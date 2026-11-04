Honda pregătește o versiune specială a Civic Type R. Ce ascunde noul model inspirat de curse
Honda dezvoltă pentru piața americană o versiune mai agresivă a modelului Civic Type R, inspirată de divizia de competiții Honda Racing Corporation (HRC). Mașina va fi prezentată la salonul SEMA 2026 din Las Vegas, iar constructorul a confirmat că proiectul este „în dezvoltare pentru piața din SUA”.
Noul concept ar putea primi modificări aerodinamice importante, suspensii îmbunătățite și frâne mai mari. Deocamdată, Honda nu a anunțat dacă versiunea de serie va avea și un motor mai puternic sau când ar putea ajunge în showroom-uri.
Civic Type R HRC are un design inspirat de mașinile de curse
Deși fotografiile publicate de Honda prezintă încă prototipul acoperit cu folie de camuflaj, câteva dintre modificări sunt deja vizibile. Partea frontală are o bară redesenată, iar deasupra pasajelor roților din față apar elemente aerodinamice suplimentare. În spate, mașina este echipată cu un eleron de dimensiuni considerabile.
Toate aceste componente sugerează că Honda urmărește să obțină o apăsare aerodinamică mai mare la viteze ridicate. Este de așteptat ca modificările să fie însoțite de arcuri și amortizoare îmbunătățite, precum și de un sistem de frânare mai performant.
Cea mai mare necunoscută rămâne motorul. Civic Type R comercializat în Statele Unite folosește un propulsor turbo de 2,0 litri, cu patru cilindri în linie, care dezvoltă 315 CP. Puterea ajunge la roțile din față prin intermediul unei transmisii manuale cu șase trepte.
Honda nu a confirmat dacă divizia HRC va reuși să obțină mai multă putere din acest motor. Nici data la care o eventuală versiune de serie ar putea ajunge pe piața americană nu a fost comunicată.
Honda aduce la SEMA și un pick-up de peste 1.300 CP
Conceptul Civic Type R HRC nu va fi singura atracție de la standul Honda de la SEMA 2026, eveniment organizat în Las Vegas între 3 și 6 noiembrie. Constructorul pregătește și prezentarea modelului Passport Baja Spec Trophy Truck, un vehicul de competiție echipat cu un motor V6 biturbo de 2,4 litri, care folosește tehnologie hibridă.
Ansamblul dezvoltă peste 1.300 CP, adică aproximativ 1.318 CP în echivalentul indicat de producător. Acest model va fi însoțit de trei vehicule Passport Trailsport modificate, pregătite pentru rolul de mașini de asistență în competiții.
Honda va expune și un proiect realizat împreună cu Hasport, o companie din Arizona specializată în modificări auto. Este vorba despre Prelude Club Racer, un concept care combină actualul coupe hibrid Prelude cu motorul de Civic Type R și transmisia manuală cu șase trepte.
Proiectul răspunde unei dorințe exprimate de pasionații mărcii: un Prelude modern, dar echipat cu motorul termic și transmisia manuală de pe versiunea sportivă Civic Type R, în locul sistemului hibrid al modelului de serie.
De la monoposturi de curse la o mașină de 35 CP
Lista exponatelor Honda include și mașini din competițiile de motorsport. Printre acestea se numără monopostul Honda IndyCar pilotat de Felix Rosenqvist, cu care acesta a câștigat ediția din 2026 a cursei Indianapolis 500, dar și monopostul Aston Martin Aramco Racing AMR26, echipat cu propulsie Honda pentru sezonul de Formula 1 din 2026.
La polul opus se află un model mult mai mic: Honda N600, o mașină de doar 35 CP care a participat la cursa Baja 1000 din 1970.
Prezența acestor modele arată amploarea programului pregătit de Honda pentru salonul american, de la proiecte inspirate de competițiile auto până la modificări destinate mașinilor care circulă pe șosele.
HRC lansează o gamă de componente sportive în 2027
Tot la SEMA 2026, HRC U.S. va prezenta o gamă oficială de componente de performanță pentru modelele Honda și Acura. Oferta va include sisteme de evacuare sport, jante forjate și ușoare, precum și un schimbător de viteze cu cursă scurtă.
Printre mașinile pentru care sunt pregătite aceste accesorii se numără Civic Type R, Passport Trailsport și Integra Type S. Componentele vor putea fi cumpărate prin intermediul dealerilor și din magazinul online al mărcilor Honda și Acura.