Hyundai IONIQ V arată ca un supercar, dar are doar 225 CP. Cum ar putea arăta versiunea N de 641 CP
Hyundai a atras toate privirile la Auto China 2026 cu IONIQ V, o electrică joasă, lungă și plină de muchii, care pare mai apropiată de un concept spectaculos decât de un sedan gândit pentru utilizarea de zi cu zi. Silueta sa alungită, plafonul coborât și partea frontală agresivă au dus imediat la comparații cu Lamborghini, deși mașina este, în realitate, primul model IONIQ dezvoltat special pentru piața chineză.
Diferența dintre aspect și cifre este însă surprinzătoare. Varianta de top cunoscută până acum are un motor electric de 168 kW, echivalentul a 225 CP, suficient pentru o mașină de familie rapidă, dar departe de promisiunea vizuală a unei caroserii care pare pregătită de circuit. Tocmai această contradicție a inspirat o serie de randări Carscoops, care imaginează cum ar arăta un posibil IONIQ V N. Important: Hyundai nu a confirmat existența unui asemenea model.
O electrică desenată pentru China, cu un design care cere mai multă putere
IONIQ V este primul model de serie dedicat exclusiv gamei IONIQ din China și face parte din noua strategie locală Hyundai. Constructorul sud-coreean vrea să lanseze 20 de modele noi pe piața chineză în următorii cinci ani, inclusiv electrice și modele EREV, într-o încercare de a recupera teren într-o piață dominată tot mai puternic de producătorii locali.
Mașina are 4,90 metri lungime, 1,89 metri lățime și un ampatament de 2,90 metri. Proporțiile explică de ce IONIQ V pare atât de diferit față de multe modele electrice convenționale: este lung, jos și aerodinamic, cu uși fără rame, oglinzi plutitoare și o linie a plafonului care coboară rapid spre spate. Hyundai spune că designul derivă din conceptul VENUS și introduce noul limbaj stilistic „The Origin” pentru gama electrică din China.
În varianta cu autonomie extinsă, IONIQ V este așteptat cu o baterie LFP de 66,8 kWh, un motor de 225 CP și autonomie de până la 620-650 km în ciclul chinezesc CLTC. Valoarea nu poate fi comparată direct cu autonomia WLTP pe care o vedem în Europa, fiind în general mai optimistă. Modelul de bază ar urma să aibă 188 CP și o baterie mai mică, de 53,5 kWh.
La interior, Hyundai nu a mers pe o rețetă simplă. IONIQ V primește un ecran panoramic 4K de 27 de inci, head-up display, sistem audio cu opt difuzoare și Dolby Atmos. Constructorul pune accent pe spațiu, conectivitate și confort, nu pe performanță pură. Cu alte cuvinte, mașina oficială a fost gândită ca un fastback electric premium pentru navetă și drumuri lungi, nu ca un rival direct pentru Tesla Model 3 Performance sau BMW i3 de performanță.
Pentru cei care urmăresc deja evoluția modelelor Hyundai IONIQ, aspectul radical al noului IONIQ V ridică totuși o întrebare firească: de ce nu ar primi și el tratamentul N?
Cum ar arăta un Hyundai IONIQ V N
Randările publicate de Carscoops păstrează forma dramatică a modelului standard, dar schimbă complet atitudinea mașinii. În față apar prize de aer mai mari, un splitter adânc și accente roșii inspirate de celelalte modele N. Jantele sunt mai mari, garda la sol este redusă, iar frânele și elementele aerodinamice devin mai vizibile.
Partea din spate ar primi un difuzor funcțional, un eleron discret și stopuri reinterpretate pentru o versiune de performanță. Ideea funcționează tocmai fiindcă IONIQ V nu are nevoie de modificări radicale pentru a părea mai rapid: forma de bază este deja suficient de spectaculoasă. O versiune N ar putea transforma mașina dintr-un fastback electric interesant într-un rival real pentru electricele sportive care încearcă să combine designul agresiv cu accelerația brutală.
Cea mai logică sursă de inspirație ar fi Hyundai IONIQ 6 N, modelul de performanță pe care Hyundai îl are deja în gamă. Acesta folosește două motoare electrice și tracțiune integrală, livrează 609 CP în mod normal și până la 650 PS, echivalentul a aproximativ 641 CP, pentru zece secunde atunci când este activată funcția N Grin Boost. Sprintul de la 0 la 100 km/h durează 3,2 secunde, iar viteza maximă ajunge la 257 km/h.
Dacă Hyundai ar adapta această rețetă pentru IONIQ V, mașina ar avea nevoie de suspensie revizuită, amortizoare adaptive, frâne mai mari, un sistem de distribuție mai agresivă a cuplului și răcire suplimentară pentru baterie. IONIQ 6 N folosește deja funcții precum N Launch Control, N Drift Optimizer, N Torque Distribution și N Track Manager, tehnologii care ar face sens și pe un fastback cu aspect de supercar.
Cutia manuală falsă ar putea fi detaliul care schimbă experiența
O altă idee interesantă este folosirea unei transmisii manuale simulate. Hyundai are deja sistemul N e-Shift pe IONIQ 5 N și IONIQ 6 N, care imită senzația schimbării treptelor și lucrează împreună cu sunete artificiale și lumini care indică momentul optim pentru „schimbare”. Nu există trepte reale în sensul clasic, însă software-ul schimbă modul în care mașina livrează puterea și oferă o experiență mai implicată.
Mai mult, un brevet recent atribuit Hyundai descrie un mecanism de schimbător manual cu grilă și pedală de ambreiaj, controlat electronic, fără legătură mecanică directă cu transmisia. Este însă doar un brevet, nu o confirmare că sistemul va intra pe IONIQ V sau pe orice alt model. Diferența este esențială: un brevet arată că un producător explorează o idee, nu că mașina este deja aprobată pentru producție.
Deocamdată, IONIQ V rămâne un model destinat Chinei, iar Hyundai spune că disponibilitatea pe alte piețe va fi evaluată ulterior. O versiune N nu este confirmată, la fel cum nu există detalii oficiale despre un export european. Totuși, randările arată clar de ce ideea este atât de tentantă: Hyundai are deja tehnologia, are divizia N și are acum o electrică al cărei design pare să ceară mult mai mult decât 225 CP.