Mașinile care se conduc singure ar putea primi o nouă culoare de lumini. Semnalul turcoaz îți va arăta când computerul este la volan
Viitoarele automobile autonome ar putea fi recunoscute în trafic după un detaliu care lipsește de pe mașinile obișnuite: luminile exterioare turcoaz. Autoritățile americane au propus introducerea unui sistem standardizat de semnalizare luminoasă, prin care ceilalți participanți la trafic să poată identifica vehiculele care circulă sub controlul unui sistem de conducere automatizată.
Propunerea a fost publicată de National Highway Traffic Safety Administration, instituția americană responsabilă de siguranța rutieră, în octombrie 2026. Măsura urmărește să pregătească legislația pentru răspândirea automobilelor autonome și a serviciilor de robotaxi, inclusiv a vehiculelor care nu au volan sau un conducător auto pe scaunul tradițional.
De ce vor autoritățile lumini turcoaz pentru mașinile autonome
Pe drumurile publice, culorile luminilor automobilelor transmit informații importante. Farurile albe indică partea frontală a vehiculului, luminile roșii sunt asociate zonei din spate și frânării, iar semnalizatoarele portocalii comunică intenția schimbării direcției.
Apariția automobilelor autonome creează însă o categorie nouă de informații care ar putea fi utile celor din jur. Un polițist, un pompier sau un pieton ar putea avea nevoie să știe dacă un vehicul este controlat de o persoană sau de un sistem automatizat.
NHTSA propune utilizarea unei culori distincte, cyan, apropiată de turcoaz, pentru indicarea funcționării unui sistem de conducere automatizată care gestionează efectiv sarcina de conducere fără necesitatea monitorizării permanente din partea unui ocupant.
Alegerea culorii se bazează pe recomandări tehnice dezvoltate de SAE International, organizație implicată în standardizarea tehnologiilor auto. Scopul este ca noile lumini să fie suficient de diferite de semnalele existente, fără să creeze confuzii cu dispozitivele de avertizare sau cu luminile vehiculelor de intervenție.
Potrivit proiectului, indicatoarele ar trebui să fie vizibile din față, din spate și din lateral. Acestea ar urma să fie montate la o înălțime minimă de aproximativ 38 de centimetri față de carosabil și să se aprindă simultan atunci când sistemul automatizat preia controlul.
Luminile ar trebui să fie stinse atunci când vehiculul este condus efectiv de o persoană. În acest fel, culoarea ar comunica un mod de funcționare, nu doar faptul că automobilul este dotat cu tehnologii avansate.
Un detaliu important este că propunerea americană nu impune montarea obligatorie a noilor lumini. Ea urmărește să permită utilizarea lor ca echipament opțional, în condiții tehnice standardizate.
Cum ar putea schimba noile reguli întâlnirea cu un robotaxi
Mercedes-Benz se numără printre producătorii care au experimentat deja semnalizarea luminoasă turcoaz, în legătură cu sistemul Drive Pilot de nivel 3. Ideea este ca participanții la trafic să poată recunoaște funcționarea automatizată fără să fie nevoie să observe interiorul vehiculului.
Această distincție devine importantă în cazul serviciilor de robotaxi. Dacă o mașină se oprește într-o intersecție sau lângă un accident, echipajele de intervenție trebuie să înțeleagă rapid dacă există un șofer care poate primi instrucțiuni sau dacă vehiculul trebuie gestionat printr-o procedură specială.
China a propus, la rândul său, reguli privind semnalizarea luminoasă pentru vehicule automatizate, ceea ce arată că industria încearcă să găsească un limbaj vizual comun pentru această categorie de automobile.
NHTSA propune și actualizarea unor cerințe tehnice gândite inițial pentru mașinile tradiționale. De exemplu, anumite reguli privind comenzile manuale sau revenirea semnalizatoarelor după rotirea volanului nu mai au aceeași relevanță pentru vehiculele proiectate fără volan.
În Statele Unite, proiectul a fost publicat în registrul federal pe 26 octombrie 2026, iar perioada de consultare publică se încheie pe 25 noiembrie. Nu este, așadar, o reglementare definitiv adoptată.
Pentru România și restul Uniunii Europene, inițiativa americană nu schimbă automat Codul rutier sau regulile de omologare a vehiculelor. Eventuala adoptare a unor sisteme similare ar necesita încadrarea lor în standardele aplicabile pe piața europeană.
Totuși, ideea este relevantă pentru viitorul transportului. Pe măsură ce automobilele automatizate devin mai numeroase, siguranța va depinde nu numai de capacitatea computerelor de a interpreta traficul, ci și de modul în care intențiile și funcționarea acestora sunt comunicate oamenilor.
O simplă lumină turcoaz ar putea deveni, în timp, unul dintre cele mai ușor de recunoscut semne ale mobilității autonome.