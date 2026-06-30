Mama lui Elon Musk i-a făcut urare de ziua lui cu imagini generate de AI, iar internetul a avut o reacție neașteptată

O urare de familie transformată într-o controversă despre inteligența artificială

Mulți au fost surprinși că un moment care ar fi trebuit să fie unul personal a fost realizat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale. Reacțiile nu au vizat doar folosirea tehnologiei, ci mai ales ideea că un mesaj de aniversare între mamă și fiu ar putea avea nevoie de imagini artificiale pentru a părea special, scrie Futurism.

„Ai făcut poza de ziua fiului tău cu AI?”, a fost una dintre întrebările apărute în comentarii, reflectând sentimentul general al celor care au considerat situația mai degrabă tristă decât impresionantă.

Totuși, nu este clar dacă imaginile au fost create complet cu inteligență artificială sau doar editate cu astfel de instrumente. Unele detalii au ridicat suspiciuni: aspectul foarte neted al imaginii cu Musk și lumânările, dar și anumite elemente ciudate din decorul cu piesele de construcție. După ce reacțiile au început să apară, eticheta privind utilizarea AI ar fi dispărut de pe postare, ceea ce a alimentat și mai mult discuțiile.

O parte dintre utilizatori au considerat că problema nu este neapărat tehnologia în sine, ci faptul că AI-ul este folosit pentru a recrea momente care ar trebui să fie autentice. Pentru critici, o fotografie simplă făcută în familie ar fi avut mai multă valoare decât o imagine perfectă generată digital.

Teoria că Elon Musk controlează chiar contul mamei sale

Pe lângă discuția despre inteligența artificială, postarea a reaprins și o teorie mai veche din comunitățile online: ideea că Elon Musk ar putea controla personal contul mamei sale de pe platforma X.

Unii utilizatori au sugerat că mesajul ar fi putut fi publicat chiar de Musk, nu de mama sa. Speculațiile au fost alimentate de o postare mai veche de pe contul lui Maye Musk, în care formularea părea să fie scrisă la persoana a treia și a creat confuzie printre urmăritori.

Anterior, internetul a mai discutat și despre presupusa folosire de către Musk a unor conturi alternative pentru a interpreta alte persoane, inclusiv propriul fiu. Aceste teorii au rămas însă doar speculații, iar explicațiile mai simple nu pot fi excluse.