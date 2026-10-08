Poate un profesor să-i dea nota 1 unui elev pentru că vorbește sau deranjează ora? Ce spune regulamentul despre notele folosite ca pedeapsă

Astfel, o notă acordată exclusiv pentru că elevul a vorbit cu un coleg nu respectă această regulă. Același lucru este valabil dacă profesorul amenință clasa cu note mici pentru a obține liniște și apoi le acordă fără o evaluare a pregătirii.

De exemplu, dacă un elev întrerupe ora de matematică, profesorul nu poate transforma întreruperea în nota 1 la matematică. Abaterea de comportament și rezultatul unei evaluări la această disciplină sunt lucruri diferite.

Nici regulamentul intern al școlii nu poate introduce o regulă contrară regulamentului-cadru. O prevedere locală potrivit căreia elevii care vorbesc primesc automat nota 1 nu ar înlătura interdicția folosirii evaluării ca pedeapsă.

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O notă mică poate rezulta din evaluare, chiar dacă elevul a deranjat ora

Interdicția nu înseamnă că un elev care vorbește în timpul lecției nu mai poate fi evaluat. Profesorul poate verifica pregătirea acestuia, însă nota trebuie să corespundă răspunsurilor și competențelor demonstrate, fără o penalizare suplimentară pentru comportament.

Dacă elevul primește o notă mică în urma unei evaluări reale, faptul că anterior a deranjat ora nu dovedește singur că nota reprezintă o pedeapsă. Trebuie lămurit ce a fost evaluat și pe ce rezultate s-a bazat profesorul.

În schimb, formularea „îți dau 1 pentru că vorbești”, fără evaluarea cunoștințelor, indică folosirea notei în scop disciplinar. O eventuală evaluare nu poate fi doar un pretext pentru consemnarea unei sancțiuni deja decise.