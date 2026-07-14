Modelele AI din China cuceresc companiile americane: sunt de zeci de ori mai ieftine decât ChatGPT și Claude
Tot mai multe companii occidentale folosesc modele de inteligență artificială dezvoltate în China. Principalul motiv nu este politica, ci prețul. DoorDash, Siemens și Airbnb se numără printre grupurile care au integrat asemenea instrumente, potrivit unei analize publicate de Financial Times.
Modelele chinezești nu sunt întotdeauna cele mai performante din piață. Totuși, sunt suficient de bune pentru numeroase sarcini și costă mult mai puțin. Pentru companiile care procesează miliarde de tokenuri, diferența se transformă rapid în milioane de dolari economisiți.
Prețul începe să conteze mai mult decât performanța
Companiile au investit masiv în AI în ultimii ani. Angajații folosesc chatboți, instrumente pentru programare și agenți autonomi. Aceștia pot analiza documente, scrie cod sau efectua sarcini repetitive. Problema este că fiecare solicitare consumă tokenuri, iar factura crește odată cu utilizarea.
Datele Ramp AI Index arată cât de mare poate deveni această cheltuială. Companiile din topul de 1% al utilizatorilor AI cheltuie aproximativ 7.500 de dolari pe angajat în fiecare lună. În aceste condiții, alegerea unui model mai ieftin devine o decizie financiară importantă, nu doar una tehnică.
Modelele americane de la OpenAI sau Anthropic rămân utile pentru sarcini complicate. Totuși, majoritatea operațiunilor zilnice nu necesită cel mai puternic sistem disponibil. Un model mai rapid și mai accesibil poate rezuma texte, verifica date sau genera bucăți simple de cod.
Costurile serviciilor americane au început deja să provoace nemulțumiri. Anthropic s-a confruntat inclusiv cu acuzații legate de limitele abonamentelor scumpe pentru Claude. Pentru clienții enterprise, diferențele de tarif sunt și mai importante.
DeepSeek și Z.ai câștigă rapid teren
Datele OpenRouter indică o schimbare majoră în piață. Modelele chinezești au depășit sistemele americane la volumul de tokenuri procesate pe platformă la începutul lunii iunie 2026. DeepSeek a avut una dintre cele mai spectaculoase creșteri.
Cota DeepSeek a urcat de la aproximativ 9% la 18% în prima jumătate a anului. Modelul DeepSeek V4 Flash costă, pe cea mai ieftină infrastructură, 0,09 dolari pentru un milion de tokenuri de intrare și 0,18 dolari pentru ieșire. Prin comparație, GPT-5.5 era listat la 5 dolari pentru intrare și 30 de dolari pentru ieșire.
Și compania Z.ai atrage atenția industriei. Modelul GLM 5.2 este proiectat pentru programare, automatizări complexe și activități desfășurate pe perioade lungi. Acesta are o fereastră de context de un milion de tokenuri.
Tariful său listat pe OpenRouter este de 0,93 dolari pentru un milion de tokenuri de intrare și 3 dolari pentru ieșire. Performanța nu este singurul avantaj. Companiile pot adapta mai ușor aceste sisteme propriilor proiecte.
Companiile împart sarcinile după dificultate
DoorDash folosește deja o strategie mixtă. Sarcinile mai simple sunt trimise către Kimi K2.6, dezvoltat de startupul chinez Moonshot AI. Modelele Anthropic sunt păstrate pentru problemele dificile, unde performanța suplimentară poate justifica prețul.
Cofondatorul DoorDash, Andy Fang, susține că această combinație oferă rezultate mai bune la un cost mai mic. Abordarea arată că firmele nu trebuie să aleagă un singur furnizor. Ele pot folosi un model diferit pentru fiecare categorie de activitate.
Startupul american Lindy a mers și mai departe. Compania a mutat întregul trafic al agenților săi AI de la Anthropic la DeepSeek V4. Fondatorul Flo Crivello afirmă că schimbarea economisește milioane de dolari și îmbunătățește performanța în mai multe situații importante.
Această presiune ar putea obliga firmele americane să reducă prețurile. Modelele Anthropic sunt apreciate în special pentru programare și agenți autonomi. Însă avantajul tehnic devine mai greu de apărat când rivalii oferă rezultate apropiate la o fracțiune din cost.
Modelele open-weight schimbă regulile
Multe sisteme chinezești sunt „open-weight”. Parametrii modelului sunt publicați și pot fi descărcați. Companiile îi pot instala pe propria infrastructură, îi pot ajusta și pot controla mai atent modul în care sunt procesate datele.
Această flexibilitate este importantă pentru securitate. Airbnb a precizat că folosește un număr limitat de modele provenite din China, accesate prin furnizori americani aprobați. Siemens testează soluții de la DeepSeek și Z.ai alături de modele americane și europene.
Totuși, prețul mic nu elimină toate riscurile. Companiile trebuie să verifice unde sunt procesate informațiile, cine administrează infrastructura și ce reguli de confidențialitate sunt aplicate. Un model ieftin poate deveni costisitor dacă expune date sensibile sau produce rezultate nesigure.
Direcția pieței este însă tot mai clară. Companiile nu mai caută automat cel mai puternic AI. Ele caută modelul suficient de bun pentru fiecare sarcină. Iar în această competiție, dezvoltatorii chinezi au un avantaj greu de ignorat: performanță competitivă la prețuri mult mai mici.