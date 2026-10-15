INTERVIU cu Zaki Milhem, cofondator și CEO WakeZ, despre aplicația care citește somnul pentru a identifica riscul de depresie: „Vrem să măsurăm, nu doar să întrebăm”

Pentru a înțelege mai bine ce poate face WakeZ în prezent, unde se termină screeningul și începe diagnosticul, cât de precise sunt datele obținute din Apple Watch și cât de realist este ca o astfel de tehnologie să fie folosită la scară largă, Playtech a vorbit cu Zaki Milhem, cofondator și CEO WakeZ, medic psihiatru cu doctorat în medicină. Am discutat despre studiile realizate până acum, riscurile și limitele tehnologiei, protecția datelor, intervențiile prin vibrații în timpul somnului și planurile companiei pentru următorii ani.

INTERVIU Zaki Milhem, cofondator și CEO WakeZ, medic psihiatru cu doctorat în medicină

Ozana Mazilu (Playtech): WakeZ pornește de la ideea că somnul poate oferi indicii despre riscul de depresie. Ce anume măsoară aplicația și care sunt semnalele pe care algoritmul le caută în datele colectate de Apple Watch?

Zaki Milhem: Aplicația citește arhitectura somnului din senzorii Apple Watch, noapte de noapte: cât dormi, cum trec fazele una în alta și, mai ales, somnul REM, faza în care visăm. Ne uităm în principal la două lucruri: cât de repede intri în primul REM după adormire (latența REM) și ce proporție din noapte petreci în REM. În depresie, ambele tind să se schimbe: REM-ul apare mai devreme și ocupă mai mult din noapte. Psihiatrii știu asta din laboratoarele de somn, de câteva decenii.

Ce aduce WakeZ nou este măsurarea acasă, pe parcursul mai multor nopți la rând, pe ceasul pe care oamenii îl poartă deja, nu într-o singură noapte de laborator. În plus, aceste date sunt citite de către un medic din rețeaua de clinici partenere. Ca să fiu proactiv, o întrebare pe care o primim des este „Bine, și cât REM ar trebui să am?”. Răspunsul este că depinde: atâta REM cât te face pe tine să te simți bine. Dar evoluția și schimbările REM sunt ceva ce orientează spre riscul de depresie, în special dacă schimbările sunt susținute.

Ozana Mazilu (Playtech): Cât de precis poate fi, în acest moment, un astfel de screening? Aveți deja date despre sensibilitate, specificitate sau rata de rezultate fals pozitive și fals negative?

Zaki Milhem: În acest moment, avem două studii publicate care arată că semnalul există. În cel mai mare, pe 191 de adulți urmăriți 15 nopți, latența și proporția REM au explicat împreună aproximativ 62% din variația severității simptomelor depresive. Este o asociere foarte puternică, dar o asociere nu este încă un test de screening.

Pasul următor, pe care îl pregătim cu psihiatrii de la Cluj, compară evaluarea pe baza somnului cu interviul psihiatric structurat, care este referința clinică. Din acel studiu vor reieși clar cifrele de sensibilitate, specificitate, fals pozitive și fals negative pe care le vom putea susține public.

Ozana Mazilu (Playtech): Unde se termină screeningul și unde începe diagnosticul? Ce poate spune WakeZ unui utilizator și ce nu poate spune fără intervenția unui medic psihiatru sau psiholog clinician?

Zaki Milhem: Diagnosticul îl pune un medic, și asta vrem să reiasă cât mai clar. WakeZ, în forma certificată azi, nu pune diagnostic și nu spune nimănui că are depresie. Utilizatorul poartă ceasul, apoi, după 10 nopți valide, completează un chestionar scurt, iar datele lui, fără detalii de identificare, ajung la un medic din rețeaua clinicilor partenere, care scrie un raport despre starea persoanei respective. Aplicația îți arată cum dormi, interpretarea clinică vine de la medic.

Asta ne desparte de un quiz online: între tine și o concluzie despre sănătatea ta mintală stă întotdeauna un om pregătit pentru asta. Medicii pot aplica o serie de chestionare suplimentare sau, în cazul în care datele sunt suficiente pentru o decizie, pot recomanda utilizatorului un consult pentru un check-up.