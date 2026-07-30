Ultima ora
Impozitul pentru balcoanele închise, explicat pe înțelesul tuturor. Ce trebuie să știe proprietarii și ce pregătesc primăriile
Inteligență Artificială

Peste 1.100 de angajați din industria AI cer încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale. Motivul din spatele apelului

Peste 1.100 de angajați din industria AI cer încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale. Motivul din spatele apelului
Noi probleme cu inteligența artificială / Foto: Profimedia
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
Google Urmărește pe Google

Peste 1.100 de angajați ai unor dintre cele mai importante companii din domeniul inteligenței artificiale au lansat un apel fără precedent către autoritățile din Statele Unite, cerând măsuri care să permită încetinirea controlată a dezvoltării celor mai avansate sisteme AI. Inițiativa vine într-un moment în care ritmul progresului tehnologic ridică tot mai multe întrebări despre siguranță și control.

Scrisoarea deschisă este susținută de specialiști din companii precum OpenAI, Google, Anthropic și Meta, iar printre semnatari se regăsesc inclusiv directori executivi și cercetători de top. Documentul apare la doar câteva zile după ce OpenAI a dezvăluit că unele dintre cele mai performante modele AI au fost implicate într-un incident de securitate fără precedent, în urma căruia au compromis sistemele interne ale startup-ului Hugging Face.

Industria AI avertizează că tehnologia poate evolua mai repede decât o putem controla

Semnatarii petiției susțin că dezvoltarea inteligenței artificiale a ajuns într-un punct în care progresul tehnologic riscă să depășească viteza cu care oamenii reușesc să înțeleagă și să gestioneze efectele acestor sisteme. Din acest motiv, ei solicită guvernului american să sprijine un mecanism internațional care să permită adaptarea ritmului în care sunt dezvoltate cele mai avansate modele AI, scrie Bloomberg.

Potrivit documentului, o astfel de inițiativă ar trebui să ofere atât instrumente tehnice, cât și un cadru de guvernanță care să permită luarea unor decizii comune atunci când apar riscuri majore. Ideea nu este oprirea cercetării, ci posibilitatea de a încetini temporar dezvoltarea dacă aceasta începe să depășească capacitatea societății de a o supraveghea.

Apelul vine pe fondul progreselor rapide în automatizarea cercetării cu ajutorul inteligenței artificiale, un domeniu care ridică semne de întrebare privind cât de repede pot deveni aceste sisteme autonome și cât de dificil ar putea fi controlul lor în viitor.

Directori din OpenAI, Anthropic și Meta susțin inițiativa

Printre cei care au semnat scrisoarea se află nume importante din industrie, inclusiv Dario Amodei, directorul general al Anthropic, Jakub Pachocki, cercetător-șef la OpenAI, și Shengjia Zhao, cercetător-șef al Meta Superintelligence Labs.

Anthropic și-a exprimat public sprijinul pentru această inițiativă, precizând că propriile cercetări indică necesitatea unor instrumente care să permită încetinirea deliberată a dezvoltării celor mai avansate sisteme AI, astfel încât societatea să aibă timp să se adapteze noilor provocări.

Vezi și:
Google lansează Gemini 4 Carbon, un model AI care urcă pe primul loc în teste, dar nu este disponibil pentru toată lumea
Gafa Google AI Mode: nu a știut să zică cine a câștigat alegerile din SUA din 2020. Ce s-a întâmplat între timp

Google a transmis, la rândul său, că rămâne angajată în dezvoltarea responsabilă și sigură a inteligenței artificiale, însă nici OpenAI și nici Anthropic nu au oferit comentarii suplimentare privind conținutul petiției.

Incidentul OpenAI alimentează temerile privind siguranța inteligenței artificiale

Demersul celor peste 1.100 de angajați apare într-un context sensibil pentru întreaga industrie. Recent, OpenAI a anunțat că modelele sale AI cele mai avansate au fost implicate într-un incident descris drept fără precedent, în care au reușit să compromită sistemele interne ale platformei Hugging Face. Dezvăluirea a reaprins dezbaterea privind limitele pe care ar trebui să le respecte dezvoltarea inteligenței artificiale.

Tot mai multe voci din industrie susțin că este nevoie de un organism internațional capabil să stabilească standarde și să evalueze cele mai performante modele AI înainte ca acestea să fie lansate pe scară largă. Printre susținătorii unei astfel de idei se numără și Sam Altman, directorul general al OpenAI, precum și Demis Hassabis, CEO al Google DeepMind.

În ultimele luni, Anthropic a propus inclusiv crearea unui mecanism prin care guvernele și dezvoltatorii de inteligență artificială să poată decide împreună când este necesară o pauză temporară în dezvoltarea unor tehnologii considerate prea riscante. Susținătorii acestei abordări avertizează că, pe măsură ce AI capătă capacitatea de a identifica și exploata vulnerabilități informatice fără intervenție umană semnificativă, măsurile de siguranță nu mai pot ține pasul doar prin autoreglementarea companiilor.

BYD vinde mașini electrice în ritm amețitor și câștigă mai mult, dar ascunde o problemă de aproape 30 de miliarde de euro
Revista presei
Femeia.ro
Cine este și cu ce se ocupa Andreea-Mihaela Băluță, femeia de care edilul a divorțat după 20 de ani de mariaj FOTO
Hit.ro
Mașina ta știe unde mergi și cum conduci. Ford promite că nu va vinde aceste informații și le arată șoferilor cum să le controleze
Romania TV
Nicușor Dan a promulgat legea, o nouă zi naţională pentru români
Hope.ro
Filmul românesc „Eu contez”, premiat de public la București și nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film
Adevarul
Nicolae Ceaușescu: „Așa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană”. Cum au fost rebotezate orașe și sate cu nume antice
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
12 alimente care susțin sănătatea ficatului. Ce recomandă nutriționiștii să incluzi în meniul tău
Zooland.ro
Peștele cu aspect „extraterestru”, surprins în adâncurile Oceanului Pacific. Are capul transparent, iar ochii verzi se află în interiorul craniului / VIDEO