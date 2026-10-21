Calendar Evaluarea Națională 2027. Când dau elevii simularea și când încep probele scrise

Calendarul simulării cuprinde următoarele date, iar rezultatele vor fi comunicate la sfârșitul aceleiași luni. Pentru elevii care susțin și limba maternă, testările se încheie pe 18 martie.

16 martie 2027 – limba și literatura română;

17 martie 2027 – matematică;

18 martie 2027 – limba și literatura maternă;

30 martie 2027 – comunicarea rezultatelor.

Între ultima probă a simulării și comunicarea rezultatelor sunt aproape două săptămâni. Ulterior, elevii mai au la dispoziție perioada rămasă până în iunie pentru pregătirea examenului propriu-zis.

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Înscrierile se fac în iunie, înainte de încheierea cursurilor

Înscrierea la Evaluarea Națională este programată în perioada 7–11 iunie 2027. Ultima zi a acestui interval coincide cu încheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a.

Calendarul include și o etapă administrativă pentru verificarea informațiilor candidaților. Până pe 15 iunie trebuie finalizată încărcarea datelor în aplicația informatică EVNAT și verificarea acestora.

Prima probă scrisă va avea loc pe 22 iunie, la 11 zile după încheierea cursurilor. Examenul se desfășoară în aceeași lună, iar perioada de evaluare și contestații se prelungește până la începutul lui iulie.

Pentru familiile care își organizează programul de vară, calendarul nu se încheie odată cu ultima probă scrisă. Elevii care doresc să consulte lucrările sau să conteste notele au rezervat un interval distinct, după publicarea rezultatelor inițiale.