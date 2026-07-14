Modelele AI din China cuceresc companiile americane: sunt de zeci de ori mai ieftine decât ChatGPT și Claude

Prețul începe să conteze mai mult decât performanța

Companiile au investit masiv în AI în ultimii ani. Angajații folosesc chatboți, instrumente pentru programare și agenți autonomi. Aceștia pot analiza documente, scrie cod sau efectua sarcini repetitive. Problema este că fiecare solicitare consumă tokenuri, iar factura crește odată cu utilizarea.

Datele Ramp AI Index arată cât de mare poate deveni această cheltuială. Companiile din topul de 1% al utilizatorilor AI cheltuie aproximativ 7.500 de dolari pe angajat în fiecare lună. În aceste condiții, alegerea unui model mai ieftin devine o decizie financiară importantă, nu doar una tehnică.

Modelele americane de la OpenAI sau Anthropic rămân utile pentru sarcini complicate. Totuși, majoritatea operațiunilor zilnice nu necesită cel mai puternic sistem disponibil. Un model mai rapid și mai accesibil poate rezuma texte, verifica date sau genera bucăți simple de cod.

Costurile serviciilor americane au început deja să provoace nemulțumiri. Anthropic s-a confruntat inclusiv cu acuzații legate de limitele abonamentelor scumpe pentru Claude. Pentru clienții enterprise, diferențele de tarif sunt și mai importante.

DeepSeek și Z.ai câștigă rapid teren

Datele OpenRouter indică o schimbare majoră în piață. Modelele chinezești au depășit sistemele americane la volumul de tokenuri procesate pe platformă la începutul lunii iunie 2026. DeepSeek a avut una dintre cele mai spectaculoase creșteri.

Cota DeepSeek a urcat de la aproximativ 9% la 18% în prima jumătate a anului. Modelul DeepSeek V4 Flash costă, pe cea mai ieftină infrastructură, 0,09 dolari pentru un milion de tokenuri de intrare și 0,18 dolari pentru ieșire. Prin comparație, GPT-5.5 era listat la 5 dolari pentru intrare și 30 de dolari pentru ieșire.

Și compania Z.ai atrage atenția industriei. Modelul GLM 5.2 este proiectat pentru programare, automatizări complexe și activități desfășurate pe perioade lungi. Acesta are o fereastră de context de un milion de tokenuri.