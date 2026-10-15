Mia Goth, revoltată după ce un cont verificat de Instagram a folosit imagini AI cu chipul ei. Actrița nici măcar nu are social media

Un cont verificat publica imagini false cu Mia Goth

Controversa a izbucnit după ce pagina „miagoth_”, prezentată drept cont de fan, a publicat o imagine generată cu AI în care actrița apărea purtând un tricou cu mesajul „My ex is my biggest fan”. Postarea folosea și piesa „Single Ladies” a lui Beyoncé, sugerând o reacție a actriței la divorțul de Shia LaBeouf.

Problema este că fotografia nu era reală, iar Goth nu publicase nimic pe Instagram. Totuși, statutul de cont verificat al paginii a contribuit la confuzie, iar imaginea a fost preluată și interpretată de mai multe publicații și utilizatori drept o reacție autentică a actriței.

Christine Tripicchio, reprezentanta Miei Goth, a confirmat pentru The Verge că actrița nu folosește rețele sociale și că echipa sa a trimis „mai multe plângeri” către Instagram. Reprezentanții vedetei au criticat în special faptul că un cont care nu îi aparținea putea obține o bifă albastră și apoi distribui materiale fabricate cu chipul ei.

Cazul readuce în discuție sistemul de verificare al Instagram. Bifa albastră nu mai înseamnă automat că persoana din spatele contului este figura publică al cărei nume apare în profil, deoarece Meta oferă de mai mulți ani și servicii de verificare contra cost. Astfel, un utilizator poate vedea un cont verificat și poate presupune greșit că are în față o sursă oficială.

Imaginile AI cu vedete devin o problemă tot mai mare

Cazul Miei Goth nu este singular. Conținutul generat cu AI care reproduce fețele și vocile unor persoane cunoscute devine tot mai frecvent, iar diferențierea între materiale autentice și falsuri este din ce în ce mai dificilă.

Recent, copiii lui Robin Williams au decis să reactiveze contul oficial de Instagram al actorului tocmai pentru a le oferi fanilor o sursă autentică de fotografii și înregistrări, într-un context în care clipurile fabricate cu AI care îi reproduceau imaginea deveniseră tot mai numeroase.

În paralel, Meta investește masiv în instrumente de inteligență artificială. Compania permite deja, în anumite condiții, folosirea fotografiilor publice de pe Instagram pentru funcții de generare de imagini cu AI, o schimbare care a ridicat alte întrebări despre controlul asupra propriei imagini. Playtech a relatat anterior despre modul în care Meta poate utiliza fotografii publice de pe Instagram pentru imagini generate cu AI.