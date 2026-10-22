Ploile cuprind aproape toată România. Unde sunt așteptate averse, grindină și vânt puternic în următoarele zile
Vremea devine instabilă în România, iar ploile vor cuprinde joi cea mai mare parte a țării. Episoadele de vreme rea vor continua și vineri, când precipitațiile se vor concentra în jumătatea de est. Meteorologii anunță averse, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni și intensificări ale vântului, iar în anumite zone cantitățile de apă pot depăși 30 de litri pe metru pătrat.
Două zile de ploi și vânt puternic în România
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare privind intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ. Pentru joi, ANM anunță precipitații în cea mai mare parte a României, după ce acestea s-au extins încă din noaptea de miercuri spre joi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia și local în Muntenia.
Ploile nu vor fi uniforme. În unele regiuni vor avea caracter de aversă, iar local se pot acumula cantități importante de apă într-un interval relativ scurt.
Cantitățile vor ajunge în general la 10-20 l/mp, iar izolat vor depăși 30-35 l/mp. Joi, cele mai importante acumulări sunt așteptate îndeosebi în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali.
În plus, atmosfera va deveni suficient de instabilă pentru apariția unor fenomene specifice furtunilor. Izolat sunt prognozate descărcări electrice și grindină.
Vineri, ploile se mută spre est
Pe parcursul zilei de vineri, aria precipitațiilor se va restrânge spre jumătatea de est a țării. Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și zona Carpaților de Curbură se numără printre regiunile în care sunt așteptate cantități mai importante de apă.
Așadar, în timp ce în vest vremea va începe treptat să se amelioreze, locuitorii din sud-est și est vor avea parte în continuare de ploi și perioade cu vreme instabilă.
Rafale de peste 70 km/h la munte
Ploile vor fi însoțite și de intensificări ale vântului. Joi, acestea se vor manifesta pe arii restrânse, îndeosebi în vestul, centrul și estul țării.
În zonele joase, rafalele vor ajunge în general la 40-50 km/h. La munte, condițiile vor fi mai dificile, viteza vântului urmând să depășească 70 km/h pe creste. Vineri, vântul se va intensifica în special în Bărăgan, sudul Moldovei și sudul Olteniei.
ANM precizează că avertizările și informările meteorologice pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor. Astfel, persoanele care au deplasări programate joi și vineri, mai ales în zonele montane sau în regiunile vizate de ploi mai consistente, ar trebui să urmărească actualizările meteorologilor.