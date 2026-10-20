Pensia și averea lui Victor Ciorbea. Ce venituri declara fostul premier la finalul mandatului de Avocat al Poporului

Pentru anul 2018, acesta declara venituri din pensie de 157.560 de lei pe an, ceea ce înseamnă, printr-un calcul simplu, aproximativ 13.130 de lei pe lună. În același an, venitul său salarial de la Avocatul Poporului era de aproximativ 150.000 de lei anual. Datele apar și în documentația furnizată pentru acest material.

Trebuie făcută însă o precizare importantă: aceasta este suma declarată pentru 2018, nu o confirmare a pensiei pe care Victor Ciorbea o încasează în 2026. După ieșirea sa din funcție, declarațiile de avere nu mai oferă aceeași posibilitate de verificare publică, iar în sursele consultate nu apare un document oficial recent din care să rezulte cuantumul actual.

Prin urmare, nu ar fi corect să afirmăm că fostul premier primește astăzi exact 13.130 de lei lunar.

Pensia a fost doar o parte a veniturilor familiei

În 2018, situația financiară a familiei Ciorbea era considerabil diferită de cea din primii ani ai ascensiunii sale politice. Victor Ciorbea și soția sa, Lacrima Ciorbea, declarau împreună venituri de aproximativ 600.000 de lei pe an, adică o medie de circa 50.000 de lei lunar.

Din această sumă făceau parte salariul și pensia lui Victor Ciorbea, precum și veniturile din avocatură și pensia soției sale. Lacrima Ciorbea declara 93.000 de lei obținuți din activitatea de avocat și o pensie de 199.200 de lei pe an.

De la sindicalist și primar al Capitalei, la Palatul Victoria

Victor Ciorbea a fost una dintre figurile importante ale tranziției politice din anii ’90. A devenit cunoscut mai întâi ca lider sindical, iar în 1996 a câștigat Primăria Capitalei. Ascensiunea a fost rapidă: în același an a părăsit administrația locală pentru a deveni prim-ministru.

Guvernul condus de Ciorbea a funcționat între 1996 și 1998, într-o perioadă marcată de reforme economice dificile și tensiuni în interiorul coaliției aflate la putere. Evaluarea acelor politici și a responsabilității diferitelor guverne pentru evoluția României rămâne o chestiune de analiză politică și economică, nu una care poate fi atribuită unui singur om.