Portul care a investit milioane în alimentarea electrică a navelor descoperă o problemă absurdă: curentul poate costa mai mult decât motorina

Problema este că electricitatea furnizată prin rețeaua britanică poate ajunge să coste mai mult decât producerea aceleiași cantități de energie cu generatoarele proprii ale navelor. Situația ridică o întrebare importantă pentru industria maritimă europeană, inclusiv pentru porturi precum Constanța: cum pot fi convinși operatorii să utilizeze infrastructură mai puțin poluantă dacă aceasta generează costuri operaționale mai mari?

Cum funcționează alimentarea electrică a navelor și de ce poate reduce drastic poluarea

Tehnologia shore power, cunoscută și sub denumirea de cold ironing sau alimentare electrică de la țărm, permite conectarea navelor la rețeaua electrică în timpul staționării în port.

În mod obișnuit, numeroase nave comerciale și de pasageri utilizează generatoare alimentate cu combustibili fosili pentru funcționarea instalațiilor electrice atunci când sunt acostate. Energia este necesară pentru iluminat, climatizare, sisteme informatice, echipamente de siguranță și alte instalații de la bord.

În cazul unui vas de croazieră, consumul poate fi considerabil, deoarece funcționarea hotelieră continuă chiar și atunci când nava nu se deplasează.

Conectarea la infrastructura electrică de la țărm permite oprirea generatoarelor auxiliare, reducând emisiile locale de gaze și particule poluante.

Portsmouth a investit într-un sistem capabil să deservească trei dane, cu posibilitatea adaptării la nave care folosesc frecvențe și cerințe electrice diferite.

Sistemul utilizează echipamente furnizate inclusiv de ABB și a fost testat cu nave ale Brittany Ferries, precum Saint-Malo și Guillaume de Normandie. Nava de croazieră Valiant Lady, operată de Virgin Voyages, s-a numărat printre primele vase comerciale conectate la noua infrastructură.