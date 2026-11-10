O aplicație pentru iPhone și iPad poate controla simultan patru camere Canon și Sony. Ce funcții are Director Mode

Ce camere Canon și Sony sunt compatibile cu Director Mode

Aplicația funcționează cu o gamă extinsă de camere Canon, printre care se numără modelele EOS Cinema C50, C70, C80, C300 II, C400 și C500 II. Compatibilitatea include și aparate foto din seriile EOS R și PowerShot, precum EOS R1, R5 II, R6 II, R6 III, R6V, R8 II, R8, R50V și PowerShot V1.

În cazul Sony, lista cuprinde camerele FX2, FX3, FX3A, FX30 și noul FX5. Sunt acceptate și mai multe modele Alpha, inclusiv a1, a1 II, a9 III, a7S III, a7R VI, a7 V și a7C II, scrie PetaPixel.

Această compatibilitate le oferă creatorilor de conținut mai multă flexibilitate atunci când lucrează cu echipamente din generații diferite sau cu aparate de la producători diferiți. De exemplu, patru camere Canon și Sony pot fi conectate în același timp, iar imaginile lor pot fi urmărite într-o interfață comună.

Pentru producțiile independente sau echipele restrânse, o astfel de soluție poate reduce nevoia unor monitoare și sisteme de control separate pentru fiecare aparat. Telefonul sau tableta devine punctul central de monitorizare, iar operatorul poate verifica mai rapid ce se întâmplă în fiecare cadru.

Ce funcții oferă aplicația pentru monitorizarea filmărilor

Director Mode nu se limitează la afișarea imaginilor transmise de camere. Aplicația include monitorizare live, informații tehnice despre aparate și comenzi pentru pornirea sau oprirea înregistrării. De asemenea, permite modificarea unor setări importante pentru expunere și balansul de alb.

Printre parametrii care pot fi urmăriți și ajustați se numără sensibilitatea ISO, timpul de expunere sau unghiul obturatorului, diafragma, compensarea expunerii și balansul de alb. Aceste opțiuni pot fi accesate direct de pe ecranul dispozitivului mobil, fără intervenții repetate asupra comenzilor fizice ale camerei.

Aplicația Apple include și instrumente de monitorizare întâlnite în producțiile video profesionale. Printre acestea se află waveform, folosit pentru evaluarea expunerii, focus peaking, care ajută la verificarea clarității, ghidaje pentru încadrare și funcția de anamorphic desqueeze, necesară pentru vizualizarea corectă a imaginii filmate cu obiective anamorfice.