Benzină sau motorină proastă: simptome rapide și ce faci după o alimentare suspectă

Ce simptome apar după combustibil prost

Primul semn poate fi pornirea grea. Motorul învârte mai mult decât de obicei, pornește ezitant sau se oprește imediat după pornire. Dacă problema apare la scurt timp după alimentare, combustibilul trebuie suspectat. La benzină, motorul poate avea rateuri, ralanti instabil și miros neobișnuit pe evacuare. La diesel, poate apărea tremurat, fum, lipsă de putere sau eroare de presiune în rampă.

Un alt simptom frecvent este pierderea de putere la accelerație. Mașina pleacă normal, dar când ceri mai mult, se poticnește. În rampă sau la depășiri, poate intra în avarie. Acest comportament apare pentru că sistemul de alimentare nu mai livrează combustibil curat și constant. Filtrul poate începe să se înfunde, pompa poate trage impurități, iar injectoarele pot pulveriza incorect.

Apa în motorină este o problemă deosebit de serioasă. Motorina trebuie să lubrifieze componentele sistemului de injecție, iar apa face exact opusul. Poate produce coroziune, uzură și funcționare neregulată. Dacă există martor sau mesaj de apă în combustibil, nu trebuie ignorat. Continuarea drumului poate transforma o golire de filtru într-o reparație de injectoare sau pompă.

La benzină, combustibilul prost poate afecta arderea și poate provoca rateuri. Dacă martorul check engine clipește, mașina nu trebuie forțată, pentru că benzina nearsă poate ajunge în catalizator și îl poate supraîncălzi. Un catalizator distrus poate costa mult mai mult decât intervenția rapidă asupra combustibilului suspect.

Trebuie luată în calcul și alimentarea greșită. Benzină în diesel sau motorină în benzină sunt situații grave, iar reacția corectă este să nu pornești motorul dacă îți dai seama la pompă. Dacă ai pornit deja și ai mers, oprește cât mai repede în siguranță. Cu cât combustibilul greșit circulă mai mult prin sistem, cu atât crește nota de plată.

Ce faci imediat după o alimentare suspectă

Primul pas este să legi simptomele de momentul alimentării. Dacă mașina mergea perfect înainte, iar după câțiva kilometri începe să tremure, să piardă putere sau să pornească greu, nu te grăbi să schimbi bobine, injectoare sau senzori. Notează stația, ora, cantitatea alimentată și păstrează bonul. Dacă apar mai mulți clienți cu probleme de la aceeași stație, bonul poate deveni important.

Al doilea pas este să nu forțezi motorul. Evită accelerațiile puternice, depășirile și mersul lung. Dacă simptomele sunt severe, oprește și cheamă platformă. Poate părea exagerat, dar este mai ieftin să golești rezervorul și să schimbi filtrul decât să distrugi sistemul de injecție. La dieselurile moderne, riscul este real.