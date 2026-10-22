Admitere liceu 2027: calendarul a fost modificat. Noua dată pentru repartizarea computerizată și când au loc probele suplimentare

Repartizarea computerizată este prevăzută pentru 22 iulie, în loc de 26 iulie, data din proiectul prezentat anterior. Etapa îi vizează pe absolvenții clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la începerea cursurilor anului școlar 2027–2028.

După repartizare, candidații trebuie să depună dosarele la liceele la care au obținut un loc. Intervalul stabilit pentru înscriere este 23–27 iulie 2027.

Calendarul a fost revizuit în contextul renunțării la concursul separat de admitere în clasa a IX-a. Ministerul a anunțat că documentul integral va fi disponibil după publicarea în Monitorul Oficial.

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Probele suplimentare pentru liceele tehnologice au loc în mai

Liceele tehnologice și liceele tehnologice duale pot organiza probe suplimentare de admitere. Organizarea acestora nu este obligatorie, decizia revenind unităților de învățământ.

Școlile care aleg această variantă trebuie să publice pe site-urile proprii procedura pentru probe până la 13 noiembrie 2026. Pentru elevii interesați, acesta este documentul în care vor putea verifica regulile aplicabile liceului ales.

Înscrierea candidaților este programată în perioada 6–12 mai 2027. Probele se vor desfășura între 13 și 18 mai, înaintea Evaluării Naționale din iunie.