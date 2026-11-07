OpenAI atrage încă 11 miliarde de dolari, dar la o evaluare mai mică decât spera

Cât a obținut OpenAI și ce mai așteaptă de la investitori

Potrivit relatării Bloomberg, preluate de Yahoo Finance, banii din prima etapă au fost transferați companiei, iar totalul finanțării ar putea ajunge la 20 de miliarde de dolari. Această sumă reprezintă o perspectivă pentru continuarea rundei, care depinde de încheierea negocierilor cu ceilalți investitori.

Planurile inițiale vizau aproximativ 30 de miliarde de dolari sau mai mult. Relatările diferă asupra evaluării urmărite la început: Reuters indică 1.500 de miliarde de dolari, iar Bloomberg menționează 1.400 de miliarde. Ambele plasează ținta inițială peste nivelul actual al tranzacției.

SoftBank și MGX se numără printre participanți, potrivit investitorilor citați de Reuters. OpenAI a refuzat să comenteze pentru Bloomberg detaliile finanțării, astfel că informațiile despre această etapă provin din sursele publicațiilor.

Evaluarea și finanțarea descriu lucruri diferite. Prima reprezintă valoarea atribuită întregii companii în tranzacție, în timp ce cele 11 miliarde sunt capitalul nou atras în această etapă. O țintă de evaluare redusă poate schimba condițiile în care investitorii acceptă să participe.

Costurile AI apasă asupra negocierilor, dar OpenAI continuă investițiile

Finanțarea vine după scăderile bursiere care au șters peste 1.000 de miliarde de dolari din valoarea companiilor tech într-o singură ședință. Investitorii urmăresc mai atent cât costă centrele de date și cipurile necesare AI, dar și cât de repede pot fi recuperate aceste cheltuieli.

Directoarea financiară Sarah Friar a declarat însă că OpenAI va continua extinderea infrastructurii pentru a răspunde cererii. Într-un interviu pentru CNBC, relatat de Reuters, aceasta a susținut că afacerea crescuse în trimestrul al treilea cu 70% față de trimestrul precedent, iar cererea din partea companiilor se dublase în aceeași perioadă. Sunt cifre prezentate de conducerea OpenAI.

Comparația cu finanțarea precedentă oferă un reper important. În martie, OpenAI anunțase oficial angajamente de capital de 122 de miliarde de dolari, la o evaluare de 852 de miliarde. Finanțarea respectivă a fost prezentată și în articolul despre investiția record în creatorii ChatGPT.