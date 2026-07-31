Microsoft pregătește una dintre cele mai cerute schimbări din Windows 11. Meniul de click dreapta ar putea deveni mai rapid și complet personalizabil

Microsoft vrea un meniu mai rapid și mai simplu

În forma actuală, meniul de clic dreapta încarcă numeroase extensii adăugate atât de Windows, cât și de aplicațiile instalate pe calculator. Acest lucru poate întârzia afișarea meniului, în special pe sistemele care au multe programe instalate.

Noua variantă ar urma să afișeze doar cele mai importante și mai frecvent utilizate comenzi, fără a încărca imediat toate extensiile dezvoltate de aplicații terțe. Astfel, meniul ar trebui să apară aproape instantaneu și să ofere o experiență mai fluidă în File Explorer și în alte zone ale sistemului.

Schimbarea face parte din proiectul intern Windows K2, prin care Microsoft încearcă să îmbunătățească performanța generală, coerența interfeței și experiența de utilizare a Windows 11.

Vei putea alege ce opțiuni apar în meniul de clic dreapta

Cea mai importantă noutate este posibilitatea de personalizare. Conform informațiilor publicate, Microsoft pregătește o opțiune dedicată prin care vei putea decide exact ce aplicații și comenzi sunt afișate în meniul contextual.

Comenzile pe care nu le folosești vor putea fi ascunse, iar cele importante vor putea fi mutate într-o ordine preferată. În partea de jos a meniului ar urma să apară un buton Customize, care va deschide setările dedicate acestor modificări.

Dacă informațiile se confirmă, va fi pentru prima dată când Windows 11 oferă un control atât de detaliat asupra meniului contextual, fără să fie nevoie de aplicații externe sau modificări în registrul sistemului.

Schimbarea confirmă planurile anunțate de Microsoft

Noua direcție nu este o surpriză. La începutul acestui an, Marcus Ash, vicepreședinte pentru Design și Research în cadrul diviziei Windows și Devices, declara că Microsoft lucrează la meniuri contextuale care să fie „mai rapide, mai simple în mod implicit și configurabile în funcție de ceea ce folosești cel mai des”.