Manager de hotel de 4 stele de pe litoralul românesc: „Au plecat cu 2,6 kg de mâncare de la micul dejun”. Imaginea care a aprins internetul

Postarea a adunat rapid sute de reacții și comentarii, mulți reprezentanți ai industriei hoteliere spunând că astfel de situații sunt tot mai frecvente în sezonul estival.

Hotelierii spun că zeci de kilograme de mâncare ajung zilnic la gunoi

Cea mai mare problemă reclamată nu este doar faptul că unii turiști încearcă să ia mâncare din restaurant, ci și cantitățile foarte mari care rămân neconsumate în farfurii. Un hotelier a descris situația astfel:

„Avem și noi. Își pun tot bufetul în farfurie ca să nu se mai ridice și mănâncă 20% din mâncare. Restul îl aruncăm împreună cu celelalte kilograme de mâncare lăsate în farfurie de alții.”

Alți administratori de hoteluri spun că, la finalul fiecărei mese, sunt nevoiți să arunce zeci de kilograme de preparate care nu mai pot fi reutilizate, chiar dacă multe dintre ele nici măcar nu au fost atinse.

Reacțiile internauților: „Nu ne mai facem bine”

Imaginea a generat numeroase comentarii. Unii au ironizat situația prin mesaje precum „De toți banii!”, în timp ce alții au remarcat că în fotografie lipsesc chiar legumele, pâinea sau băuturile: „Legumele, pâinea, desertul… unde sunt? Apa, sucul, cafeaua? Totuși nu se poate să fie complet micul dejun?”

Au existat însă și reacții critice. „În fiecare zi găsesc noi motive de uimire… și nu în sens pozitiv”, a scris o persoană, în timp ce alta a concluzionat simplu: „Nu ne mai facem bine.”

O altă manageră de hotel a povestit o experiență asemănătoare: „La mine unii au pus tava de prăjituri pe masă. Cum mi-am permis să le spun de ce și să ia câte vor, dar în farfurie…”

Risipa alimentară rămâne o problemă pentru industria hotelieră

Dezbaterea a readus în atenție și problema risipei alimentare, tot mai des invocată de hotelieri în sezonul estival. Unii consideră că soluția ar putea fi afișe prin care turiștii să fie îndemnați să ia doar cât pot consuma, în timp ce alții cred că fenomenul nu este specific doar României.