HUAWEI domină piața smartwatch-urilor pentru al șaselea trimestru consecutiv. Compania devansează Xiaomi și Apple și mizează pe noile WATCH GT 7 și WATCH D3
Piața ceasurilor inteligente devine tot mai competitivă, iar producătorii încearcă să atragă utilizatorii nu doar prin design sau autonomie, ci și prin funcții avansate pentru monitorizarea sănătății. În această cursă, HUAWEI își menține poziția în fața unor competitori precum Xiaomi și Apple. Compania a ocupat primul loc la nivel mondial în ceea ce privește livrările de dispozitive purtabile la încheietura mâinii pentru al șaselea trimestru consecutiv, potrivit celui mai recent raport IDC privind piața globală a dispozitivelor purtabile .
Datele pentru al doilea trimestru din 2026 arată că HUAWEI a livrat 9,7 milioane de dispozitive, reprezentând o cotă de piață de 20,3%. Xiaomi a înregistrat 8,5 milioane de unități și o cotă de 17,7%, în timp ce Apple a ajuns la 6,4 milioane de unități și 13,3% din piață. Rezultatele reflectă performanța comercială a producătorilor în perioada analizată, fără a reprezenta un clasament al calității sau al funcționalităților produselor.
HUAWEI își completează poziția pe piață prin lansarea unor noi dispozitive, prezentate recent la München. Printre acestea se numără seria WATCH GT 7, WATCH 6 și WATCH D3, modele care pun accent pe monitorizarea activității fizice, autonomia bateriei și integrarea unor funcții dedicate sănătății.
Piața globală a dispozitivelor purtabile a scăzut, dar HUAWEI și-a păstrat prima poziție
Potrivit IDC, în perioada aprilie–iunie 2026, livrările globale de dispozitive purtabile la încheietura mâinii au totalizat aproximativ 48 de milioane de unități, în scădere cu 4,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Datele includ atât ceasurile inteligente, cât și brățările de fitness. Prin urmare, clasamentul nu trebuie confundat cu cel al pieței exclusiv de smartwatch-uri, unde distribuția cotelor de piață poate fi diferită.
În acest context, HUAWEI și-a păstrat prima poziție în clasamentul livrărilor, deși și compania a înregistrat o scădere anuală de 1,9% a numărului de dispozitive livrate. Xiaomi a raportat un declin de 10,4%, iar Apple, de 13,6%. Evoluția arată că menținerea poziției HUAWEI a avut loc într-o piață aflată în contracție, nu pe fondul unei creșteri generale a vânzărilor.
Un aspect important este că rezultatele IDC reflectă livrările din al doilea trimestru, încheiat la 30 iunie 2026, înainte de lansarea noilor WATCH GT 7 și WATCH D3. Performanța comercială înregistrată în această perioadă nu poate fi atribuită noilor modele, prezentate ulterior, la evenimentul organizat de HUAWEI la München, pe 2 septembrie. Detalii despre noua generație de ceasuri inteligente HUAWEI au fost prezentate și pe Playtech, odată cu lansarea europeană a dispozitivelor.
HUAWEI WATCH GT 7 aduce funcții noi pentru sport, recuperare și monitorizarea somnului
Una dintre principalele noutăți ale seriei WATCH GT 7 este introducerea Physical Readiness Score, un indicator care analizează gradul de pregătire fizică al utilizatorului. Funcția este integrată în raportul matinal Morning Briefing și utilizează informații despre calitatea somnului, variabilitatea ritmului cardiac, nivelul de stres și consumul energetic din zilele precedente. Sunt luate în calcul și alte date relevante, precum temperatura corporală și, în cazul femeilor, informațiile despre ciclul menstrual. Scopul este de a oferi o imagine de ansamblu asupra recuperării și de a ajuta utilizatorul să își adapteze intensitatea activităților fizice.
Seria introduce și sistemul de prindere EasyCross, care permite fixarea curelei printr-o singură mișcare, fără ca porțiunea suplimentară a acesteia să rămână în exterior. Designul urmărește să ofere o fixare confortabilă și să reducă riscul ca materialul să se agațe de haine sau de echipamentul sportiv.
Pe partea de activități în aer liber, WATCH GT 7 include moduri dedicate schiului și ciclismului. Tehnologia AI-XDR permite detectarea automată a mișcărilor specifice schiului și snowboardingului, inclusiv în spații interioare, unde semnalul GPS poate fi indisponibil. Utilizatorii au la dispoziție hărți descărcabile pentru peste 3.000 de stațiuni de schi din întreaga lume, precum și informații despre viraje, trasee și forțele G înregistrate în timpul coborârilor.
