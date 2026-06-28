Hyundai pregătește un Kona EV complet schimbat. SUV-ul electric mic devine mai robust și primește tehnologie cu AI
Hyundai Kona EV se pregătește pentru o schimbare mult mai mare decât un simplu facelift. În loc să actualizeze discret actuala generație, Hyundai lucrează la un model complet nou, cu design mai robust, forme mai pătrățoase și o abordare care pare inspirată de SUV-urile mai mari ale mărcii. Pentru un model care a fost mult timp una dintre cele mai accesibile intrări în lumea electrică Hyundai, schimbarea este importantă.
Kona EV a avut întotdeauna o poziție interesantă în piață. Nu este la fel de spectaculos ca IONIQ 5, nu are dimensiunile unui IONIQ 9, dar a oferit un compromis atractiv pentru cei care vor un SUV electric de oraș, suficient de practic și mai ușor de parcat. În România, unde mașinile electrice compacte au devenit tot mai vizibile în orașele mari, un nou Kona EV poate deveni o alternativă serioasă pentru cei care nu vor o mașină prea mare.
Noile prototipuri camuflate au fost surprinse în Statele Unite, Europa și Coreea de Sud, iar schimbarea de proporții pare evidentă. Mașina pare mai lată, mai înaltă și mai angulară decât actualul Kona. Direcția amintește de noul Santa Fe, de Palisade și de Tucson, dar și de conceptul Hyundai Crater, prezentat ca un SUV compact cu inspirație off-road.
De la crossover urban la SUV cu imagine mai dură
Actuala generație Kona a fost construită în jurul unei filosofii „EV-led”, adică designul a plecat de la versiunea electrică, nu de la cea pe benzină. Această abordare a dat modelului o identitate modernă, cu o semnătură luminoasă subțire și linii fluide. Noul model pare să renunțe parțial la această finețe în favoarea unei imagini mai solide.
Pentru Hyundai, direcția are logică. Piața s-a mutat puternic spre SUV-uri cu design mai robust, iar cumpărătorii vor mașini care par mai capabile, chiar dacă majoritatea vor circula în oraș. Un Kona EV cu aspect mai dur, gardă la sol aparent mai generoasă și proporții mai serioase poate atrage clienți care până acum îl considerau prea mic sau prea jucăuș vizual.
Inspirația de tip XRT ar putea fi importantă. Hyundai a folosit această denumire pentru versiuni cu aspect mai aventuros, iar conceptul Crater a arătat cum ar putea evolua limbajul de design al SUV-urilor compacte. Dacă noul Kona primește o variantă XRT sau o versiune cu accente off-road, ar putea deveni mai interesant pentru clienții care vor o mașină electrică potrivită și pentru drumuri de weekend, nu doar pentru naveta zilnică.
În România, un asemenea profil ar putea prinde bine. Mulți șoferi vor o electrică pentru oraș, dar nu vor să renunțe la ideea de drumuri spre munte, pensiuni, sate turistice sau trasee cu asfalt mai slab. Un Kona EV mai robust nu va deveni un off-roader autentic, dar imaginea contează mult într-un segment în care emoția vizuală vinde aproape la fel de mult ca autonomia.
Pleos Connect și noua generație de infotainment Hyundai
Pe lângă design, noul Kona ar putea introduce și sistemul Pleos Connect, noua platformă de infotainment Hyundai. Aceasta este descrisă ca o experiență mai apropiată de folosirea unui smartphone, cu aplicații, ecrane personalizabile și un companion AI. Dacă sistemul ajunge pe modelul de serie, Kona EV ar putea deveni mult mai modern la interior.
Infotainmentul este deja un criteriu important pentru cumpărătorii de electrice. Pentru mulți, autonomia, încărcarea și prețul sunt primele filtre, dar experiența digitală contează zilnic. Un sistem rapid, cu aplicații utile, actualizări și integrare bună cu telefonul poate face diferența între o mașină care pare actuală și una care îmbătrânește repede.
Hyundai nu a confirmat încă detaliile tehnice ale noii generații Kona. Este de așteptat ca modelul să fie oferit din nou cu variante electrică, hibridă și pe benzină, așa cum se întâmplă și acum. Debutul oficial ar putea avea loc spre finalul lui 2026, iar lansarea comercială în 2027, ca model de an 2028.
Pentru piața europeană, versiunea electrică va fi probabil cea mai importantă. Hyundai are deja o reputație bună la capitolul eficiență electrică, iar Kona EV anterior a fost apreciat pentru autonomia bună raportată la dimensiuni. Dacă noul model vine cu baterie mai eficientă, încărcare mai rapidă și un interior mai digitalizat, ar putea deveni un concurent serios pentru Renault Scenic E-Tech, Kia EV3, Volvo EX30 sau viitoarele modele compacte electrice ale grupului Volkswagen.
Întrebarea cheie rămâne prețul. În România, succesul unui Kona EV nou va depinde mult de diferența față de modelele hibride și de eventualele programe de subvenții. Dacă Hyundai reușește să păstreze modelul într-o zonă accesibilă pentru clasa sa, noul Kona EV ar putea deveni una dintre cele mai interesante electrice compacte ale următorilor ani.