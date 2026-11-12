Pisicile miaună mult mai des când oamenii sunt prin preajmă. Ce au observat cercetătorii într-un experiment cu 38 de feline

Experimentul în care pisicile au primit o problemă pe care nu o puteau rezolva singure

Cercetătorii coordonați de Naila Fukimoto au ales 38 de pisici de companie despre care stăpânii raportaseră că obișnuiesc să miaune frecvent atunci când este vorba despre mâncare. Fiecărui animal i-a fost prezentată o cutie mică din plastic, prevăzută cu orificii, în interiorul căreia se afla o recompensă alimentară preferată.

Pisicile puteau vedea sau mirosi gustarea, dar nu o puteau scoate din recipient. Situația a fost concepută astfel încât animalele să aibă un motiv să ceară ajutor, fără să poată rezolva singure problema.

Experimentul s-a desfășurat în două condiții. În prima, o persoană se afla în cameră și acorda atenție pisicii. În cea de-a doua, animalul era lăsat singur, fără ca vreun om să fie prezent. Fiecare situație a fost observată timp de un minut.

Prin această comparație, echipa a încercat să afle dacă pisicile reacționează doar la prezența hranei inaccesibile sau dacă își schimbă comportamentul atunci când există cineva care le-ar putea observa.

De câte ori au miaunat pisicile când aveau un om în apropiere

Diferența dintre cele două situații a fost vizibilă. În total, cercetătorii au înregistrat 86 de mieunături atunci când o persoană se afla în cameră și doar 20 atunci când pisicile erau singure. Așadar, în prezența unui om, animalele au vocalizat de peste patru ori mai mult.

Analiza statistică a indicat și că șansele ca o pisică să miaune erau de peste 16 ori mai mari atunci când o persoană era prezentă. Această valoare descrie probabilitatea statistică de a observa comportamentul, nu înseamnă că fiecare pisică a miaunat de 16 ori mai mult.

Cercetătorii au urmărit și direcția privirii animalelor. În timp ce mieunau, multe pisici se uitau spre persoana aflată în cameră, apoi își mutau privirea către cutia în care se afla recompensa. Unele alternau în mod repetat între cele două puncte.