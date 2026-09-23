Laptopul cu trei ecrane care cântărește aproape 10 kilograme. Durabook lansează un computer de teren cu putere AI și rezistență militară
Într-o industrie în care producătorii încearcă să construiască laptopuri tot mai subțiri și mai ușoare, compania taiwaneză Durabook propune un dispozitiv care merge în direcția opusă. Noul Z14I-DX3 cântărește aproape 10 kilograme, are trei ecrane integrate și un șasiu proiectat să reziste în condiții dificile. Nu este un laptop pe care să îl iei la cafenea sau să îl folosești confortabil în avion, ci o stație de lucru mobilă destinată militarilor, echipelor de intervenție, inginerilor și profesioniștilor care au nevoie de putere de procesare și de mai multe monitoare direct pe teren.
Potrivit publicației Tom’s Hardware , Durabook Z14I-DX3 integrează trei ecrane tactile de 14 inci, procesoare Intel Core Ultra și plăci grafice profesionale NVIDIA, într-o construcție care respectă standarde militare de rezistență. Cele două ecrane laterale se pliază spre interior pentru transport, transformând dispozitivul într-un computer portabil de dimensiuni considerabile. Producătorul nu a anunțat încă un preț public, configurațiile și ofertele comerciale urmând să fie stabilite în funcție de cerințele clienților.
Trei ecrane tactile de 14 inci care se pliază pentru transport
Elementul care diferențiază Durabook Z14I-DX3 de un laptop obișnuit este sistemul format din trei ecrane Full HD, fiecare cu o diagonală de 14 inci și o rezoluție de 1.920 × 1.080 de pixeli. Monitorul principal este completat de două panouri laterale care se deschid pentru a crea o suprafață de lucru extinsă. Când dispozitivul trebuie transportat, acestea se pliază spre interior, fără să fie necesară deconectarea unor monitoare externe.
Toate cele trei ecrane utilizează tehnologia DynaVue și oferă o luminozitate de până la 1.200 de niți, pentru a putea fi utilizate inclusiv în lumina puternică a soarelui. Panourile sunt tactile și acceptă interacțiunea cu degetele, mănușile sau un stylus, inclusiv în condiții de umiditate. Luminozitatea poate fi sincronizată între cele trei ecrane sau reglată individual, în funcție de informațiile afișate.
Spre deosebire de laptopurile moderne cu ecrane extensibile prezentate de Lenovo la CES 2026 , Durabook nu urmărește să ofere mai mult spațiu de lucru într-un dispozitiv subțire. Noul Z14I-DX3 cântărește aproximativ 9,8 kilograme și are o grosime de 13,75 centimetri atunci când este închis. Prin comparație, modelul Z14I cu un singur ecran cântărește aproximativ 3,6 kilograme.
Procesor Intel Core Ultra, placă video NVIDIA și performanță AI de până la 682 TOPS
Sub carcasa masivă, Durabook Z14I-DX3 ascunde componente care îl transformă într-o stație de lucru pentru aplicații profesionale. Dispozitivul poate fi configurat cu procesoare Intel Core Ultra 5 sau Core Ultra 7, din familia Meteor Lake, și acceptă până la 64 GB de memorie RAM DDR5 la 5.600 MHz. Sistemul de operare este Windows 11 Pro, iar configurațiile pot include mai multe unități de stocare SSD.
Pentru aplicațiile care necesită putere grafică ridicată, producătorul oferă opțional plăci video NVIDIA RTX A500, RTX 3500 Ada sau RTX 5000 Ada. Cea din urmă dispune de 16 GB de memorie video GDDR6 și poate furniza până la 682 TOPS de performanță pentru operațiuni AI compatibile, potrivit Durabook. Această capacitate poate fi utilizată pentru recunoașterea imaginilor, analiza fluxurilor video și procesarea datelor provenite de la senzori.
Prin integrarea unei plăci grafice dedicate și a unui procesor cu unitate NPU, sistemul poate rula anumite aplicații AI direct pe dispozitiv, fără să depindă permanent de procesarea în cloud. Este o abordare întâlnită tot mai des și în cazul laptopurilor profesionale și de creație care folosesc accelerarea grafică NVIDIA pentru inteligență artificială , însă Durabook adaptează această putere de calcul pentru utilizarea în teren.
Pentru echipele de intervenție sau operatorii militari, procesarea locală poate fi importantă în situațiile în care conexiunea la internet este instabilă sau indisponibilă. Cele trei ecrane permit afișarea simultană a hărților, imaginilor transmise de drone, informațiilor de telemetrie și datelor operaționale.
Rezistență la temperaturi extreme, conexiuni pentru echipamente industriale și baterii detașabile
Durabook Z14I-DX3 este construit în jurul unui șasiu din aliaj de magneziu și respectă standardele MIL-STD-810H și MIL-STD-461G. Acestea vizează rezistența la diferite condiții de mediu și compatibilitatea electromagnetică. Producătorul declară că dispozitivul poate funcționa la temperaturi cuprinse între -29 și 63 de grade Celsius, ceea ce îl face potrivit pentru utilizarea în medii industriale și în condiții climatice dificile.
Construcția robustă îl diferențiază de laptopurile obișnuite care respectă standardul militar MIL-STD-810H . Durabook este proiectat în mod specific pentru activități în teren, inclusiv pentru operațiuni militare, intervenții de urgență, inginerie și monitorizarea infrastructurii.
La capitolul conectivitate, dispozitivul include Thunderbolt 4, două porturi Ethernet RJ-45, două porturi seriale, ExpressCard 54 și mai multe conexiuni USB. Sunt disponibile Wi-Fi 7 și Bluetooth 5.4, iar configurațiile opționale pot integra GPS dedicat, conectivitate 4G LTE și 5G. Există inclusiv posibilitatea integrării unor comenzi fizice, precum joystick-uri, pentru controlul dronelor.
Securitatea este asigurată prin mai multe opțiuni de autentificare, printre care cititorul de carduri inteligente, cititorul de amprentă, camera compatibilă cu Windows Hello și sistemul RFID/NFC. Cele două unități SSD NVMe pot fi extrase rapid, fără unelte, facilitând înlocuirea sau transferul suporturilor de stocare în cadrul operațiunilor profesionale.
Alimentarea este asigurată de o baterie principală de 6.900 mAh, la care poate fi adăugată opțional o baterie secundară de 4.700 mAh. Cele două ecrane suplimentare beneficiază de o baterie dedicată de 6.700 mAh. Durabook nu a comunicat o autonomie standard pentru toate configurațiile, consumul energetic fiind influențat de numărul ecranelor active și de componentele instalate.
Cât costă Durabook Z14I-DX3 și cui îi este destinat
Durabook nu a anunțat un preț de comercializare pentru Z14I-DX3. Dispozitivul este destinat în principal companiilor, instituțiilor și organizațiilor care au nevoie de stații de lucru mobile adaptate unor cerințe tehnice specifice. Prețul final va depinde de configurația aleasă, de placa video, de capacitatea de stocare și de echipamentele suplimentare integrate.
Noul model nu încearcă să concureze cu laptopurile ultraportabile destinate publicului larg. Prin cele trei ecrane, construcția rezistentă și opțiunile extinse de conectivitate, Durabook propune un centru de comandă care poate fi transportat și instalat rapid în diferite locații, fără să necesite un sistem separat de monitoare.