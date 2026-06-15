Întreținerea la bloc poate fi recalculată. Situațiile în care ai dreptul să ceri verificarea costurilor
În contextul în care facturile la utilități, serviciile de salubritate și costurile de administrare au crescut semnificativ în ultimii ani, tot mai mulți români se uită cu atenție la lista de întreținere afișată lunar la avizier. Nu de puține ori apar suspiciuni că anumite sume au fost calculate greșit sau că unele cheltuieli au fost repartizate incorect. Puțini proprietari știu însă că legea le oferă dreptul de a solicita verificarea și, în anumite situații, recalcularea întreținerii.
Ce spune legea despre recalcularea întreținerii
Regulile privind calcularea și repartizarea cheltuielilor într-un condominiu sunt stabilite prin Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.
Potrivit legii, orice proprietar are dreptul să primească explicații privind modul de calcul al sumelor înscrise pe lista de plată și să consulte documentele care au stat la baza întocmirii acesteia.
Mai mult, dacă există erori sau neconcordanțe, asociația are obligația de a corecta situația și de a recalcula sumele datorate.
Când poți cere verificarea întreținerii
Una dintre cele mai frecvente situații apare atunci când numărul de persoane declarat la întreținere nu corespunde realității. De exemplu, dacă un apartament este locuit de o singură persoană, însă administratorul a trecut din greșeală două sau trei persoane, costurile pentru apă, salubritate sau alte cheltuieli repartizate pe persoană pot fi mai mari decât ar trebui.
Într-un astfel de caz, proprietarul poate solicita verificarea și corectarea listei. O altă situație apare atunci când există diferențe între indexul declarat pentru apă și consumul trecut pe lista de întreținere.
Astfel, dacă proprietarul observă că a transmis un index de 12 metri cubi, iar pe listă apar 18 metri cubi, are dreptul să ceară verificarea calculului și refacerea repartizării.
Cheltuielile comune pot fi și ele contestate
Există și situații în care proprietarii contestă modul de repartizare a cheltuielilor comune. De exemplu, costurile pentru iluminatul scării, întreținerea liftului, curățenia sau reparațiile părților comune trebuie împărțite conform prevederilor legale și hotărârilor adoptate de asociație.
Dacă un proprietar observă că a fost taxat diferit față de ceilalți locatari aflați în situații similare, poate solicita explicații și verificarea modului de calcul.
Un exemplu des întâlnit este cel al liftului. În unele blocuri, proprietarii de la parter sunt scutiți de anumite cheltuieli legate de utilizarea liftului, dacă există o hotărâre în acest sens. Dacă administratorul aplică regulile greșit, lista poate fi recalculată.
Cum trebuie făcută solicitarea
Specialiștii recomandă ca orice sesizare să fie făcută în scris. Practic, proprietarul poate depune o cerere către administrator sau către președintele asociației de proprietari, în care să explice clar ce sumă contestă și de ce consideră că există o eroare.
În multe cazuri, problema se rezolvă rapid prin verificarea documentelor și a calculelor. Este important de menționat faptul că dacă se constată o greșeală, diferența poate fi compensată pe listele de întreținere din lunile următoare.
Ce documente ai dreptul să consulți
Legea 196/2018 prevede că proprietarii au acces la documentele asociației care justifică cheltuielile. Astfel, pot solicita consultarea facturilor de utilități, contractelor de servicii, registrelor de încasări și plăți, precum și a documentelor care au stat la baza repartizării costurilor.
Acest drept este important mai ales atunci când apar majorări semnificative ale întreținerii și locatarii vor să înțeleagă exact de unde provin creșterile.
Ce faci dacă asociația refuză verificarea
În cazul în care administratorul sau conducerea asociației refuză să ofere explicații ori să verifice calculele, proprietarul se poate adresa comitetului executiv, cenzorului sau comisiei de cenzori.
Dacă problema nu este rezolvată nici astfel, legea permite sesizarea compartimentului specializat din cadrul primăriei care supraveghează activitatea asociațiilor de proprietari. În ultimă instanță, litigiul poate ajunge în instanță.
De ce este important să verifici lista de plată
În condițiile în care energia, apa, serviciile de salubritate și costurile de întreținere s-au scumpit considerabil în ultimii ani, diferențele de calcul pot însemna zeci sau chiar sute de lei în plus pe lună.
De aceea, specialiștii recomandă ca proprietarii să verifice periodic lista de întreținere și să semnaleze imediat eventualele neconcordanțe. Legea le oferă acest drept, iar în cazul unei erori dovedite, sumele pot fi recalculate și corectate în favoarea locatarului.