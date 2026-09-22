HUAWEI domină piața smartwatch-urilor pentru al șaselea trimestru consecutiv. Compania devansează Xiaomi și Apple și mizează pe noile WATCH GT 7 și WATCH D3

HUAWEI își completează poziția pe piață prin lansarea unor noi dispozitive, prezentate recent la München. Printre acestea se numără seria WATCH GT 7, WATCH 6 și WATCH D3, modele care pun accent pe monitorizarea activității fizice, autonomia bateriei și integrarea unor funcții dedicate sănătății.

Piața globală a dispozitivelor purtabile a scăzut, dar HUAWEI și-a păstrat prima poziție

Potrivit IDC, în perioada aprilie–iunie 2026, livrările globale de dispozitive purtabile la încheietura mâinii au totalizat aproximativ 48 de milioane de unități, în scădere cu 4,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Datele includ atât ceasurile inteligente, cât și brățările de fitness. Prin urmare, clasamentul nu trebuie confundat cu cel al pieței exclusiv de smartwatch-uri, unde distribuția cotelor de piață poate fi diferită.

În acest context, HUAWEI și-a păstrat prima poziție în clasamentul livrărilor, deși și compania a înregistrat o scădere anuală de 1,9% a numărului de dispozitive livrate. Xiaomi a raportat un declin de 10,4%, iar Apple, de 13,6%. Evoluția arată că menținerea poziției HUAWEI a avut loc într-o piață aflată în contracție, nu pe fondul unei creșteri generale a vânzărilor.

Un aspect important este că rezultatele IDC reflectă livrările din al doilea trimestru, încheiat la 30 iunie 2026, înainte de lansarea noilor WATCH GT 7 și WATCH D3. Performanța comercială înregistrată în această perioadă nu poate fi atribuită noilor modele, prezentate ulterior, la evenimentul organizat de HUAWEI la München, pe 2 septembrie. Detalii despre noua generație de ceasuri inteligente HUAWEI au fost prezentate și pe Playtech, odată cu lansarea europeană a dispozitivelor.

HUAWEI WATCH GT 7 aduce funcții noi pentru sport, recuperare și monitorizarea somnului

Una dintre principalele noutăți ale seriei WATCH GT 7 este introducerea Physical Readiness Score, un indicator care analizează gradul de pregătire fizică al utilizatorului. Funcția este integrată în raportul matinal Morning Briefing și utilizează informații despre calitatea somnului, variabilitatea ritmului cardiac, nivelul de stres și consumul energetic din zilele precedente. Sunt luate în calcul și alte date relevante, precum temperatura corporală și, în cazul femeilor, informațiile despre ciclul menstrual. Scopul este de a oferi o imagine de ansamblu asupra recuperării și de a ajuta utilizatorul să își adapteze intensitatea activităților fizice.

Seria introduce și sistemul de prindere EasyCross, care permite fixarea curelei printr-o singură mișcare, fără ca porțiunea suplimentară a acesteia să rămână în exterior. Designul urmărește să ofere o fixare confortabilă și să reducă riscul ca materialul să se agațe de haine sau de echipamentul sportiv.

Pe partea de activități în aer liber, WATCH GT 7 include moduri dedicate schiului și ciclismului. Tehnologia AI-XDR permite detectarea automată a mișcărilor specifice schiului și snowboardingului, inclusiv în spații interioare, unde semnalul GPS poate fi indisponibil. Utilizatorii au la dispoziție hărți descărcabile pentru peste 3.000 de stațiuni de schi din întreaga lume, precum și informații despre viraje, trasee și forțele G înregistrate în timpul coborârilor.