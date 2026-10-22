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Admitere liceu 2027: calendarul a fost modificat. Noua dată pentru repartizarea computerizată și când au loc probele suplimentare

Admitere liceu 2027: calendarul a fost modificat. Noua dată pentru repartizarea computerizată și când au loc probele suplimentare
Repartizarea la liceu 2027, mutată mai devreme / Foto: Profimedia
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
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Repartizarea computerizată pentru admiterea la liceu în anul școlar 2027–2028 este programată pe 22 iulie 2027, cu patru zile mai devreme decât în varianta inițială a calendarului. Modificările anunțate includ și perioadele pentru completarea opțiunilor, depunerea dosarelor și probele suplimentare pe care le pot organiza liceele tehnologice.

Cuprins
  1. Când se completează opțiunile și când se depun dosarele
  2. Probele suplimentare pentru liceele tehnologice au loc în mai
  3. Calendarul pentru aptitudini și verificarea cunoștințelor de limbă
  4. Ce modificări au fost propuse pentru media de admitere la vocațional

Când se completează opțiunile și când se depun dosarele

Absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora vor completa opțiunile în fișele de înscriere în perioada 12–16 iulie și pe 19 iulie 2027. Procedura se desfășoară cu sprijinul profesorilor diriginți.

Repartizarea computerizată este prevăzută pentru 22 iulie, în loc de 26 iulie, data din proiectul prezentat anterior. Etapa îi vizează pe absolvenții clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la începerea cursurilor anului școlar 2027–2028.

După repartizare, candidații trebuie să depună dosarele la liceele la care au obținut un loc. Intervalul stabilit pentru înscriere este 23–27 iulie 2027.

Calendarul a fost revizuit în contextul renunțării la concursul separat de admitere în clasa a IX-a. Ministerul a anunțat că documentul integral va fi disponibil după publicarea în Monitorul Oficial.

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Probele suplimentare pentru liceele tehnologice au loc în mai

Liceele tehnologice și liceele tehnologice duale pot organiza probe suplimentare de admitere. Organizarea acestora nu este obligatorie, decizia revenind unităților de învățământ.

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Școlile care aleg această variantă trebuie să publice pe site-urile proprii procedura pentru probe până la 13 noiembrie 2026. Pentru elevii interesați, acesta este documentul în care vor putea verifica regulile aplicabile liceului ales.

Înscrierea candidaților este programată în perioada 6–12 mai 2027. Probele se vor desfășura între 13 și 18 mai, înaintea Evaluării Naționale din iunie.

Primele rezultate sunt prevăzute pentru 19 mai. În aceeași zi pot fi depuse contestații, dacă metodologia probei permite acest lucru, iar rezultatele finale sunt programate pentru 21 mai 2027.

Calendarul pentru aptitudini și verificarea cunoștințelor de limbă

Candidații care aleg învățământul vocațional au un calendar distinct pentru probele de aptitudini. Același interval general cuprinde și verificările cunoștințelor de limbă modernă sau maternă pentru clasele la care acestea sunt necesare.

Înscrierile se desfășoară în perioada 19–21 mai 2027. Probele de aptitudini și cele de verificare a cunoștințelor de limbă sunt programate între 24 și 28 mai.

Rezultatele vor fi comunicate pe 31 mai 2027. Tot atunci se pot depune contestații pentru probele care permit contestarea, potrivit prevederilor metodologice.

Comunicarea rezultatelor finale este prevăzută pentru 2 iunie 2027. Dacă elevul dorește un profil vocațional sau o clasă cu verificare de limbă, trebuie urmărite aceste înscrieri din mai, separat de completarea opțiunilor pentru repartizarea din iulie.

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Ce modificări au fost propuse pentru media de admitere la vocațional

Separat de datele înscrierilor și probelor, proiectul de metodologie prezentat în octombrie propune schimbări în calculul mediei pentru anumite specializări vocaționale. Aceste formule trebuie deosebite de simpla programare a etapelor de admitere.

La muzică, coregrafie și arta actorului, media Evaluării Naționale ar urma să reprezinte 50% din media finală, față de 25% în formula anterioară. Ponderea probelor de aptitudini ar scădea, în consecință, de la 75% la 50%.

Pentru profilul teologic, propunerea crește ponderea Evaluării Naționale de la 50% la 75%. Proba de aptitudini ar reprezenta restul de 25% din media finală.

Pentru profilul sportiv, arte vizuale, arhitectură și design, proiectul păstrează proporția de 75% pentru aptitudini și 25% pentru Evaluarea Națională. Elevii care se pregătesc pentru aceste trasee trebuie să consulte forma oficială a metodologiei aplicabile specializării alese.

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