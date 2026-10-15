Mia Goth, revoltată după ce un cont verificat de Instagram a folosit imagini AI cu chipul ei. Actrița nici măcar nu are social media
Mia Goth a ajuns în centrul unei controverse care arată cât de ușor poate deveni neclară granița dintre o persoană reală și o versiune fabricată cu inteligență artificială. Reprezentanții actriței au criticat Instagram după ce un cont de fan verificat a publicat imagini generate cu AI care îi foloseau chipul și identitatea, iar sute de mii de oameni au interacționat cu ele ca și cum ar fi fost autentice. Potrivit The Verge, echipa actriței a trimis mai multe sesizări către platformă înainte ca pagina să fie, în cele din urmă, eliminată.
Situația este cu atât mai problematică cu cât Mia Goth nu are conturi oficiale pe rețelele sociale. Cu toate acestea, pagina respectivă folosea numele ei, avea bifă albastră și publica imagini care puteau sugera că actrița însăși le distribuise. Cazul vine într-o perioadă în care profilurile false și boții de pe Instagram au devenit mult mai greu de identificat, inclusiv din cauza imaginilor generate cu inteligență artificială.
Un cont verificat publica imagini false cu Mia Goth
Controversa a izbucnit după ce pagina „miagoth_”, prezentată drept cont de fan, a publicat o imagine generată cu AI în care actrița apărea purtând un tricou cu mesajul „My ex is my biggest fan”. Postarea folosea și piesa „Single Ladies” a lui Beyoncé, sugerând o reacție a actriței la divorțul de Shia LaBeouf.
Problema este că fotografia nu era reală, iar Goth nu publicase nimic pe Instagram. Totuși, statutul de cont verificat al paginii a contribuit la confuzie, iar imaginea a fost preluată și interpretată de mai multe publicații și utilizatori drept o reacție autentică a actriței.
Christine Tripicchio, reprezentanta Miei Goth, a confirmat pentru The Verge că actrița nu folosește rețele sociale și că echipa sa a trimis „mai multe plângeri” către Instagram. Reprezentanții vedetei au criticat în special faptul că un cont care nu îi aparținea putea obține o bifă albastră și apoi distribui materiale fabricate cu chipul ei.
Cazul readuce în discuție sistemul de verificare al Instagram. Bifa albastră nu mai înseamnă automat că persoana din spatele contului este figura publică al cărei nume apare în profil, deoarece Meta oferă de mai mulți ani și servicii de verificare contra cost. Astfel, un utilizator poate vedea un cont verificat și poate presupune greșit că are în față o sursă oficială.
Imaginile AI cu vedete devin o problemă tot mai mare
Cazul Miei Goth nu este singular. Conținutul generat cu AI care reproduce fețele și vocile unor persoane cunoscute devine tot mai frecvent, iar diferențierea între materiale autentice și falsuri este din ce în ce mai dificilă.
Recent, copiii lui Robin Williams au decis să reactiveze contul oficial de Instagram al actorului tocmai pentru a le oferi fanilor o sursă autentică de fotografii și înregistrări, într-un context în care clipurile fabricate cu AI care îi reproduceau imaginea deveniseră tot mai numeroase.
În paralel, Meta investește masiv în instrumente de inteligență artificială. Compania permite deja, în anumite condiții, folosirea fotografiilor publice de pe Instagram pentru funcții de generare de imagini cu AI, o schimbare care a ridicat alte întrebări despre controlul asupra propriei imagini. Playtech a relatat anterior despre modul în care Meta poate utiliza fotografii publice de pe Instagram pentru imagini generate cu AI.
The Verge notează că politicile Meta prevăd etichetarea anumitor materiale generate cu AI, în special în cazul videoclipurilor, dar imaginile statice pot ajunge în continuare să circule fără un avertisment suficient de vizibil. În cazul Miei Goth, tocmai această combinație dintre imagine artificială, cont verificat și un subiect intens urmărit a făcut ca falsul să se răspândească rapid.
Reprezentanții actriței critică direct Instagram
Echipa Miei Goth a descris situația drept profund îngrijorătoare. Christine Tripicchio a declarat că faptul că un astfel de cont poate îndeplini criteriile Instagram pentru obținerea bifei albastre ridică probleme fundamentale privind credibilitatea sistemului de verificare.
Mai mult, reprezentanții actriței au criticat platforma pentru că, în opinia lor, permite răspândirea unor imagini „contrafăcute și manipulate” în loc să protejeze imaginea unei persoane publice. După apariția controversei, Meta a eliminat contul respectiv, potrivit The Verge.
Incidentul vine într-un moment în care chiar Meta promovează tot mai agresiv propriile produse bazate pe inteligență artificială, inclusiv instrumente pentru generarea de imagini și personaje virtuale. Unele dintre aceste experimente au produs deja situații controversate, așa cum s-a întâmplat cu mascota AI Muse a Meta, folosită de utilizatori pentru a crea materiale neașteptate sau problematice.
Pentru Mia Goth, situația nu este doar despre o fotografie falsă. Cazul arată cât de repede o imagine AI poate fi transformată într-o presupusă declarație publică, apoi preluată de publicații și distribuită de sute de mii de oameni. Iar când sursa este un cont cu bifă albastră, riscul ca falsul să fie interpretat drept real crește și mai mult.