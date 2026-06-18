Mamaia, Neptun și Olimp, din nou pe radarul turiștilor străini. Cât plătesc polonezii pentru un sejur pe litoralul românesc

Zborurile charter vor continua să opereze săptămânal până în luna septembrie, iar estimările arată că peste 2.300 de turiști polonezi vor ajunge pe litoralul românesc în sezonul estival 2026.

Reluarea acestor curse vine pe fondul unui interes tot mai mare al pieței poloneze pentru România, atât pentru vacanțele la mare, cât și pentru circuitele culturale și de natură.

Mamaia rămâne cea mai căutată stațiune

Dintre toate destinațiile de pe litoral, Mamaia continuă să fie cea mai aglomerată și cea mai căutată stațiune în vara lui 2026. Hotelurile de patru și cinci stele au raportat grade ridicate de ocupare încă de la începutul sezonului, iar în weekend multe unități funcționează aproape de capacitatea maximă.

Pentru un sejur de șapte nopți în regim all inclusive, o familie cu doi adulți poate plăti între 5.500 și 9.000 de lei, în funcție de categoria hotelului și perioada aleasă.

Alături de Mamaia, stațiunile Eforie Nord și Costinești se numără printre cele mai aglomerate destinații ale verii, atrăgând atât familii, cât și tineri veniți pentru distracție și festivaluri.

Sudul litoralului câștigă tot mai mult teren

Polonezii au ales însă în special stațiunile din sudul litoralului, unde hotelurile all inclusive s-au dezvoltat puternic în ultimii ani. Neptun, Olimp, Jupiter și Venus sunt printre cele mai căutate destinații pentru turiștii străini datorită plajelor mai liniștite, spațiilor verzi și ofertelor all inclusive.

În aceste stațiuni, prețurile pentru un sejur de șapte nopți în vara lui 2026 pornesc de la aproximativ 3.500-4.000 de lei pentru două persoane și pot depăși 7.000 de lei în hotelurile premium. De asemenea, Mangalia și Saturn continuă, la rândul lor, să atragă turiști interesați de vacanțe mai liniștite și de tratamente balneare.