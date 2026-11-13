Orele de istorie se mută în stradă. 2.500 de elevi vor învăța despre trecutul României în afara clasei

Elevii ar urma să studieze evenimentele în legătură cu locurile în care acestea s-au produs. Lecțiile vor urmări inclusiv felul în care trecutul a influențat comunitatea și dezvoltarea orașului în care trăiesc.

„Scopul acestei acțiuni este de a facilita o mai bună înțelegere a evenimentelor istorice, prin corelarea lor cu spațiile fizice în care au avut loc, în trecut, astfel încât elevii să observe și să înțeleagă mai bine aceste evenimente și impactul lor asupra comunității, a orașului, a națiunii, modul în care istoria a modelat dezvoltarea orașului în care trăiesc”, precizează documentul.

Activitatea este inclusă în Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale pentru prevenirea și combaterea extremismului violent. Ea figurează ca proiect-pilot, cu obiective și indicatori proprii de evaluare.

Ce ținte are programul și cine l-ar coordona

Ministerul Educației și Cercetării este desemnat coordonator al proiectului, iar implementarea ar urma să implice inspectoratele școlare. Etapa-pilot este prevăzută pentru 2027–2030, după care documentul propune extinderea treptată.

Planul stabilește următoarele ținte pentru testarea programului:

42 de școli-pilot;

100 de lecții desfășurate în spațiul public;

2.500 de elevi participanți;

80% grad de satisfacție în rândul participanților.

Autoritățile vor urmări și numărul județelor în care se desfășoară proiectul, precum și numărul profesorilor implicați. Monitorizarea include atât participarea elevilor, cât și acoperirea teritorială a activităților.

Finanțarea ar urma să provină din bugetul de stat, prin bugetele autorităților și instituțiilor cu atribuții în implementare, în limita sumelor aprobate pentru această destinație. Sunt menționate și donațiile, respectiv sponsorizările, ca surse de finanțare.

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