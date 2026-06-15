Întreținerea la bloc poate fi recalculată. Situațiile în care ai dreptul să ceri verificarea costurilor

Potrivit legii, orice proprietar are dreptul să primească explicații privind modul de calcul al sumelor înscrise pe lista de plată și să consulte documentele care au stat la baza întocmirii acesteia.

Mai mult, dacă există erori sau neconcordanțe, asociația are obligația de a corecta situația și de a recalcula sumele datorate.

Când poți cere verificarea întreținerii

Una dintre cele mai frecvente situații apare atunci când numărul de persoane declarat la întreținere nu corespunde realității. De exemplu, dacă un apartament este locuit de o singură persoană, însă administratorul a trecut din greșeală două sau trei persoane, costurile pentru apă, salubritate sau alte cheltuieli repartizate pe persoană pot fi mai mari decât ar trebui.

Într-un astfel de caz, proprietarul poate solicita verificarea și corectarea listei. O altă situație apare atunci când există diferențe între indexul declarat pentru apă și consumul trecut pe lista de întreținere.

Astfel, dacă proprietarul observă că a transmis un index de 12 metri cubi, iar pe listă apar 18 metri cubi, are dreptul să ceară verificarea calculului și refacerea repartizării.

Cheltuielile comune pot fi și ele contestate

Există și situații în care proprietarii contestă modul de repartizare a cheltuielilor comune. De exemplu, costurile pentru iluminatul scării, întreținerea liftului, curățenia sau reparațiile părților comune trebuie împărțite conform prevederilor legale și hotărârilor adoptate de asociație.

Dacă un proprietar observă că a fost taxat diferit față de ceilalți locatari aflați în situații similare, poate solicita explicații și verificarea modului de calcul.