La ce vârstă ar trebui să primească un copil primul telefon? Decizia care împarte părinții în două tabere
Nu există o vârstă universală la care un copil este pregătit pentru primul smartphone, potrivit Academiei Americane de Pediatrie. Specialiștii recomandă ca decizia să țină cont de maturitate, de nevoia reală de comunicare și de capacitatea familiei de a stabili reguli. Pentru un copil care trebuie doar să își poată suna părinții, un telefon simplu poate fi o variantă înaintea accesului la internet și rețele sociale.
Vârsta contează, dar nu este singurul criteriu
În recomandările despre momentul potrivit pentru primul telefon, Academia Americană de Pediatrie arată că cercetările nu identifică o vârstă ideală pentru toți copiii. Nevoia unui dispozitiv poate apărea atunci când aceștia încep să se deplaseze singuri sau să petreacă mai mult timp fără părinți.
Organizația recomandă evaluarea responsabilității copilului și pregătirea familiei pentru gestionarea utilizării telefonului. Accesul poate începe treptat, cu mai puține aplicații și limite clare, care să fie revizuite pe măsură ce copilul demonstrează că le poate respecta.
Pentru copiii sub zece ani, organizația britanică NSPCC recomandă dispozitive cu funcții limitate, inclusiv telefoane care permit doar apeluri și mesaje. Utilizarea tehnologiei în spațiile comune ale locuinței le oferă părinților posibilitatea să observe activitatea și să intervină când este nevoie.
Alegerea unui smartphone și permisiunea de a folosi rețele sociale trebuie analizate separat. Primirea aparatului nu presupune acces automat la orice aplicație, iar părinții trebuie să verifice cerințele de vârstă și setările fiecărui serviciu.
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Siguranța și presiunea colegilor trag decizia în direcții diferite
Pentru unele familii, telefonul răspunde unei nevoi practice, copilul putând anunța că a ajuns la școală sau că i s-a schimbat programul. Alți părinți preferă să amâne smartphone-ul, preocupați de conținutul nepotrivit, contactele nedorite și timpul petrecut online.
În ghidul pentru primul telefon, publicat pe HealthyChildren.org, pediatrul Jenny Radesky propune câteva întrebări pentru familie. Copilul poate respecta regulile, își controlează impulsurile și cere ajutor atunci când întâlnește o problemă?
Presiunea colegilor apare frecvent în această discuție, iar dorința de a rămâne conectat cu prietenii contează pentru copii și adolescenți. Specialista recomandă însă explorarea alternativelor atunci când părinții consideră că accesul permanent la un smartphone este prematur.
Un telefon simplu sau un dispozitiv cu funcții de comunicare limitate poate răspunde nevoii de contact. Conversațiile cu prietenii pot fi păstrate și printr-un dispozitiv comun al familiei, folosit în condiții stabilite de părinți.
Telefonul mobil aduce și posibilitatea întreruperilor în momente în care alte activități ar trebui să aibă prioritate. Fiind permanent la îndemână, poate concura cu somnul, temele, sportul și conversațiile față în față.
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Ce reguli recomandă specialiștii înainte de primul smartphone
Academia Americană de Pediatrie recomandă ca regulile să fie discutate înainte de predarea dispozitivului. Familia poate stabili când și unde este permis telefonul, ce aplicații pot fi instalate și cum se procedează dacă apare un mesaj îngrijorător.
Setările de confidențialitate, contactele, descărcările și perioadele fără utilizare trebuie configurate împreună cu copilul. Organizația recomandă și discuții regulate despre felul în care telefonul influențează somnul, relațiile și activitățile zilnice.
NSPCC îi îndeamnă pe părinți să discute despre protejarea datelor personale și raportarea contactelor nedorite. Copilul trebuie să știe că poate cere ajutor atunci când ceva îl sperie, îl deranjează sau îl pune într-o situație pe care nu o înțelege.
Controlul parental este unul dintre instrumentele disponibile, alături de conversații și reguli consecvente. Recomandările organizației includ verificarea periodică a setărilor și adaptarea lor la vârsta și nevoile copilului.
Și comportamentul adulților contează în formarea obiceiurilor digitale. În recomandările sale privind viața digitală a copiilor, Academia Americană de Pediatrie le cere părinților să ofere un exemplu, punând propriile telefoane deoparte la masă și înainte de culcare.