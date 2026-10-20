Pensia și averea lui Victor Ciorbea. Ce venituri declara fostul premier la finalul mandatului de Avocat al Poporului
Într-o perioadă în care taxele, facturile și prețurile apasă tot mai mult asupra bugetelor familiilor, revine inevitabil o întrebare legată de foștii demnitari ai României: cum trăiesc astăzi oamenii care au ocupat cele mai importante funcții ale statului în deceniile de după 1989? Victor Ciorbea, fost prim-ministru, primar general al Capitalei, senator și Avocat al Poporului, este unul dintre politicienii care au traversat mai multe etape ale vieții publice românești. Datele publice disponibile oferă și o imagine asupra veniturilor pe care le avea spre finalul carierei sale într-o funcție publică.
- Victor Ciorbea declara o pensie de peste 13.000 de lei pe lună
- Pensia a fost doar o parte a veniturilor familiei
- De la sindicalist și primar al Capitalei, la Palatul Victoria
- Pensia de serviciu a provocat controverse
- Familia Ciorbea a beneficiat și de amnistia fiscală
- Ce știm, concret, despre pensia lui Victor Ciorbea
Victor Ciorbea declara o pensie de peste 13.000 de lei pe lună
Ultima declarație de avere din perioada în care Victor Ciorbea conducea instituția Avocatului Poporului oferă unul dintre cele mai clare repere privind pensia fostului premier.
Pentru anul 2018, acesta declara venituri din pensie de 157.560 de lei pe an, ceea ce înseamnă, printr-un calcul simplu, aproximativ 13.130 de lei pe lună. În același an, venitul său salarial de la Avocatul Poporului era de aproximativ 150.000 de lei anual. Datele apar și în documentația furnizată pentru acest material.
Trebuie făcută însă o precizare importantă: aceasta este suma declarată pentru 2018, nu o confirmare a pensiei pe care Victor Ciorbea o încasează în 2026. După ieșirea sa din funcție, declarațiile de avere nu mai oferă aceeași posibilitate de verificare publică, iar în sursele consultate nu apare un document oficial recent din care să rezulte cuantumul actual.
Prin urmare, nu ar fi corect să afirmăm că fostul premier primește astăzi exact 13.130 de lei lunar.
Pensia a fost doar o parte a veniturilor familiei
În 2018, situația financiară a familiei Ciorbea era considerabil diferită de cea din primii ani ai ascensiunii sale politice. Victor Ciorbea și soția sa, Lacrima Ciorbea, declarau împreună venituri de aproximativ 600.000 de lei pe an, adică o medie de circa 50.000 de lei lunar.
Din această sumă făceau parte salariul și pensia lui Victor Ciorbea, precum și veniturile din avocatură și pensia soției sale. Lacrima Ciorbea declara 93.000 de lei obținuți din activitatea de avocat și o pensie de 199.200 de lei pe an.
De la sindicalist și primar al Capitalei, la Palatul Victoria
Victor Ciorbea a fost una dintre figurile importante ale tranziției politice din anii ’90. A devenit cunoscut mai întâi ca lider sindical, iar în 1996 a câștigat Primăria Capitalei. Ascensiunea a fost rapidă: în același an a părăsit administrația locală pentru a deveni prim-ministru.
Guvernul condus de Ciorbea a funcționat între 1996 și 1998, într-o perioadă marcată de reforme economice dificile și tensiuni în interiorul coaliției aflate la putere. Evaluarea acelor politici și a responsabilității diferitelor guverne pentru evoluția României rămâne o chestiune de analiză politică și economică, nu una care poate fi atribuită unui singur om.
După plecarea de la Palatul Victoria, Ciorbea a continuat activitatea politică și profesională. A revenit în Parlament ca senator, iar între 2014 și 2019 a ocupat funcția de Avocat al Poporului. Instituția confirmă oficial că mandatul său s-a desfășurat în această perioadă.
Pensia de serviciu a provocat controverse
În perioada în care conducea Avocatul Poporului au existat dezbateri publice și legislative privind pensia de serviciu aferentă funcției. Ciorbea explica în 2018 că salariul său era de aproximativ 12.000 de lei lunar și că regimul pensiei de serviciu era legat de cel aplicabil judecătorilor Curții Constituționale.
Au existat inclusiv propuneri legislative care ar fi permis un calcul mult mai avantajos, de 80% din indemnizația brută, însă această formulă s-a lovit de o decizie de neconstituționalitate. Tocmai de aceea este important să nu confundăm sumele vehiculate atunci (inclusiv valori de peste 30.000 de lei) cu pensia efectiv încasată și declarată de Ciorbea.
Familia Ciorbea a beneficiat și de amnistia fiscală
Un alt episod documentat public privește datoriile fiscale. În 2019, Europa Liberă relata că Victor Ciorbea și soția sa au beneficiat de mecanismul general de amnistie fiscală adoptat în acel an. În cazul fostului premier, datoriile fiscale depășeau 165.000 de lei, iar peste 115.000 de lei reprezentând accesorii au fost șterși în condițiile prevăzute de actul normativ, după plata obligațiilor necesare pentru aplicarea facilității.
Important este că măsura nu fusese concepută exclusiv pentru familia Ciorbea, ci se aplica contribuabililor care îndeplineau condițiile prevăzute de ordonanță.
Ce știm, concret, despre pensia lui Victor Ciorbea
La aproape trei decenii de la perioada în care conducea Guvernul, imaginea financiară actuală a lui Victor Ciorbea nu poate fi stabilită complet din documente publice recente.
Cifra certă disponibilă rămâne cea din declarația de avere aferentă anului 2018: 157.560 de lei pe an din pensie, echivalentul a aproximativ 13.130 de lei pe lună.
Este posibil ca suma să se fi modificat între timp, iar în lipsa unui document oficial actualizat nu poate fi indicată cu exactitate valoarea pensiei din 2026. Chiar și așa, datele disponibile din anii anteriori arată diferențe însemnate între veniturile din pensii declarate de unii foști demnitari și pensiile încasate de majoritatea românilor. Prin urmare, chiar dacă valoarea actuală nu este cunoscută, comparația cu nivelul pensiilor obișnuite evidențiază un decalaj important.