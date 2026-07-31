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Manager de hotel de 4 stele de pe litoralul românesc: „Au plecat cu 2,6 kg de mâncare de la micul dejun”. Imaginea care a aprins internetul

Manager de hotel de 4 stele de pe litoralul românesc: „Au plecat cu 2,6 kg de mâncare de la micul dejun”. Imaginea care a aprins internetul
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Hotelierii se plâng de risipa uriașă de la bufetul suedez (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Tot mai mulți hotelieri de pe litoralul românesc spun că se confruntă, în această vară, cu un fenomen care le produce pierderi importante: risipa alimentară de la bufetul suedez. În timp ce unii turiști își umplu farfuriile cu mult peste cât pot consuma și lasă apoi mâncarea neatinsă, alții încearcă să plece cu alimentele în camere sau chiar în excursii. O fotografie publicată de un manager a unui hotel de patru stele a reaprins dezbaterea despre comportamentul unor turiști și despre cantitățile uriașe de alimente care ajung zilnic la gunoi.

Cuprins
  1. „Mic dejun la pachet, 2,6 kilograme. Dacă am plătit…”
  2. Hotelierii spun că zeci de kilograme de mâncare ajung zilnic la gunoi
  3. Reacțiile internauților: „Nu ne mai facem bine”
  4. Risipa alimentară rămâne o problemă pentru industria hotelieră

„Mic dejun la pachet, 2,6 kilograme. Dacă am plătit…”

Managerul hotelului a publicat imaginea unei pungi pline cu produse luate de la bufetul de mic dejun și a însoțit-o de mesajul: „Mic dejun la pachet, 2,6 kg. Dacă am plătit…”, sugerând că unii turiști consideră că pot lua orice cantitate de alimente, doar pentru că micul dejun este inclus în prețul cazării.

Postarea a adunat rapid sute de reacții și comentarii, mulți reprezentanți ai industriei hoteliere spunând că astfel de situații sunt tot mai frecvente în sezonul estival.

Hotelierii spun că zeci de kilograme de mâncare ajung zilnic la gunoi

Cea mai mare problemă reclamată nu este doar faptul că unii turiști încearcă să ia mâncare din restaurant, ci și cantitățile foarte mari care rămân neconsumate în farfurii. Un hotelier a descris situația astfel:

„Avem și noi. Își pun tot bufetul în farfurie ca să nu se mai ridice și mănâncă 20% din mâncare. Restul îl aruncăm împreună cu celelalte kilograme de mâncare lăsate în farfurie de alții.”

Alți administratori de hoteluri spun că, la finalul fiecărei mese, sunt nevoiți să arunce zeci de kilograme de preparate care nu mai pot fi reutilizate, chiar dacă multe dintre ele nici măcar nu au fost atinse.

Reacțiile internauților: „Nu ne mai facem bine”

Imaginea a generat numeroase comentarii. Unii au ironizat situația prin mesaje precum „De toți banii!”, în timp ce alții au remarcat că în fotografie lipsesc chiar legumele, pâinea sau băuturile: „Legumele, pâinea, desertul… unde sunt? Apa, sucul, cafeaua? Totuși nu se poate să fie complet micul dejun?”

Au existat însă și reacții critice. „În fiecare zi găsesc noi motive de uimire… și nu în sens pozitiv”, a scris o persoană, în timp ce alta a concluzionat simplu: „Nu ne mai facem bine.”

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O altă manageră de hotel a povestit o experiență asemănătoare: „La mine unii au pus tava de prăjituri pe masă. Cum mi-am permis să le spun de ce și să ia câte vor, dar în farfurie…”

Risipa alimentară rămâne o problemă pentru industria hotelieră

Dezbaterea a readus în atenție și problema risipei alimentare, tot mai des invocată de hotelieri în sezonul estival. Unii consideră că soluția ar putea fi afișe prin care turiștii să fie îndemnați să ia doar cât pot consuma, în timp ce alții cred că fenomenul nu este specific doar României.

„Poate ar trebui interzis regimul all inclusive… sau poate niște afișe motivaționale prin care îi îndemni la cumpătare. Nu fac doar românii așa, am văzut și alte naționalități în alte țări”, a comentat un internaut.

Pentru hotelieri, însă, concluzia este aceeași: indiferent de naționalitate, risipa alimentară înseamnă costuri mai mari, tone de alimente aruncate și o problemă care pare să se accentueze de la un sezon la altul.

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