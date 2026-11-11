Locuințele din România, mai accesibile decât acum 10 ani în raport cu veniturile. Cum se explică rezultatul Eurostat

La polul opus se situează Portugalia, unde indicatorul a crescut cu 60,8%, urmată de Olanda, cu 34,3%, și Ungaria, cu 26,5%.

Evoluția raportului preț locuință–venit, 2015–2025

Evoluțiile arată că, în numeroase țări europene, prețurile locuințelor au crescut mai repede decât veniturile disponibile, în timp ce România a avut o tendință inversă.

Ce înseamnă, concret, scăderea de 42,8%

Indicatorul Eurostat compară evoluția prețurilor locuințelor cu cea a venitului disponibil pe locuitor, adică banii care rămân pentru consum și economisire după plata impozitelor și contribuțiilor. Astfel, o scădere de 42,8% nu înseamnă că apartamentele s-au ieftinit cu acest procent.

De exemplu, dacă în 2015 prețul unei locuințe și venitul anual al unei persoane ar fi avut un anumit raport, în 2025 acel raport ar fi fost cu 42,8% mai mic.

Pentru a înțelege diferența, să presupunem că prețul unei locuințe a crescut de la 60.000 la 90.000 de euro, adică cu 50%. Dacă venitul anual disponibil s-a majorat în aceeași perioadă de la 10.000 la aproximativ 26.200 de euro, raportul dintre preț și venit ar fi scăzut cu aproximativ 42,8%. Exemplul este ipotetic, dar ilustrează mecanismul din spatele statisticii.

Cum a ajuns România la acest rezultat

Una dintre explicațiile principale este creșterea puternică a veniturilor din România în ultimul deceniu, pe fondul majorărilor salariale, al creșterii salariului minim și al dezvoltării unor sectoare economice.

În același timp, prețurile locuințelor au crescut, însă la nivel național ritmul lor a fost inferior celui înregistrat de veniturile disponibile. Rezultatul reflectă și punctul de plecare din 2015, când salariile și veniturile din România erau considerabil mai mici decât în multe state vest-europene.