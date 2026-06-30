Hyundai IONIQ V arată ca un supercar, dar are doar 225 CP. Cum ar putea arăta versiunea N de 641 CP

O electrică desenată pentru China, cu un design care cere mai multă putere

IONIQ V este primul model de serie dedicat exclusiv gamei IONIQ din China și face parte din noua strategie locală Hyundai. Constructorul sud-coreean vrea să lanseze 20 de modele noi pe piața chineză în următorii cinci ani, inclusiv electrice și modele EREV, într-o încercare de a recupera teren într-o piață dominată tot mai puternic de producătorii locali.

Mașina are 4,90 metri lungime, 1,89 metri lățime și un ampatament de 2,90 metri. Proporțiile explică de ce IONIQ V pare atât de diferit față de multe modele electrice convenționale: este lung, jos și aerodinamic, cu uși fără rame, oglinzi plutitoare și o linie a plafonului care coboară rapid spre spate. Hyundai spune că designul derivă din conceptul VENUS și introduce noul limbaj stilistic „The Origin” pentru gama electrică din China.

În varianta cu autonomie extinsă, IONIQ V este așteptat cu o baterie LFP de 66,8 kWh, un motor de 225 CP și autonomie de până la 620-650 km în ciclul chinezesc CLTC. Valoarea nu poate fi comparată direct cu autonomia WLTP pe care o vedem în Europa, fiind în general mai optimistă. Modelul de bază ar urma să aibă 188 CP și o baterie mai mică, de 53,5 kWh.

La interior, Hyundai nu a mers pe o rețetă simplă. IONIQ V primește un ecran panoramic 4K de 27 de inci, head-up display, sistem audio cu opt difuzoare și Dolby Atmos. Constructorul pune accent pe spațiu, conectivitate și confort, nu pe performanță pură. Cu alte cuvinte, mașina oficială a fost gândită ca un fastback electric premium pentru navetă și drumuri lungi, nu ca un rival direct pentru Tesla Model 3 Performance sau BMW i3 de performanță.

Pentru cei care urmăresc deja evoluția modelelor Hyundai IONIQ, aspectul radical al noului IONIQ V ridică totuși o întrebare firească: de ce nu ar primi și el tratamentul N?

Cum ar arăta un Hyundai IONIQ V N

Randările publicate de Carscoops păstrează forma dramatică a modelului standard, dar schimbă complet atitudinea mașinii. În față apar prize de aer mai mari, un splitter adânc și accente roșii inspirate de celelalte modele N. Jantele sunt mai mari, garda la sol este redusă, iar frânele și elementele aerodinamice devin mai vizibile.

Partea din spate ar primi un difuzor funcțional, un eleron discret și stopuri reinterpretate pentru o versiune de performanță. Ideea funcționează tocmai fiindcă IONIQ V nu are nevoie de modificări radicale pentru a părea mai rapid: forma de bază este deja suficient de spectaculoasă. O versiune N ar putea transforma mașina dintr-un fastback electric interesant într-un rival real pentru electricele sportive care încearcă să combine designul agresiv cu accelerația brutală.