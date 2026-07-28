Imaginea care arată cât de dură este planeta Marte. Roata roverului Curiosity, aproape 14 ani de explorare mai târziu

Cum au ajuns roțile lui Curiosity în această stare

Curiosity a aterizat pe Marte pe 5 august 2012, folosind celebrul sistem „Sky Crane”, care a coborât roverul la suprafață cu ajutorul unor cabluri înainte de a se desprinde și a se îndepărta în siguranță.

De atunci, vehiculul robotic a parcurs peste 32 de kilometri prin craterul Gale, o regiune aleasă pentru potențialul său de a păstra urme ale unui mediu care, în trecutul îndepărtat, ar fi putut susține viața microbiană.

Drumul nu a fost deloc ușor. Marte este acoperită de roci ascuțite, pietriș și formațiuni dure care solicită permanent componentele mecanice ale roverului. Având o masă de peste o tonă, Curiosity exercită o presiune considerabilă asupra roților sale din aluminiu, iar fiecare deplasare lasă urme vizibile asupra acestora.

Fotografia realizată pe 23 iulie 2026 cu ajutorul camerei Mars Hand Lens Imager (MAHLI) evidențiază fisuri, perforații și zone îndoite, rezultate în urma anilor de explorare.

NASA monitorizează constant starea roverului

Inginerii de la Jet Propulsion Laboratory (JPL) verifică periodic starea roților folosind camerele instalate pe rover. Aceste inspecții permit echipei de control să urmărească evoluția deteriorărilor și să adapteze traseele atunci când este necesar, evitând zonele care ar putea provoca daune suplimentare.

Deși imaginile pot părea îngrijorătoare la prima vedere, NASA a precizat încă din 2024 că roțile lui Curiosity rezistă surprinzător de bine, chiar dacă au fost expuse unora dintre cele mai dure condiții întâlnite pe Marte.

Faptul că roverul continuă să funcționeze după aproape 14 ani depășește cu mult durata inițială pentru care fusese proiectat și reprezintă o demonstrație a fiabilității sistemelor dezvoltate pentru misiunile spațiale.