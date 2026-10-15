NASA construiește baterii care să reziste frigului extrem de pe Lună. Tehnologia SPEARS ar putea alimenta viitoarele misiuni Artemis

De ce bateriile obișnuite nu sunt suficiente pe Lună

Majoritatea bateriilor litiu-ion folosite în telefoane, laptopuri și automobile electrice se bazează pe un electrolit lichid. La temperaturi foarte scăzute, acest lichid își pierde proprietățile și poate îngheța, iar la temperaturi foarte ridicate performanța bateriei scade dramatic. În vid apare și o altă problemă: componentele lichide pot deveni dificil de gestionat pe termen lung.

SPEARS încearcă să elimine tocmai această vulnerabilitate. NASA înlocuiește electrolitul lichid cu un material solid, ceramic sau polimeric. Asta nu înseamnă că bateria poate funcționa direct la minus 170 sau minus 200 de grade Celsius, ci că poate supraviețui expunerii la frig extrem fără să fie deteriorată definitiv.

În testele recente efectuate la NASA Langley Research Center, celule experimentale au funcționat bine până la aproximativ minus 60 de grade Celsius și au continuat să ofere performanță, deși redusă, până la minus 80 de grade Celsius. Mai important, acestea au fost expuse unor temperaturi cuprinse între aproximativ 100 și minus 170 de grade Celsius fără să sufere deteriorări permanente.

Problema energiei este esențială pentru întregul program lunar al agenției. După ce Artemis II a readus oamenii în apropierea Lunii, NASA încearcă acum să pregătească infrastructura necesară pentru etapele în care astronauții vor opera perioade mult mai lungi în apropierea și, ulterior, pe suprafața satelitului.

Bateriile vor putea fi încălzite doar atunci când sunt necesare

Unul dintre avantajele proiectului SPEARS este că bateriile nu trebuie menținute permanent la o temperatură confortabilă. După o perioadă de expunere la frig, acestea pot fi încălzite cu ajutorul unor sisteme relativ mici și readuse în intervalul de funcționare.

Diferența este importantă pentru o misiune spațială. Sistemele convenționale de control termic pot fi grele, consumă energie și ocupă spațiu. Dacă bateriile pot supraviețui frigului fără să fie încălzite continuu, vehiculele și echipamentele lunare pot deveni mai ușoare și mai eficiente.

NASA estimează că tehnologia ar putea fi utilizată pentru echipamente foarte diferite: instrumente portabile, sisteme de urgență pentru astronauți, aparatură științifică și roverele care vor explora regiunile permanent umbrite ale Lunii. Tocmai aceste regiuni de la Polul Sud sunt printre cele mai interesante pentru viitoarele misiuni, inclusiv pentru că ar putea conține depozite de gheață.