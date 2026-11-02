Mașinile care se conduc singure ar putea primi o nouă culoare de lumini. Semnalul turcoaz îți va arăta când computerul este la volan

De ce vor autoritățile lumini turcoaz pentru mașinile autonome

Pe drumurile publice, culorile luminilor automobilelor transmit informații importante. Farurile albe indică partea frontală a vehiculului, luminile roșii sunt asociate zonei din spate și frânării, iar semnalizatoarele portocalii comunică intenția schimbării direcției.

Apariția automobilelor autonome creează însă o categorie nouă de informații care ar putea fi utile celor din jur. Un polițist, un pompier sau un pieton ar putea avea nevoie să știe dacă un vehicul este controlat de o persoană sau de un sistem automatizat.

NHTSA propune utilizarea unei culori distincte, cyan, apropiată de turcoaz, pentru indicarea funcționării unui sistem de conducere automatizată care gestionează efectiv sarcina de conducere fără necesitatea monitorizării permanente din partea unui ocupant.

Alegerea culorii se bazează pe recomandări tehnice dezvoltate de SAE International, organizație implicată în standardizarea tehnologiilor auto. Scopul este ca noile lumini să fie suficient de diferite de semnalele existente, fără să creeze confuzii cu dispozitivele de avertizare sau cu luminile vehiculelor de intervenție.

Potrivit proiectului, indicatoarele ar trebui să fie vizibile din față, din spate și din lateral. Acestea ar urma să fie montate la o înălțime minimă de aproximativ 38 de centimetri față de carosabil și să se aprindă simultan atunci când sistemul automatizat preia controlul.

Luminile ar trebui să fie stinse atunci când vehiculul este condus efectiv de o persoană. În acest fel, culoarea ar comunica un mod de funcționare, nu doar faptul că automobilul este dotat cu tehnologii avansate.

Un detaliu important este că propunerea americană nu impune montarea obligatorie a noilor lumini. Ea urmărește să permită utilizarea lor ca echipament opțional, în condiții tehnice standardizate.