Autonomia reprezintă un alt element important al noii generații. Potrivit HUAWEI, modelul de 46 mm poate funcționa până la 21 de zile în condiții de utilizare redusă, 12 zile în utilizare obișnuită și șapte zile cu afișajul activat permanent. Versiunea de 41 mm oferă până la 14 zile în utilizare redusă și șapte zile în utilizare obișnuită. Pentru activitățile sportive care necesită monitorizarea continuă a traseului, modelul mai mare poate ajunge la 51 de ore de funcționare, în condițiile de testare specificate de producător.
Funcționalitățile noii generații au fost analizate și într-un review HUAWEI WATCH GT 7 Pro publicat pe Playtech , care detaliază experiența de utilizare, monitorizarea sănătății, funcțiile sportive și autonomia dispozitivului.
HUAWEI WATCH D3 măsoară tensiunea arterială și permite monitorizarea timp de 24 de ore
În timp ce seria WATCH GT 7 se concentrează pe sport și recuperare, HUAWEI WATCH D3 este orientat către monitorizarea sănătății cardiovasculare. Dispozitivul integrează o mini-pompă de aer și o manșetă gonflabilă în interiorul curelei, utilizând metoda oscilometrică pentru măsurarea tensiunii arteriale sistolice și diastolice. Spre deosebire de ceasurile care estimează anumite valori folosind exclusiv senzori optici și algoritmi, WATCH D3 măsoară oscilațiile de presiune prin umflarea și dezumflarea manșetei.
Potrivit HUAWEI, WATCH D3 beneficiază de certificare CE MDR în conformitate cu regulamentul european privind dispozitivele medicale. Funcțiile sale includ măsurarea punctuală a tensiunii arteriale și monitorizarea ambulatorie timp de 24 de ore, cunoscută sub denumirea ABPM. Aceasta presupune efectuarea automată a unor măsurători la intervale regulate, inclusiv în timpul somnului, pentru a obține o imagine mai completă a variațiilor tensiunii arteriale. Ceasul introduce și posibilitatea efectuării unor măsurători înainte și după exercițiile fizice.
Dispozitivul include și funcția Health Community, prin intermediul căreia utilizatorii pot alege să partajeze informații despre sănătate cu membrii familiei sau cu persoanele care îi îngrijesc. Datele colectate pot fi utile pentru urmărirea evoluției tensiunii arteriale, însă interpretarea medicală a rezultatelor și stabilirea unui eventual tratament rămân responsabilitatea personalului medical.
HUAWEI investește și în cercetarea medicală prin platforma Terve Research
Dincolo de lansarea noilor ceasuri inteligente, HUAWEI își extinde activitatea și în domeniul cercetării medicale. Compania a prezentat în Europa Terve Research, o platformă dezvoltată în parteneriat cu Thryve, care permite cercetătorilor să utilizeze date colectate de dispozitivele purtabile în cadrul unor studii de sănătate desfășurate la scară largă. Platforma urmărește să faciliteze colectarea și analiza informațiilor furnizate voluntar de participanți, fără dezvăluirea identității acestora.
Utilizatorii dispozitivelor HUAWEI vor putea, în timp, să instaleze aplicația Terve Research, să identifice studii la care doresc să participe și să își ofere consimțământul pentru transmiterea datelor relevante. Mai multe informații despre platforma Terve Research și implicarea HUAWEI în cercetarea medicală europeană au fost prezentate anterior pe Playtech.
În ceea ce privește confidențialitatea, HUAWEI afirmă că utilizatorii sunt informați despre datele colectate, modul de prelucrare și stocarea acestora la activarea fiecărei noi funcții de sănătate sau sport. Potrivit companiei, datele utilizatorilor europeni sunt stocate sub pseudonim pe servere din Germania. Pseudonimizarea reprezintă o măsură de protecție a informațiilor personale, dar nu echivalează cu anonimizarea completă a acestora.
Prin noile lansări, HUAWEI continuă să dezvolte două direcții importante ale portofoliului său: dispozitivele dedicate activităților sportive și cele orientate către monitorizarea sănătății. Următoarele rapoarte de piață vor arăta în ce măsură WATCH GT 7, WATCH D3 și celelalte modele lansate în septembrie vor contribui la evoluția livrărilor companiei în a doua jumătate a anului 2026.