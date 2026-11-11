Netflix anunță data lansării „The Age of Innocence”, noul serial despre o iubire interzisă. Primele imagini cu Camila Morrone, Kristine Froseth și Ben Radcliffe FOTO

Noua miniserie, formată din opt episoade, îi aduce împreună pe Camila Morrone, Kristine Froseth și Ben Radcliffe într-un triunghi amoros complicat, desfășurat în New Yorkul anilor 1870. Potrivit anunțului oficial publicat de Netflix pe Tudum, producția promite să păstreze esența romanului original, dar să ofere o perspectivă actuală asupra libertății individuale, a convențiilor sociale și a alegerilor sentimentale.

O iubire interzisă în înalta societate din New York

Acțiunea serialului se desfășoară în New Yorkul secolului al XIX-lea, într-o perioadă în care statutul social și reputația unei familii puteau cântări mai mult decât sentimentele personale. În centrul poveștii se află Newland Archer, interpretat de Ben Radcliffe, un tânăr respectat din înalta societate, logodit cu May Welland, personajul jucat de Kristine Froseth.

May reprezintă imaginea tinerei perfecte pentru lumea în care trăiește: educată, respectabilă și pregătită să respecte regulile nescrise ale aristocrației newyorkeze. Echilibrul aparent al relației este însă amenințat de sosirea contesei Ellen Olenska, interpretată de Camila Morrone.

Ellen, verișoara lui May, revine la New York după destrămarea căsniciei cu un nobil polonez. Independentă, inteligentă și dispusă să sfideze convențiile, femeia devine rapid subiectul bârfelor și scandalurilor din înalta societate.

Newland, care o cunoaște pe Ellen încă din copilărie, începe să dezvolte sentimente puternice pentru aceasta, ajungând în fața unei alegeri dificile: să respecte promisiunea făcută logodnicei sale sau să își urmeze inima, indiferent de consecințe.

Povestea explorează astfel conflictul dintre iubire și datorie, dintre libertatea personală și presiunea unei societăți care judecă fiecare gest.

Primele imagini dezvăluie o producție spectaculoasă, cu decoruri și costume elaborate

Netflix a publicat primele fotografii oficiale din „The Age of Innocence”, oferind o imagine asupra atmosferei elegante în care se desfășoară povestea.

Rochii sofisticate, coafuri elaborate, saloane luxoase, fotolii de operă din catifea și încăperi luminate de lumânări recreează universul aristocrației americane din anii 1870.

În centrul imaginilor se află cei trei protagoniști, ale căror relații complicate vor conduce povestea de-a lungul celor opt episoade.

Emma Frost, creatoarea serialului, scenarista tuturor episoadelor și producătoarea executivă, a explicat că romanul lui Edith Wharton vorbește inclusiv despre o societate care și-a pierdut inocența.

Frost s-a declarat impresionată de interpretările actorilor principali. Aceasta îl consideră pe Ben Radcliffe o adevărată revelație în rolul lui Newland Archer, în timp ce despre Camila Morrone spune că este o actriță curajoasă, dispusă să exploreze toate dimensiunile personajului.

În ceea ce o privește pe Kristine Froseth, creatoarea serialului apreciază felul în care actrița a transformat-o pe May într-un personaj luminos, plin de speranță, dar și de vulnerabilitate.

Camila Morrone este cunoscută pentru rolurile din „Daisy Jones & The Six” și „Something Very Bad Is Going to Happen”, thrillerul Netflix, în timp ce Kristine Froseth a apărut în „The Buccaneers”, iar Ben Radcliffe a jucat în „Masters of the Air” și „Anatomy of a Scandal”.

Cine face parte din distribuție și când apare serialul pe Netflix

Pe lângă cei trei actori principali, distribuția include nume importante precum Margo Martindale, Fiona Glascott, Emma Shipp, Belinda Bromilow, Hayley Mills, Michael Cochrane și Anna Madeley.

Emma Frost, cunoscută pentru „The White Queen”, „The White Princess”, „Jamaica Inn” și „Shameless”, semnează scenariul și coordonează producția. Din echipa producătorilor executivi mai fac parte Peter Chernin, Jenno Topping și Tracey Cook.

Regia este împărțită între Shannon Murphy, care a lucrat la „Dying for Sex” și „Babyteeth”, Lisa Brühlmann, cunoscută pentru „Killing Eve”, și Natalia Leite, care a contribuit la realizarea serialului „The Handmaid’s Tale”.

Romanul „The Age of Innocence” a fost publicat în 1920 și i-a adus lui Edith Wharton Premiul Pulitzer pentru ficțiune, aceasta devenind prima femeie recompensată cu distincția respectivă.

Cartea a mai fost adaptată pentru marele ecran în 1993, într-un film regizat de Martin Scorsese, cu Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer și Winona Ryder în rolurile principale. Producția a primit cinci nominalizări la Oscar și a câștigat premiul pentru cele mai bune costume.

Noua adaptare se alătură interesului Netflix pentru transpunerea romanelor clasice în producții televizate, după proiecte precum „Mândrie și prejudecată”, miniseria cu Emma Corrin și Olivia Colman.

De asemenea, platforma a investit în numeroase povești inspirate din literatură, inclusiv „Agatha Christie’s Seven Dials”, adaptarea romanului celebrei scriitoare britanice.

Toate cele opt episoade din „The Age of Innocence” vor fi disponibile pe Netflix începând cu 18 februarie 2027. Serialul promite o poveste despre pasiune, sacrificiu și curajul de a sfida o societate în care alegerea dintre rațiune și inimă poate schimba pentru totdeauna destinele personajelor.