La ce vârstă ar trebui să primească un copil primul telefon? Decizia care împarte părinții în două tabere

Organizația recomandă evaluarea responsabilității copilului și pregătirea familiei pentru gestionarea utilizării telefonului. Accesul poate începe treptat, cu mai puține aplicații și limite clare, care să fie revizuite pe măsură ce copilul demonstrează că le poate respecta.

Pentru copiii sub zece ani, organizația britanică NSPCC recomandă dispozitive cu funcții limitate, inclusiv telefoane care permit doar apeluri și mesaje. Utilizarea tehnologiei în spațiile comune ale locuinței le oferă părinților posibilitatea să observe activitatea și să intervină când este nevoie.

Alegerea unui smartphone și permisiunea de a folosi rețele sociale trebuie analizate separat. Primirea aparatului nu presupune acces automat la orice aplicație, iar părinții trebuie să verifice cerințele de vârstă și setările fiecărui serviciu.

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Siguranța și presiunea colegilor trag decizia în direcții diferite

Pentru unele familii, telefonul răspunde unei nevoi practice, copilul putând anunța că a ajuns la școală sau că i s-a schimbat programul. Alți părinți preferă să amâne smartphone-ul, preocupați de conținutul nepotrivit, contactele nedorite și timpul petrecut online.

În ghidul pentru primul telefon, publicat pe HealthyChildren.org, pediatrul Jenny Radesky propune câteva întrebări pentru familie. Copilul poate respecta regulile, își controlează impulsurile și cere ajutor atunci când întâlnește o problemă?

Presiunea colegilor apare frecvent în această discuție, iar dorința de a rămâne conectat cu prietenii contează pentru copii și adolescenți. Specialista recomandă însă explorarea alternativelor atunci când părinții consideră că accesul permanent la un smartphone este prematur.