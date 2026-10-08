Poate un profesor să-i dea nota 1 unui elev pentru că vorbește sau deranjează ora? Ce spune regulamentul despre notele folosite ca pedeapsă
Un profesor nu poate acorda nota 1 la disciplina pe care o predă doar pentru că un elev vorbește, întrerupe explicațiile sau deranjează ora. Regulamentul școlar interzice folosirea notelor ca mijloc de coerciție. Acestea trebuie să reflecte rezultatele învățării. Comportamentul nepotrivit poate atrage măsuri disciplinare, dar acestea au reguli distincte de evaluarea cunoștințelor.
Nota la materie nu poate fi folosită pentru disciplinarea elevului
Regula este prevăzută în articolul 102 alineatul (4) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 5.726/2024. Textul stabilește că rezultatul evaluării nu poate fi utilizat ca mijloc de coerciție și trebuie să reflecte strict rezultatele învățării.
Astfel, o notă acordată exclusiv pentru că elevul a vorbit cu un coleg nu respectă această regulă. Același lucru este valabil dacă profesorul amenință clasa cu note mici pentru a obține liniște și apoi le acordă fără o evaluare a pregătirii.
De exemplu, dacă un elev întrerupe ora de matematică, profesorul nu poate transforma întreruperea în nota 1 la matematică. Abaterea de comportament și rezultatul unei evaluări la această disciplină sunt lucruri diferite.
Nici regulamentul intern al școlii nu poate introduce o regulă contrară regulamentului-cadru. O prevedere locală potrivit căreia elevii care vorbesc primesc automat nota 1 nu ar înlătura interdicția folosirii evaluării ca pedeapsă.
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O notă mică poate rezulta din evaluare, chiar dacă elevul a deranjat ora
Interdicția nu înseamnă că un elev care vorbește în timpul lecției nu mai poate fi evaluat. Profesorul poate verifica pregătirea acestuia, însă nota trebuie să corespundă răspunsurilor și competențelor demonstrate, fără o penalizare suplimentară pentru comportament.
Dacă elevul primește o notă mică în urma unei evaluări reale, faptul că anterior a deranjat ora nu dovedește singur că nota reprezintă o pedeapsă. Trebuie lămurit ce a fost evaluat și pe ce rezultate s-a bazat profesorul.
În schimb, formularea „îți dau 1 pentru că vorbești”, fără evaluarea cunoștințelor, indică folosirea notei în scop disciplinar. O eventuală evaluare nu poate fi doar un pretext pentru consemnarea unei sancțiuni deja decise.
Statutul elevului, aprobat prin Ordinul nr. 5.707/2024, recunoaște dreptul la evaluare obiectivă. Elevul are și dreptul să fie informat despre nota acordată înainte ca aceasta să fie consemnată.
Ce măsuri pot fi luate dacă elevul perturbă activitatea
Elevii trebuie să respecte regulile de comportament, iar profesorul poate semnala abaterile pentru aplicarea măsurilor prevăzute de Statutul elevului. Printre sancțiunile reglementate se află observația individuală și mustrarea scrisă, fiecare cu propria procedură.
Articolul 18 definește observația individuală ca atenționarea elevului privind încălcarea regulamentelor sau a normelor de comportament acceptate. Cadrul didactic care observă fapta poate propune sancțiunea, care este analizată, aprobată și aplicată de profesorul pentru învățământul primar sau de diriginte, după caz.
Articolul 19 reglementează mustrarea scrisă pentru încălcarea regulilor în formă continuată. Aceasta presupune menționarea faptelor și informarea în scris a elevului și a părinților sau reprezentanților legali.
Mustrarea scrisă poate fi însoțită de scăderea notei la purtare, în condițiile statutului. Această posibilitate nu îi permite profesorului să reducă, pentru aceeași abatere, nota la matematică, română sau altă materie.
Nici absența nu poate înlocui o sancțiune disciplinară atunci când elevul este prezent. Articolul 7 litera ee) din Statutul elevului interzice consemnarea absenței ca mijloc de coerciție.
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Ce poți face dacă nota a fost acordată ca pedeapsă
Dacă elevul spune că a primit nota 1 pentru că a vorbit, primul pas este clarificarea situației cu profesorul. Părintele sau elevul major poate solicita explicații despre evaluarea realizată și motivul notei, apoi poate sesiza în scris conducerea școlii dacă problema rămâne nerezolvată.
În sesizare sunt utile data, disciplina, împrejurările și formularea folosită de profesor. Cererea poate solicita verificarea respectării articolului 102 alineatul (4) din ROFUIP, fără să presupună că nota va fi anulată automat doar pe baza unei afirmații.
Pentru lucrările scrise există o procedură distinctă, prevăzută la articolul 9 din Statutul elevului. Elevul sau părintele poate cere verbal justificarea rezultatului în maximum cinci zile lucrătoare de la comunicare, în prezența elevului și a părintelui ori reprezentantului legal.
Dacă explicațiile nu sunt considerate satisfăcătoare, poate fi solicitată în scris conducerii școlii reevaluarea lucrării, în termenul de cinci zile lucrătoare prevăzut de statut. Lucrarea este reevaluată de alte două cadre didactice de specialitate, care nu predau la clasa respectivă.
Procedura de reevaluare nu se aplică probelor orale sau practice. Această limitare nu împiedică însă sesizarea unei posibile folosiri abuzive a notei: contestarea punctajului unei lucrări și reclamarea unei note acordate ca pedeapsă sunt demersuri diferite.