentare electrică de înaltă tensiune capabil să deservească simultan mai multe dane. Tehnologia permite navelor să oprească generatoarele de la bord în timpul staționării, reducând poluarea aerului, zgomotul și consumul de combustibili fosili.
Problema este că electricitatea furnizată prin rețeaua britanică poate ajunge să coste mai mult decât producerea aceleiași cantități de energie cu generatoarele proprii ale navelor. Situația ridică o întrebare importantă pentru industria maritimă europeană, inclusiv pentru porturi precum Constanța: cum pot fi convinși operatorii să utilizeze infrastructură mai puțin poluantă dacă aceasta generează costuri operaționale mai mari?
Cum funcționează alimentarea electrică a navelor și de ce poate reduce drastic poluarea
Tehnologia shore power, cunoscută și sub denumirea de cold ironing sau alimentare electrică de la țărm, permite conectarea navelor la rețeaua electrică în timpul staționării în port.
În mod obișnuit, numeroase nave comerciale și de pasageri utilizează generatoare alimentate cu combustibili fosili pentru funcționarea instalațiilor electrice atunci când sunt acostate. Energia este necesară pentru iluminat, climatizare, sisteme informatice, echipamente de siguranță și alte instalații de la bord.
În cazul unui vas de croazieră, consumul poate fi considerabil, deoarece funcționarea hotelieră continuă chiar și atunci când nava nu se deplasează.
Conectarea la infrastructura electrică de la țărm permite oprirea generatoarelor auxiliare, reducând emisiile locale de gaze și particule poluante.
Portsmouth a investit într-un sistem capabil să deservească trei dane, cu posibilitatea adaptării la nave care folosesc frecvențe și cerințe electrice diferite.
Sistemul utilizează echipamente furnizate inclusiv de ABB și a fost testat cu nave ale Brittany Ferries, precum Saint-Malo și Guillaume de Normandie. Nava de croazieră Valiant Lady, operată de Virgin Voyages, s-a numărat printre primele vase comerciale conectate la noua infrastructură.
Proiectul a beneficiat de finanțare publică în valoare de 19,8 milioane de lire din partea guvernului britanic și 4,6 milioane de lire din partea administrației locale, echivalentul unui total de aproximativ 28,9 milioane de euro.
Autoritățile portuare estimează că utilizarea sistemului ar putea evita emisii echivalente cu aproximativ 20.000 de tone de dioxid de carbon anual începând din 2027, în condițiile de exploatare prevăzute.
Beneficiile pentru calitatea aerului din apropierea portului sunt importante, deoarece generatoarele navale produc poluanți chiar în zone care pot fi apropiate de cartiere rezidențiale.
De ce electricitatea scumpă poate face tehnologia mai puțin atractivă decât generatoarele diesel
Deși avantajele de mediu sunt evidente, economia proiectului depinde de prețul electricității. Potrivit informațiilor comunicate de reprezentanții portului, energia electrică reprezintă aproximativ 80-85% din costul total plătit de o navă pentru utilizarea sistemului shore power.
Restul de 15-20% este asociat taxelor și serviciilor portuare, ceea ce înseamnă că operatorul infrastructurii are o capacitate limitată de a reduce prețul final fără modificarea costului energiei.
În Regatul Unit, tarifele de electricitate pentru numeroși consumatori comerciali și industriali rămân ridicate comparativ cu alte piețe dezvoltate. În a doua jumătate a anului 2025, prețurile britanice la electricitate au fost cu aproximativ 18% peste media Uniunii Europene, potrivit datelor analizate de Camera Comunelor.
La acestea se adaugă costurile de utilizare a infrastructurii naționale de transport al energiei, cunoscute sub abrevierea TNUoS. Portsmouth estimează creșteri anuale de aproximativ 10% ale acestor costuri în următorii cinci ani, ceea ce ar putea pune presiune suplimentară asupra tarifelor.
Rezultatul este un paradox economic. O navă poate utiliza o infrastructură mai curată, capabilă să reducă poluarea în port, dar poate ajunge să plătească mai mult decât dacă ar continua să funcționeze cu generatoarele proprii.
Situația nu înseamnă că shore power este o tehnologie ineficientă. Rentabilitatea depinde de prețurile locale ale electricității, de combustibilul utilizat la bord, de durata staționării și de eventualele taxe aplicate emisiilor.
În porturile unde energia electrică este mai ieftină sau unde există mecanisme de sprijin, alimentarea de la țărm poate deveni avantajoasă inclusiv financiar.
Pentru România, problema este relevantă deoarece Portul Constanța reprezintă una dintre cele mai importante infrastructuri logistice din regiunea Mării Negre. Dezvoltarea viitoarelor sisteme de alimentare electrică pentru nave ar trebui să ia în calcul nu doar costurile de instalare, ci și tarifele care vor fi plătite efectiv de operatorii maritimi.
Normele europene privind infrastructura pentru combustibili alternativi și reducerea emisiilor din transportul maritim stimulează extinderea alimentării electrice la țărm în anumite categorii de porturi și pentru anumite tipuri de nave.
Totuși, dacă prețul energiei nu este competitiv, utilizarea infrastructurii poate rămâne sub nivelul anticipat, mai ales acolo unde conectarea nu este încă obligatorie.
Experiența Portsmouth arată că tranziția energetică nu depinde exclusiv de instalarea echipamentelor potrivite. Reglementarea tarifelor, investițiile în rețea și structura costurilor pot decide dacă o soluție tehnologică mai curată devine și o alegere economică atractivă.