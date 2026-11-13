Orele de istorie se mută în stradă. 2.500 de elevi vor învăța despre trecutul României în afara clasei
Elevii din 42 de școli ar putea participa la lecții de istorie organizate lângă monumente, clădiri și în piețe cu semnificație istorică. Proiectul-pilot „Istoria în Stradă” prevede 100 de lecții în spațiul public, cu 2.500 de participanți, și apare în planul de acțiune pentru prevenirea și combaterea extremismului violent. Documentul oficial propune testarea în perioada 2027–2030, urmată de o extindere graduală.
Lecțiile ar lega evenimentele istorice de locurile în care s-au petrecut
Proiectul urmărește ca cel puțin o oră de istorie să se desfășoare în afara sălii de clasă, într-un loc relevant pentru subiectul discutat. Monumentele, clădirile și piețele sunt enumerate printre spațiile în care ar putea fi organizate activitățile.
Elevii ar urma să studieze evenimentele în legătură cu locurile în care acestea s-au produs. Lecțiile vor urmări inclusiv felul în care trecutul a influențat comunitatea și dezvoltarea orașului în care trăiesc.
„Scopul acestei acțiuni este de a facilita o mai bună înțelegere a evenimentelor istorice, prin corelarea lor cu spațiile fizice în care au avut loc, în trecut, astfel încât elevii să observe și să înțeleagă mai bine aceste evenimente și impactul lor asupra comunității, a orașului, a națiunii, modul în care istoria a modelat dezvoltarea orașului în care trăiesc”, precizează documentul.
Activitatea este inclusă în Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale pentru prevenirea și combaterea extremismului violent. Ea figurează ca proiect-pilot, cu obiective și indicatori proprii de evaluare.
Ce ținte are programul și cine l-ar coordona
Ministerul Educației și Cercetării este desemnat coordonator al proiectului, iar implementarea ar urma să implice inspectoratele școlare. Etapa-pilot este prevăzută pentru 2027–2030, după care documentul propune extinderea treptată.
Planul stabilește următoarele ținte pentru testarea programului:
- 42 de școli-pilot;
- 100 de lecții desfășurate în spațiul public;
- 2.500 de elevi participanți;
- 80% grad de satisfacție în rândul participanților.
Autoritățile vor urmări și numărul județelor în care se desfășoară proiectul, precum și numărul profesorilor implicați. Monitorizarea include atât participarea elevilor, cât și acoperirea teritorială a activităților.
Finanțarea ar urma să provină din bugetul de stat, prin bugetele autorităților și instituțiilor cu atribuții în implementare, în limita sumelor aprobate pentru această destinație. Sunt menționate și donațiile, respectiv sponsorizările, ca surse de finanțare.
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Cum ar fi evaluate lecțiile desfășurate în spațiul public
Evaluarea propusă va urmări interesul elevilor pentru evenimentele istorice și pentru patrimoniul cultural. Un alt criteriu este nivelul de înțelegere a subiectelor discutate în timpul lecțiilor.
Participanții vor evalua și eficiența metodei de predare. Ținta de satisfacție de 80% apare alături de indicatorii care măsoară interesul pentru istorie și înțelegerea impactului evenimentelor asupra comunității.
Proiectul face parte dintr-un set mai amplu de acțiuni pentru consolidarea sentimentului de apartenență al tinerilor la comunitate. Planul include activități sportive, voluntariat, dezbateri, teatru și alte inițiative culturale.
Aceste măsuri urmăresc inclusiv dezvoltarea gândirii critice și creșterea participării tinerilor la viața comunității. „Istoria în Stradă” aduce în acest cadru o componentă dedicată cunoașterii trecutului și patrimoniului.
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Planul este în consultare publică
Proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea strategiei și documentele anexate au fost publicate de Ministerul Educației pe 12 noiembrie 2026. Pachetul include strategia, planul de acțiune și nota de fundamentare.
În aceeași propunere este prevăzută constituirea unui comitet interministerial care să monitorizeze implementarea strategiei. „Istoria în Stradă” este una dintre acțiunile cuprinse în planul anexat acestui proiect.
Propunerile și sugestiile pot fi transmise în cele zece zile calendaristice de la publicare, la adresa gabriela.toma@edu.gov.ro. Documentele pot fi consultate pe pagina oficială a Ministerului Educației.
La acest moment, programul și țintele sale se află în forma propusă pentru consultare. Aplicarea lor depinde de aprobarea actului normativ și de organizarea ulterioară a proiectului-pilot.