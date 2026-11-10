O aplicație pentru iPhone și iPad poate controla simultan patru camere Canon și Sony. Ce funcții are Director Mode
O aplicație nouă pentru iPhone și iPad le permite regizorilor, videografilor și operatorilor independenți să monitorizeze și să controleze până la patru camere Canon și Sony în același timp. Numită Director Mode, aceasta oferă acces wireless la imaginea transmisă de aparate, la comenzile de înregistrare și la o serie de instrumente avansate folosite în producțiile video. Aplicația a fost dezvoltată de cineastul italian Claudio Ripalti și poate fi descărcată gratuit, cu anumite funcții disponibile doar printr-un abonament plătit.
Unul dintre principalele avantaje este compatibilitatea cu aparate din game diferite, inclusiv camere de cinema și modele mirrorless. Director Mode poate afișa simultan imaginile transmise de patru dispozitive, chiar dacă acestea provin de la producători diferiți. Astfel, un operator poate urmări mai multe unghiuri de filmare de pe ecranul unui singur iPhone sau iPad, fără să fie nevoit să treacă permanent de la o cameră la alta.
Ce camere Canon și Sony sunt compatibile cu Director Mode
Aplicația funcționează cu o gamă extinsă de camere Canon, printre care se numără modelele EOS Cinema C50, C70, C80, C300 II, C400 și C500 II. Compatibilitatea include și aparate foto din seriile EOS R și PowerShot, precum EOS R1, R5 II, R6 II, R6 III, R6V, R8 II, R8, R50V și PowerShot V1.
În cazul Sony, lista cuprinde camerele FX2, FX3, FX3A, FX30 și noul FX5. Sunt acceptate și mai multe modele Alpha, inclusiv a1, a1 II, a9 III, a7S III, a7R VI, a7 V și a7C II, scrie PetaPixel.
Această compatibilitate le oferă creatorilor de conținut mai multă flexibilitate atunci când lucrează cu echipamente din generații diferite sau cu aparate de la producători diferiți. De exemplu, patru camere Canon și Sony pot fi conectate în același timp, iar imaginile lor pot fi urmărite într-o interfață comună.
Pentru producțiile independente sau echipele restrânse, o astfel de soluție poate reduce nevoia unor monitoare și sisteme de control separate pentru fiecare aparat. Telefonul sau tableta devine punctul central de monitorizare, iar operatorul poate verifica mai rapid ce se întâmplă în fiecare cadru.
Ce funcții oferă aplicația pentru monitorizarea filmărilor
Director Mode nu se limitează la afișarea imaginilor transmise de camere. Aplicația include monitorizare live, informații tehnice despre aparate și comenzi pentru pornirea sau oprirea înregistrării. De asemenea, permite modificarea unor setări importante pentru expunere și balansul de alb.
Printre parametrii care pot fi urmăriți și ajustați se numără sensibilitatea ISO, timpul de expunere sau unghiul obturatorului, diafragma, compensarea expunerii și balansul de alb. Aceste opțiuni pot fi accesate direct de pe ecranul dispozitivului mobil, fără intervenții repetate asupra comenzilor fizice ale camerei.
Aplicația Apple include și instrumente de monitorizare întâlnite în producțiile video profesionale. Printre acestea se află waveform, folosit pentru evaluarea expunerii, focus peaking, care ajută la verificarea clarității, ghidaje pentru încadrare și funcția de anamorphic desqueeze, necesară pentru vizualizarea corectă a imaginii filmate cu obiective anamorfice.
Director Mode oferă și monitorizare LUT, posibilitatea de a importa LUT-uri personalizate și control tactil al focalizării. Aceste funcții pot ajuta operatorii să verifice mai precis imaginea în timpul filmării și să urmărească aspectul vizual dorit încă din etapa de captură.
Patru camere pot fi urmărite simultan, inclusiv de la producători diferiți
Funcția care diferențiază aplicația de o simplă telecomandă wireless este posibilitatea de a afișa până la patru fluxuri video în același timp. Imaginile apar alăturat pe ecranul telefonului sau tabletei, fiecare cameră păstrând propriile informații de monitorizare și comenzile disponibile.
Sistemul nu impune folosirea unor aparate din aceeași gamă. O configurație poate include, de exemplu, un Canon EOS R6 III și un EOS R6 V, alături de un Sony a7 V și un FX5. Operatorul poate urmări toate cele patru perspective și poate interveni asupra setărilor fiecărei camere din aceeași aplicație.
Această abordare poate fi utilă în filmări cu echipe mici, interviuri, producții independente sau proiecte în care sunt necesare mai multe unghiuri de filmare. În loc să existe câte un operator pentru fiecare aparat, o singură persoană poate supraveghea întregul sistem, în funcție de complexitatea producției.
Claudio Ripalti, dezvoltatorul aplicației, explică faptul că, pe un platou de dimensiuni reduse, persoana care verifică imaginea este adesea și cea care ajustează camera și coordonează începerea filmării. Director Mode a fost conceput tocmai pentru a simplifica acest tip de activitate și pentru a permite unui singur operator să gestioneze mai ușor o configurație cu mai multe camere.
Cât costă Director Mode pentru iPhone și iPad
Director Mode poate fi descărcată gratuit și folosită cu un abonament de bază, însă accesul la toate instrumentele necesită trecerea la versiunea Director Mode Pro. Aceasta costă 29,99 de dolari și oferă acces pe viață la întregul set de funcții.
Prin urmare, aplicația poate fi testată fără o plată inițială, iar cei care au nevoie de instrumentele avansate pot opta ulterior pentru versiunea completă. Prețul unic pentru accesul permanent poate fi o alternativă la abonamentele lunare sau anuale, mai ales pentru operatorii care folosesc frecvent mai multe camere.