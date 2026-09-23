Laptopul cu trei ecrane care cântărește aproape 10 kilograme. Durabook lansează un computer de teren cu putere AI și rezistență militară

Trei ecrane tactile de 14 inci care se pliază pentru transport

Elementul care diferențiază Durabook Z14I-DX3 de un laptop obișnuit este sistemul format din trei ecrane Full HD, fiecare cu o diagonală de 14 inci și o rezoluție de 1.920 × 1.080 de pixeli. Monitorul principal este completat de două panouri laterale care se deschid pentru a crea o suprafață de lucru extinsă. Când dispozitivul trebuie transportat, acestea se pliază spre interior, fără să fie necesară deconectarea unor monitoare externe.

Toate cele trei ecrane utilizează tehnologia DynaVue și oferă o luminozitate de până la 1.200 de niți, pentru a putea fi utilizate inclusiv în lumina puternică a soarelui. Panourile sunt tactile și acceptă interacțiunea cu degetele, mănușile sau un stylus, inclusiv în condiții de umiditate. Luminozitatea poate fi sincronizată între cele trei ecrane sau reglată individual, în funcție de informațiile afișate.

Spre deosebire de laptopurile moderne cu ecrane extensibile prezentate de Lenovo la CES 2026 , Durabook nu urmărește să ofere mai mult spațiu de lucru într-un dispozitiv subțire. Noul Z14I-DX3 cântărește aproximativ 9,8 kilograme și are o grosime de 13,75 centimetri atunci când este închis. Prin comparație, modelul Z14I cu un singur ecran cântărește aproximativ 3,6 kilograme.

Procesor Intel Core Ultra, placă video NVIDIA și performanță AI de până la 682 TOPS

Sub carcasa masivă, Durabook Z14I-DX3 ascunde componente care îl transformă într-o stație de lucru pentru aplicații profesionale. Dispozitivul poate fi configurat cu procesoare Intel Core Ultra 5 sau Core Ultra 7, din familia Meteor Lake, și acceptă până la 64 GB de memorie RAM DDR5 la 5.600 MHz. Sistemul de operare este Windows 11 Pro, iar configurațiile pot include mai multe unități de stocare SSD.

Pentru aplicațiile care necesită putere grafică ridicată, producătorul oferă opțional plăci video NVIDIA RTX A500, RTX 3500 Ada sau RTX 5000 Ada. Cea din urmă dispune de 16 GB de memorie video GDDR6 și poate furniza până la 682 TOPS de performanță pentru operațiuni AI compatibile, potrivit Durabook. Această capacitate poate fi utilizată pentru recunoașterea imaginilor, analiza fluxurilor video și procesarea datelor provenite de la senzori.

Prin integrarea unei plăci grafice dedicate și a unui procesor cu unitate NPU, sistemul poate rula anumite aplicații AI direct pe dispozitiv, fără să depindă permanent de procesarea în cloud. Este o abordare întâlnită tot mai des și în cazul laptopurilor profesionale și de creație care folosesc accelerarea grafică NVIDIA pentru inteligență artificială , însă Durabook adaptează această putere de calcul pentru utilizarea în teren.

Pentru echipele de intervenție sau operatorii militari, procesarea locală poate fi importantă în situațiile în care conexiunea la internet este instabilă sau indisponibilă. Cele trei ecrane permit afișarea simultană a hărților, imaginilor transmise de drone, informațiilor de telemetrie și datelor operaționale.