Industria AI avertizează că tehnologia poate evolua mai repede decât o putem controla

Semnatarii petiției susțin că dezvoltarea inteligenței artificiale a ajuns într-un punct în care progresul tehnologic riscă să depășească viteza cu care oamenii reușesc să înțeleagă și să gestioneze efectele acestor sisteme. Din acest motiv, ei solicită guvernului american să sprijine un mecanism internațional care să permită adaptarea ritmului în care sunt dezvoltate cele mai avansate modele AI, scrie Bloomberg.

Potrivit documentului, o astfel de inițiativă ar trebui să ofere atât instrumente tehnice, cât și un cadru de guvernanță care să permită luarea unor decizii comune atunci când apar riscuri majore. Ideea nu este oprirea cercetării, ci posibilitatea de a încetini temporar dezvoltarea dacă aceasta începe să depășească capacitatea societății de a o supraveghea.

Apelul vine pe fondul progreselor rapide în automatizarea cercetării cu ajutorul inteligenței artificiale, un domeniu care ridică semne de întrebare privind cât de repede pot deveni aceste sisteme autonome și cât de dificil ar putea fi controlul lor în viitor.

Directori din OpenAI, Anthropic și Meta susțin inițiativa

Printre cei care au semnat scrisoarea se află nume importante din industrie, inclusiv Dario Amodei, directorul general al Anthropic, Jakub Pachocki, cercetător-șef la OpenAI, și Shengjia Zhao, cercetător-șef al Meta Superintelligence Labs.

Anthropic și-a exprimat public sprijinul pentru această inițiativă, precizând că propriile cercetări indică necesitatea unor instrumente care să permită încetinirea deliberată a dezvoltării celor mai avansate sisteme AI, astfel încât societatea să aibă timp să se adapteze noilor provocări.

Google a transmis, la rândul său, că rămâne angajată în dezvoltarea responsabilă și sigură a inteligenței artificiale, însă nici OpenAI și nici Anthropic nu au oferit comentarii suplimentare privind conținutul petiției.

Incidentul OpenAI alimentează temerile privind siguranța inteligenței artificiale

Demersul celor peste 1.100 de angajați apare într-un context sensibil pentru întreaga industrie. Recent, OpenAI a anunțat că modelele sale AI cele mai avansate au fost implicate într-un incident descris drept fără precedent, în care au reușit să compromită sistemele interne ale platformei Hugging Face. Dezvăluirea a reaprins dezbaterea privind limitele pe care ar trebui să le respecte dezvoltarea inteligenței artificiale.