Micul oraș din Transilvania de unde NATO poate supraveghea o regiune întreagă. De ce a devenit atât de important pentru SUA
Un oraș din județul Cluj, cunoscut mai degrabă pentru trecutul său industrial decât pentru importanța militară, a devenit un punct strategic pentru Statele Unite și NATO. De aici operează drone americane și aliate capabile să monitorizeze zone întinse, iar în 2026 Washingtonul a solicitat desfășurarea unor echipamente suplimentare de supraveghere. Poziția geografică și infrastructura aeriană explică de ce această localitate din Transilvania ocupă un loc important în planurile de apărare ale Alianței Nord-Atlantice.
De ce a devenit Câmpia Turzii un punct strategic pentru NATO
Orașul Câmpia Turzii, situat în județul Cluj, găzduiește Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”, una dintre facilitățile militare importante ale României.
Spre deosebire de baza de la Mihail Kogălniceanu, aflată aproape de Marea Neagră, cea de la Câmpia Turzii este amplasată în interiorul țării, iar această poziționare oferă avantaje pentru organizarea operațiunilor aeriene, deoarece permite desfășurarea unor misiuni de supraveghere și sprijin de la o distanță mai mare față de zonele expuse.
De asemenea, infrastructura poate fi utilizată de aeronave românești și aliate, inclusiv în cadrul exercițiilor comune. Generalul Virgil Bălăceanu explica, într-o analiză pentru Europa Liberă, că bazele situate în interiorul teritoriului sunt importante pentru susținerea operațiunilor militare și pentru intervențiile în sprijinul forțelor aflate mai aproape de zonele de conflict.
Ce sunt dronele MQ-9 Reaper și ce pot supraveghea
Unul dintre motivele pentru care Câmpia Turzii a devenit atât de importantă este prezența dronelor MQ-9 Reaper, utilizate de armata americană și de alți aliați NATO. Aceste aeronave sunt pilotate de la distanță și pot rămâne în aer perioade îndelungate. Ele sunt dotate cu senzori, camere și alte echipamente care permit colectarea de informații despre activitățile din zonele monitorizate.
De exemplu, dronele pot urmări deplasări de vehicule, pot observa anumite activități militare și pot transmite informații către centrele de comandă.
În 2021, Forțele Aeriene ale SUA au anunțat oficial stabilirea unei prezențe cu drone MQ-9 Reaper la Câmpia Turzii, pentru misiuni de informații, supraveghere și recunoaștere în sprijinul NATO.
Operațiunile au fost concepute inclusiv pentru monitorizarea regiunii Balcanilor. Așadar, importanța bazei depășește granițele României, fără ca aceasta să însemne că dronele pot observa permanent orice punct din regiune.
Ce au decis Statele Unite în 2026
Importanța bazei a fost evidențiată din nou în martie 2026, când Statele Unite au solicitat României aprobarea pentru dislocarea temporară a unor forțe și echipamente militare suplimentare. Potrivit HotNews, solicitarea a vizat tocmai bazele de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii.
Mai mult, pentru baza din județul Cluj au fost prevăzute sisteme de observație și culegere de informații, inclusiv drone, precum și echipamente de realimentare aeriană.
De asemenea, dislocarea a fost solicitată pentru o perioadă inițială de 90 de zile, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Prin urmare, nu trebuie confundată această măsură temporară cu prezența americană deja existentă la bază.
De ce contează această bază pentru securitatea României
Cât despre beneficiile pentru România, acestea sunt legate în primul rând de capacitatea aliaților de a identifica mai rapid eventuale amenințări și de a coordona măsurile de apărare. Mai mult, informațiile obținute prin supraveghere aeriană pot contribui la monitorizarea situației de securitate din Europa de Est și din regiunea Mării
De asemenea, importanța bazei este confirmată de prezența aliaților europeni. De exemplu, în septembrie 2026, Olanda a anunțat prelungirea misiunii dronelor sale MQ-9 Reaper de la Câmpia Turzii până la 31 decembrie 2027, acestea participând la operațiuni de supraveghere destinate apărării flancului estic al NATO.
Pentru locuitorii orașului, existența bazei nu înseamnă automat un pericol militar iminent. Rolul său principal este de a sprijini pregătirea, supravegherea și apărarea aliată.
Astfel, Câmpia Turzii demonstrează că importanța strategică a unei localități nu depinde de dimensiunea sau de numărul locuitorilor, ci și de poziția geografică și de infrastructura pe care o poate pune la dispoziția partenerilor militari.