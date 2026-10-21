Calendar Evaluarea Națională 2027. Când dau elevii simularea și când încep probele scrise
Simularea Evaluării Naționale 2027 începe pe 16 martie, iar prima probă a examenului este programată pe 22 iunie, la limba și literatura română. Calendarul final, aprobat prin Ordinul nr. 5.815/2026 și publicat în Monitorul Oficial, stabilește afișarea primelor rezultate pe 30 iunie și a notelor finale pe 7 iulie.
Când are loc simularea Evaluării Naționale 2027
Elevii de clasa a VIII-a vor susține simularea în perioada 16–18 martie 2027. Cele trei probe sunt programate în zile consecutive, începând cu limba și literatura română și continuând cu matematica și limba maternă.
Calendarul simulării cuprinde următoarele date, iar rezultatele vor fi comunicate la sfârșitul aceleiași luni. Pentru elevii care susțin și limba maternă, testările se încheie pe 18 martie.
- 16 martie 2027 – limba și literatura română;
- 17 martie 2027 – matematică;
- 18 martie 2027 – limba și literatura maternă;
- 30 martie 2027 – comunicarea rezultatelor.
Între ultima probă a simulării și comunicarea rezultatelor sunt aproape două săptămâni. Ulterior, elevii mai au la dispoziție perioada rămasă până în iunie pentru pregătirea examenului propriu-zis.
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Înscrierile se fac în iunie, înainte de încheierea cursurilor
Înscrierea la Evaluarea Națională este programată în perioada 7–11 iunie 2027. Ultima zi a acestui interval coincide cu încheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a.
Calendarul include și o etapă administrativă pentru verificarea informațiilor candidaților. Până pe 15 iunie trebuie finalizată încărcarea datelor în aplicația informatică EVNAT și verificarea acestora.
Prima probă scrisă va avea loc pe 22 iunie, la 11 zile după încheierea cursurilor. Examenul se desfășoară în aceeași lună, iar perioada de evaluare și contestații se prelungește până la începutul lui iulie.
Pentru familiile care își organizează programul de vară, calendarul nu se încheie odată cu ultima probă scrisă. Elevii care doresc să consulte lucrările sau să conteste notele au rezervat un interval distinct, după publicarea rezultatelor inițiale.
Probele scrise încep pe 22 iunie
Evaluarea Națională 2027 debutează cu limba și literatura română, urmată de matematică pe 24 iunie. Proba la limba și literatura maternă este programată pentru 25 iunie.
Spre deosebire de simulare, examenul nu are toate probele în zile consecutive. Între română și matematică există o zi fără probă, în timp ce limba maternă se susține în ziua imediat următoare matematicii.
- 22 iunie 2027 – limba și literatura română;
- 24 iunie 2027 – matematică;
- 25 iunie 2027 – limba și literatura maternă.
Pentru candidații care susțin numai română și matematică, probele scrise se încheie pe 24 iunie. Ceilalți elevi finalizează examenul pe 25 iunie, înaintea perioadei dedicate afișării și contestării rezultatelor.
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Când apar rezultatele și cum se desfășoară contestațiile
Primele rezultate vor fi afișate pe 30 iunie 2027, până la ora 12:00. Din aceeași zi începe perioada în care candidații își pot vedea lucrările și pot depune contestații.
Aceste demersuri continuă pe 1 și 2 iulie. Consultarea lucrării înainte de contestare este o posibilitate oferită candidatului, nu o condiție obligatorie pentru solicitarea reevaluării.
Prin urmare, dacă dorești să contești nota, poți depune cererea și fără să fi văzut anterior lucrarea. Calendarul separă intervalul destinat acestor solicitări de zilele în care sunt soluționate contestațiile.
Reevaluarea lucrărilor este programată în perioada 3–6 iulie 2027. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 7 iulie 2027.