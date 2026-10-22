Ploile cuprind aproape toată România. Unde sunt așteptate averse, grindină și vânt puternic în următoarele zile

Ploile nu vor fi uniforme. În unele regiuni vor avea caracter de aversă, iar local se pot acumula cantități importante de apă într-un interval relativ scurt.

Cantitățile vor ajunge în general la 10-20 l/mp, iar izolat vor depăși 30-35 l/mp. Joi, cele mai importante acumulări sunt așteptate îndeosebi în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali.

În plus, atmosfera va deveni suficient de instabilă pentru apariția unor fenomene specifice furtunilor. Izolat sunt prognozate descărcări electrice și grindină.

Vineri, ploile se mută spre est

Pe parcursul zilei de vineri, aria precipitațiilor se va restrânge spre jumătatea de est a țării. Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și zona Carpaților de Curbură se numără printre regiunile în care sunt așteptate cantități mai importante de apă.

Așadar, în timp ce în vest vremea va începe treptat să se amelioreze, locuitorii din sud-est și est vor avea parte în continuare de ploi și perioade cu vreme instabilă.

Rafale de peste 70 km/h la munte

Ploile vor fi însoțite și de intensificări ale vântului. Joi, acestea se vor manifesta pe arii restrânse, îndeosebi în vestul, centrul și estul țării.

În zonele joase, rafalele vor ajunge în general la 40-50 km/h. La munte, condițiile vor fi mai dificile, viteza vântului urmând să depășească 70 km/h pe creste. Vineri, vântul se va intensifica în special în Bărăgan, sudul Moldovei și sudul Olteniei.