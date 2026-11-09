NASA caută noi astronauți care ar putea locui pe Lună și participa la viitoarele misiuni spre Marte
NASA a lansat o nouă campanie de recrutare pentru programul său de astronauți, în căutarea unor candidați care ar putea ajunge să trăiască și să lucreze pe Lună. Agenția spațială americană vrea să formeze o nouă generație de exploratori, care va contribui la construirea unei baze lunare și la pregătirea primelor misiuni cu echipaj uman spre Marte. Înscrierile sunt deschise până pe 3 decembrie 2026, însă există criterii stricte de eligibilitate, iar candidații trebuie să fie cetățeni americani.
Anunțul a fost făcut sâmbătă, în timpul unui eveniment organizat la Kennedy Space Center, dedicat explorării Lunii și progreselor din aviație și tehnologie. NASA estimează că va încheia procesul de selecție spre finalul anului 2027, când va stabili componența următoarei promoții de candidați la statutul de astronaut, scrie The Guardian.
NASA pregătește o nouă generație pentru explorarea Lunii
Agenția spațială americană caută persoane care să participe la următoarele etape ale programului Artemis, prin care Statele Unite urmăresc să revină pe Lună și să stabilească o prezență umană de durată acolo. Viitorii astronauți ar putea lua parte la misiuni lunare, dar și la dezvoltarea sistemelor necesare pentru explorarea unor destinații mai îndepărtate.
Administratorul NASA, Jared Isaacman, a descris recrutarea drept o oportunitate deosebită pentru cei care vor să contribuie la viitorul explorării spațiale. Candidații selectați ar putea ajunge să pășească pe Lună, să locuiască și să lucreze într-o viitoare bază lunară și să participe la dezvoltarea tehnologiilor și procedurilor care vor permite transportarea echipajelor spre Marte.
NASA urmărește astfel să pregătească specialiști pentru misiuni tot mai complexe. Construirea unei baze pe Lună presupune mai mult decât trimiterea periodică a unor echipaje: astronauții vor trebui să desfășoare activități științifice, să contribuie la testarea echipamentelor și să lucreze în condiții diferite de cele întâlnite pe Stația Spațială Internațională.
Potrivit planurilor prezentate de conducerea agenției, revenirea astronauților americani pe Lună este vizată pentru 2028. Companiile SpaceX și Blue Origin intenționează să contribuie la realizarea unei aselenizări cu echipaj uman.
Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorii astronauți
Procesul de recrutare este deschis exclusiv cetățenilor Statelor Unite. NASA solicită candidaților o pregătire academică sau profesională solidă într-un domeniu relevant pentru activitatea spațială.
Una dintre condițiile de eligibilitate este absolvirea unui program de masterat într-un domeniu STEM, care include știință, tehnologie, inginerie și matematică. Pot candida și persoanele cu pregătire medicală, cele care au calificări de pilot sau cele care au urmat cel puțin doi ani dintr-un program doctoral relevant.
Pe lângă pregătirea academică sau profesională, este necesară o experiență de cel puțin trei ani într-un domeniu asociat activității pentru care aplică. NASA urmărește să selecteze persoane care au demonstrat deja că pot lucra în medii profesionale solicitante și că dețin competențele necesare pentru misiuni complexe.
Pentru piloți, cerințele sunt diferite și includ un număr minim de ore de zbor. Candidații care au pilotat aeronave cu reacție de înaltă performanță trebuie să aibă cel puțin 750 de ore de zbor în calitate de comandant. Cei care au experiență pe alte aeronave cu aripă fixă trebuie să prezinte minimum 1.500 de ore de zbor, în timp ce piloții de elicopter au nevoie de cel puțin 1.000 de ore.
Când se încheie înscrierile și câți astronauți va selecta NASA
Cei interesați trebuie să își trimită dosarele până joi, 3 decembrie 2026, la ora 23:59, ora de pe Coasta de Est a Statelor Unite. Selecția finală este programată pentru a doua jumătate a anului 2027, după care candidații aleși vor începe pregătirea specifică.
Ultima campanie de recrutare a NASA a avut loc în 2024. Din peste 8.000 de persoane înscrise, agenția a selectat 10 noi astronauți, în septembrie 2025. Procesul este unul extrem de competitiv, iar îndeplinirea criteriilor de eligibilitate nu garantează acceptarea.
Scott Tingle, șeful corpului de astronauți și președintele comisiei de selecție de la Johnson Space Center din Houston, a subliniat că această carieră presupune mai mult decât o oportunitate profesională. Candidații au posibilitatea să intre într-o tradiție de explorare care a contribuit la extinderea cunoștințelor despre spațiu și să participe la misiuni cu obiective pe termen lung.
NASA are 32 de astronauți activi în prezent
Din anii 1960 și până acum, NASA a selectat 370 de persoane pentru pregătirea ca astronauți. În prezent, corpul activ al agenției numără 32 de astronauți, care se pregătesc sau participă la diferite misiuni spațiale.
Noua recrutare vine într-o perioadă în care programul Artemis și planurile pentru explorarea planetei Marte ocupă un loc important în strategia agenției. Luna este considerată o destinație esențială pentru testarea tehnologiilor și procedurilor care ar putea fi folosite ulterior în călătorii mult mai lungi.
O bază lunară ar permite desfășurarea unor activități pe termen mai lung și ar oferi NASA ocazia să testeze modul în care echipajele pot locui și lucra în afara Pământului. Experiența acumulată ar putea deveni relevantă pentru viitoarele misiuni spre Marte, care vor presupune provocări logistice și tehnice mult mai mari.