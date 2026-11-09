NASA caută noi astronauți care ar putea locui pe Lună și participa la viitoarele misiuni spre Marte

NASA pregătește o nouă generație pentru explorarea Lunii

Agenția spațială americană caută persoane care să participe la următoarele etape ale programului Artemis, prin care Statele Unite urmăresc să revină pe Lună și să stabilească o prezență umană de durată acolo. Viitorii astronauți ar putea lua parte la misiuni lunare, dar și la dezvoltarea sistemelor necesare pentru explorarea unor destinații mai îndepărtate.

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a descris recrutarea drept o oportunitate deosebită pentru cei care vor să contribuie la viitorul explorării spațiale. Candidații selectați ar putea ajunge să pășească pe Lună, să locuiască și să lucreze într-o viitoare bază lunară și să participe la dezvoltarea tehnologiilor și procedurilor care vor permite transportarea echipajelor spre Marte.

NASA urmărește astfel să pregătească specialiști pentru misiuni tot mai complexe. Construirea unei baze pe Lună presupune mai mult decât trimiterea periodică a unor echipaje: astronauții vor trebui să desfășoare activități științifice, să contribuie la testarea echipamentelor și să lucreze în condiții diferite de cele întâlnite pe Stația Spațială Internațională.

Potrivit planurilor prezentate de conducerea agenției, revenirea astronauților americani pe Lună este vizată pentru 2028. Companiile SpaceX și Blue Origin intenționează să contribuie la realizarea unei aselenizări cu echipaj uman.

Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorii astronauți

Procesul de recrutare este deschis exclusiv cetățenilor Statelor Unite. NASA solicită candidaților o pregătire academică sau profesională solidă într-un domeniu relevant pentru activitatea spațială.

Una dintre condițiile de eligibilitate este absolvirea unui program de masterat într-un domeniu STEM, care include știință, tehnologie, inginerie și matematică. Pot candida și persoanele cu pregătire medicală, cele care au calificări de pilot sau cele care au urmat cel puțin doi ani dintr-un program doctoral relevant.

Pe lângă pregătirea academică sau profesională, este necesară o experiență de cel puțin trei ani într-un domeniu asociat activității pentru care aplică. NASA urmărește să selecteze persoane care au demonstrat deja că pot lucra în medii profesionale solicitante și că dețin competențele necesare pentru misiuni complexe.