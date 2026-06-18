Mamaia, Neptun și Olimp, din nou pe radarul turiștilor străini. Cât plătesc polonezii pentru un sejur pe litoralul românesc
Litoralul românesc primește în această vară un semnal important pentru industria turismului. După o absență de aproximativ 15 ani, turiștii polonezi revin pe coasta Mării Negre, iar primul charter direct din Polonia aterizează la Constanța cu aproape 200 de pasageri care și-au rezervat deja vacanțele în unele dintre cele mai populare stațiuni din România. La bordul aeronavei se află 186 de turiști polonezi care au ales să petreacă șapte nopți în hoteluri din Mamaia, Neptun, Jupiter, Olimp și Venus, majoritatea optând pentru pachete all inclusive.
Vacanțe de peste 750 de euro de persoană pe litoral
Potrivit organizatorilor, turiștii au plătit în medie 754 de euro de persoană pentru un sejur de o săptămână. Pachetele includ cazare, mese și acces la facilitățile hotelurilor, iar mulți dintre turiști și-au rezervat încă din timpul iernii vacanțele pe litoralul românesc.
Zborurile charter vor continua să opereze săptămânal până în luna septembrie, iar estimările arată că peste 2.300 de turiști polonezi vor ajunge pe litoralul românesc în sezonul estival 2026.
Reluarea acestor curse vine pe fondul unui interes tot mai mare al pieței poloneze pentru România, atât pentru vacanțele la mare, cât și pentru circuitele culturale și de natură.
Mamaia rămâne cea mai căutată stațiune
Dintre toate destinațiile de pe litoral, Mamaia continuă să fie cea mai aglomerată și cea mai căutată stațiune în vara lui 2026. Hotelurile de patru și cinci stele au raportat grade ridicate de ocupare încă de la începutul sezonului, iar în weekend multe unități funcționează aproape de capacitatea maximă.
Pentru un sejur de șapte nopți în regim all inclusive, o familie cu doi adulți poate plăti între 5.500 și 9.000 de lei, în funcție de categoria hotelului și perioada aleasă.
Alături de Mamaia, stațiunile Eforie Nord și Costinești se numără printre cele mai aglomerate destinații ale verii, atrăgând atât familii, cât și tineri veniți pentru distracție și festivaluri.
Sudul litoralului câștigă tot mai mult teren
Polonezii au ales însă în special stațiunile din sudul litoralului, unde hotelurile all inclusive s-au dezvoltat puternic în ultimii ani. Neptun, Olimp, Jupiter și Venus sunt printre cele mai căutate destinații pentru turiștii străini datorită plajelor mai liniștite, spațiilor verzi și ofertelor all inclusive.
În aceste stațiuni, prețurile pentru un sejur de șapte nopți în vara lui 2026 pornesc de la aproximativ 3.500-4.000 de lei pentru două persoane și pot depăși 7.000 de lei în hotelurile premium. De asemenea, Mangalia și Saturn continuă, la rândul lor, să atragă turiști interesați de vacanțe mai liniștite și de tratamente balneare.
Delta Dunării și excursiile culturale completează oferta
Marea și plaja nu sunt singurele motive pentru care turiștii polonezi aleg România. Operatorii turistici au inclus în pachete excursii de o zi către Delta Dunării, unul dintre cele mai apreciate obiective naturale ale Europei. De asemenea, sunt organizate vizite în Constanța și în stațiunile de pe litoralul bulgăresc.
Pentru cei care aleg circuite mai lungi, sunt promovate trasee care includ obiective emblematice precum Castelul Bran, cetatea medievală din Sighișoara și spectaculosul Transfăgărășan, considerat de mulți turiști străini unul dintre cele mai frumoase drumuri din lume.
Un semnal important pentru turismul românesc
Revenirea turiștilor polonezi după o pauză atât de lungă este privită de hotelieri ca un semn că litoralul românesc începe să recâștige piețe externe importante.
Într-un sezon în care Mamaia, Eforie Nord, Costinești, Neptun și Olimp se află în topul celor mai aglomerate stațiuni de la Marea Neagră, interesul turiștilor străini poate contribui la extinderea sezonului și la creșterea veniturilor din turism.
Dacă estimările organizatorilor se vor confirma, anul 2026 ar putea deveni unul dintre cei mai buni ani pentru revenirea litoralului românesc pe harta vacanțelor din Europa Centrală și de Est.