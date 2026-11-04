Honda pregătește o versiune specială a Civic Type R. Ce ascunde noul model inspirat de curse

Civic Type R HRC are un design inspirat de mașinile de curse

Deși fotografiile publicate de Honda prezintă încă prototipul acoperit cu folie de camuflaj, câteva dintre modificări sunt deja vizibile. Partea frontală are o bară redesenată, iar deasupra pasajelor roților din față apar elemente aerodinamice suplimentare. În spate, mașina este echipată cu un eleron de dimensiuni considerabile.

Toate aceste componente sugerează că Honda urmărește să obțină o apăsare aerodinamică mai mare la viteze ridicate. Este de așteptat ca modificările să fie însoțite de arcuri și amortizoare îmbunătățite, precum și de un sistem de frânare mai performant.

Cea mai mare necunoscută rămâne motorul. Civic Type R comercializat în Statele Unite folosește un propulsor turbo de 2,0 litri, cu patru cilindri în linie, care dezvoltă 315 CP. Puterea ajunge la roțile din față prin intermediul unei transmisii manuale cu șase trepte.

Honda nu a confirmat dacă divizia HRC va reuși să obțină mai multă putere din acest motor. Nici data la care o eventuală versiune de serie ar putea ajunge pe piața americană nu a fost comunicată.

Honda aduce la SEMA și un pick-up de peste 1.300 CP

Conceptul Civic Type R HRC nu va fi singura atracție de la standul Honda de la SEMA 2026, eveniment organizat în Las Vegas între 3 și 6 noiembrie. Constructorul pregătește și prezentarea modelului Passport Baja Spec Trophy Truck, un vehicul de competiție echipat cu un motor V6 biturbo de 2,4 litri, care folosește tehnologie hibridă.

Ansamblul dezvoltă peste 1.300 CP, adică aproximativ 1.318 CP în echivalentul indicat de producător. Acest model va fi însoțit de trei vehicule Passport Trailsport modificate, pregătite pentru rolul de mașini de asistență în competiții.

Honda va expune și un proiect realizat împreună cu Hasport, o companie din Arizona specializată în modificări auto. Este vorba despre Prelude Club Racer, un concept care combină actualul coupe hibrid Prelude cu motorul de Civic Type R și transmisia manuală cu șase trepte.