Pământul și Marte s-au format diferit, deși s-au născut în același Sistem Solar: ce au descoperit cercetătorii

Pământul și Marte nu au fost construite din aceleași ingrediente

Cercetătorii sunt de acord, în linii mari, că planetele stâncoase se pot forma prin două mecanisme principale. Unul presupune ciocnirea și acumularea unor corpuri mari, numite planetesimale. Celălalt este procesul cunoscut drept acreție de pietricele, prin care corpuri deja formate acumulează particule mult mai mici.

Există și posibilitatea ca ambele mecanisme să fi contribuit la apariția planetelor. Noul studiu susține tocmai acest model hibrid, dar propune o diferență importantă între modul în care au crescut Pământul și Marte.

Potrivit cercetătorilor, cel puțin 75% din masa Pământului provine din două planete tinere, numite protoplanete, care au crescut prin acumularea de particule. Planetesimalele ar fi contribuit cu până la 25% din masa planetei noastre.

În cazul lui Marte, proporțiile sunt aproape inversate. Aproximativ trei sferturi din masa planetei ar proveni din planetesimale, în timp ce restul de aproximativ un sfert ar fi rezultat prin acreție de pietricele.

Compoziția chimică păstrează urmele formării planetelor

Pentru a afla ce s-a întâmplat în urmă cu miliarde de ani, cercetătorii au analizat elemente chimice care se găsesc în straturile exterioare ale Pământului și ale lui Marte, în special în crustă și manta.

O atenție deosebită a fost acordată elementelor volatile, printre care sodiul, zincul și potasiul. Aceste elemente se evaporă relativ ușor atunci când sunt expuse la temperaturi ridicate, iar cantitățile care au rămas în planete pot oferi indicii despre condițiile în care acestea s-au format.

Anders Johansen, profesor la Globe Institute din cadrul Universității din Copenhaga și unul dintre coordonatorii studiului, compară compoziția mantalei cu o urmă lăsată de procesul de formare. Chiar dacă o mare parte din dovezile directe au dispărut în cele 4,5 miliarde de ani de la apariția planetelor, anumite caracteristici chimice au rămas.