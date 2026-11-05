Pisicile pot fi timide exact ca bebelușii. Descoperirea oamenilor de știință explică un comportament pe care mulți stăpâni îl interpretează greșit

De ce o pisică timidă nu este neapărat una sperioasă

La prima vedere, timiditatea și frica pot părea același lucru. O pisică ce se ascunde atunci când intră cineva în locuință ar putea fi descrisă drept timidă, deși reacția ei poate reflecta în primul rând teama.

Cercetătorii au urmărit însă o distincție importantă. Timiditatea poate implica nu doar evitarea unei situații, ci și existența unei motivații de apropiere care intră în conflict cu nesiguranța.

De exemplu, o pisică poate fi curioasă în legătură cu o persoană necunoscută, dar în același timp să se teamă să interacționeze direct cu aceasta. Animalul poate alterna între apropiere și retragere, fără ca reacțiile să fie neapărat contradictorii.

Comportamente asemănătoare pot fi observate și la copiii mici, care uneori manifestă interes pentru persoane sau experiențe noi, dar au nevoie de timp pentru a se simți în siguranță.

Studiul sugerează că asemenea trăsături comportamentale pot fi întâlnite și la alte specii, ceea ce adaugă o perspectivă interesantă asupra personalității animalelor domestice.

Ce au descoperit cercetătorii despre personalitatea pisicilor

Rezultatele indică o asociere importantă între timiditate și frică, însă arată și că există pisici cu un profil comportamental mai complex.

Unele animale prezintă niveluri ridicate de teamă, dar păstrează și tendința de a explora sau de a se apropia. Această combinație este relevantă deoarece sugerează că personalitatea felinelor nu poate fi descrisă doar prin opoziția dintre curaj și frică.