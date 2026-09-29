Oraşul din România care a pierdut 40.000 de oameni. Cum s-a schimbat populația în ultimii ani, unde pleacă locuitorii

Practic, dacă în 1992 am fi avut zece locuitori ai Reșiței, în 2021 ar mai fi rămas statistic numai aproximativ șase. Reșița a înregistrat, de altfel, cea mai mare scădere procentuală între reședințele de județ în comparația dintre recensămintele din 1992 și 2021.

Unde au dispărut oamenii

Explicația nu este una singură. O parte dintre locuitori au plecat în alte orașe, în special către centre economice care ofereau mai multe locuri de muncă. Alții au emigrat în state din vestul Europei, fenomen care a afectat numeroase foste centre industriale după 1990.

La aceasta se adaugă scăderea natalității și îmbătrânirea populației. Atunci când pleacă în special adulții tineri, orașul nu pierde doar locuitorii respectivi, ci și o parte dintre copiii care s-ar fi născut și ar fi crescut acolo.

Același fenomen este vizibil și în județele puternic industrializate înainte de 1990. O analiză oficială pentru județul Hunedoara, de exemplu, leagă declinul demografic de bilanțul natural negativ, emigrație, criza economică a tranziției, închiderea unor unități economice și restructurarea masivă a economiei.

De ce au fost lovite puternic orașele industriale

Reșița s-a dezvoltat timp de decenii în jurul industriei. Fabricile și uzinele nu ofereau numai locuri de muncă, ci atrăgeau oameni din alte localități și susțineau indirect comerțul și serviciile.

După 1990, modelul economic s-a schimbat. Restructurarea marilor întreprinderi a redus avantajul care îi făcea pe oameni să se mute în asemenea centre.

Fenomenul nu este specific Reșiței. Hunedoara, un alt mare oraș industrial, avea 81.337 de locuitori în 1992 și numai 50.457 la recensământul din 2021. A pierdut astfel peste 30.000 de locuitori în mai puțin de trei decenii. În orașe mai mici, declinul procentual a fost chiar mai sever. Anina și Bălan au pierdut peste jumătate din populația pe care o aveau în 1992.