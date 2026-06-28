Hyundai pregătește un Kona EV complet schimbat. SUV-ul electric mic devine mai robust și primește tehnologie cu AI

Noile prototipuri camuflate au fost surprinse în Statele Unite, Europa și Coreea de Sud, iar schimbarea de proporții pare evidentă. Mașina pare mai lată, mai înaltă și mai angulară decât actualul Kona. Direcția amintește de noul Santa Fe, de Palisade și de Tucson, dar și de conceptul Hyundai Crater, prezentat ca un SUV compact cu inspirație off-road.

De la crossover urban la SUV cu imagine mai dură

Actuala generație Kona a fost construită în jurul unei filosofii „EV-led”, adică designul a plecat de la versiunea electrică, nu de la cea pe benzină. Această abordare a dat modelului o identitate modernă, cu o semnătură luminoasă subțire și linii fluide. Noul model pare să renunțe parțial la această finețe în favoarea unei imagini mai solide.

Pentru Hyundai, direcția are logică. Piața s-a mutat puternic spre SUV-uri cu design mai robust, iar cumpărătorii vor mașini care par mai capabile, chiar dacă majoritatea vor circula în oraș. Un Kona EV cu aspect mai dur, gardă la sol aparent mai generoasă și proporții mai serioase poate atrage clienți care până acum îl considerau prea mic sau prea jucăuș vizual.

Inspirația de tip XRT ar putea fi importantă. Hyundai a folosit această denumire pentru versiuni cu aspect mai aventuros, iar conceptul Crater a arătat cum ar putea evolua limbajul de design al SUV-urilor compacte. Dacă noul Kona primește o variantă XRT sau o versiune cu accente off-road, ar putea deveni mai interesant pentru clienții care vor o mașină electrică potrivită și pentru drumuri de weekend, nu doar pentru naveta zilnică.

În România, un asemenea profil ar putea prinde bine. Mulți șoferi vor o electrică pentru oraș, dar nu vor să renunțe la ideea de drumuri spre munte, pensiuni, sate turistice sau trasee cu asfalt mai slab. Un Kona EV mai robust nu va deveni un off-roader autentic, dar imaginea contează mult într-un segment în care emoția vizuală vinde aproape la fel de mult ca autonomia.

Pleos Connect și noua generație de infotainment Hyundai

Pe lângă design, noul Kona ar putea introduce și sistemul Pleos Connect, noua platformă de infotainment Hyundai. Aceasta este descrisă ca o experiență mai apropiată de folosirea unui smartphone, cu aplicații, ecrane personalizabile și un companion AI. Dacă sistemul ajunge pe modelul de serie, Kona EV ar putea deveni mult mai modern la interior.