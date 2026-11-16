Micul oraș din Transilvania de unde NATO poate supraveghea o regiune întreagă. De ce a devenit atât de important pentru SUA

Spre deosebire de baza de la Mihail Kogălniceanu, aflată aproape de Marea Neagră, cea de la Câmpia Turzii este amplasată în interiorul țării, iar această poziționare oferă avantaje pentru organizarea operațiunilor aeriene, deoarece permite desfășurarea unor misiuni de supraveghere și sprijin de la o distanță mai mare față de zonele expuse.

De asemenea, infrastructura poate fi utilizată de aeronave românești și aliate, inclusiv în cadrul exercițiilor comune. Generalul Virgil Bălăceanu explica, într-o analiză pentru Europa Liberă, că bazele situate în interiorul teritoriului sunt importante pentru susținerea operațiunilor militare și pentru intervențiile în sprijinul forțelor aflate mai aproape de zonele de conflict.

Ce sunt dronele MQ-9 Reaper și ce pot supraveghea

Unul dintre motivele pentru care Câmpia Turzii a devenit atât de importantă este prezența dronelor MQ-9 Reaper, utilizate de armata americană și de alți aliați NATO. Aceste aeronave sunt pilotate de la distanță și pot rămâne în aer perioade îndelungate. Ele sunt dotate cu senzori, camere și alte echipamente care permit colectarea de informații despre activitățile din zonele monitorizate.

De exemplu, dronele pot urmări deplasări de vehicule, pot observa anumite activități militare și pot transmite informații către centrele de comandă.

În 2021, Forțele Aeriene ale SUA au anunțat oficial stabilirea unei prezențe cu drone MQ-9 Reaper la Câmpia Turzii, pentru misiuni de informații, supraveghere și recunoaștere în sprijinul NATO.

Operațiunile au fost concepute inclusiv pentru monitorizarea regiunii Balcanilor. Așadar, importanța bazei depășește granițele României, fără ca aceasta să însemne că dronele pot observa permanent orice punct din regiune.

Ce au decis Statele Unite în 2026

Importanța bazei a fost evidențiată din nou în martie 2026, când Statele Unite au solicitat României aprobarea pentru dislocarea temporară a unor forțe și echipamente militare suplimentare. Potrivit HotNews, solicitarea a vizat tocmai bazele de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii.