Hyundai vrea să aducă sunetul motoarelor pe mașinile electrice: EV-urile ar putea imita schimbările de viteze, vibrațiile și alte sunete

Hyundai vrea ca mașinile electrice să ofere mai mult decât cifre pe hârtie

După introducerea sistemului N e-Shift pe modelul Hyundai Ioniq 5 N, compania pare pregătită să ducă ideea și mai departe. Tehnologia permite șoferului să experimenteze schimbări virtuale de viteze prin intermediul padelelor, deși mașina electrică nu are o cutie de viteze clasică.

Pentru unii șoferi, această soluție este o încercare artificială de a copia trecutul. Pentru Hyundai însă, experiența la volan este la fel de importantă precum performanța pură. Manfred Harrer, consilier tehnic executiv și responsabil pentru cercetare și dezvoltare globală în cadrul Hyundai, spune că marca nu vede această tehnologie ca pe un simplu experiment temporar.

Compania vrea să dezvolte sistemul pentru viitoarele generații de modele electrice sportive. Ideea este ca mașinile să ofere mai multe senzații care lipsesc în prezent din lumea EV: un fel de ralanti simulat, vibrații controlate și reacții care să facă șofatul mai captivant.

Practic, Hyundai nu încearcă să ascundă faptul că aceste efecte sunt create artificial. Strategia este să folosească tehnologia pentru a recrea emoția unei mașini tradiționale, dar într-un format adaptat erei electrice.

De la schimbări false de viteze la evacuări simulate: noua luptă pentru emoția electrică

Criticii spun că astfel de sisteme transformă mașinile electrice în simulatoare și că un sunet generat artificial nu poate înlocui un motor real. Hyundai recunoaște existența acestor opinii, însă susține că reacțiile pozitive ale publicului arată că există cerere pentru astfel de experiențe.

Argumentul companiei este simplu: dacă tehnologia poate face o mașină mai distractivă, de ce să nu fie folosită? Într-o perioadă în care multe modele electrice sunt comparate prin autonomie, putere și eficiență, producătorii încearcă să recâștige componenta emoțională.

Hyundai nu este singurul constructor care explorează această direcție. Porsche Taycan oferă deja senzații artificiale de schimbare a treptelor, iar alte mărci pregătesc propriile soluții pentru a face mașinile electrice mai interactive. BMW lucrează la propriile tehnologii pentru viitoarele modele electrice sportive, iar Toyota a analizat inclusiv o transmisie manuală simulată care ar putea reproduce inclusiv greșelile unui șofer.