Honda lansează robotul de tuns gazonul care învață singur traseul. Gama profesională pornește de la 29.000 de euro

Operatorul conduce o dată, iar utilajul memorează lucrarea

Procesul de configurare este diferit de cel al roboților mici care folosesc un cablu perimetral. Un operator conduce mașina pe suprafața care trebuie întreținută și îi arată traseul, limitele și modelul de tăiere. Software-ul analizează deplasarea și optimizează ruta înainte de repetarea autonomă a lucrării.

Pentru localizare, ProZision Autonomous combină poziționarea prin satelit cu LiDAR, radar și senzori vizuali care acoperă zona din jurul utilajului. Honda indică o precizie de aproximativ trei centimetri, suficientă pentru repetarea traseelor și evitarea zonelor care nu trebuie tăiate.

Mașina este disponibilă cu platforme de tăiere de aproximativ 137 sau 152 de centimetri, dimensiuni potrivite pentru suprafețe mari. Sistemul electric de 48 V alimentează cinci motoare fără perii, fiecare responsabil pentru diferite funcții de deplasare și tăiere. Absența motorului pe benzină reduce zgomotul local, vibrațiile și emisiile produse direct în timpul utilizării.

În anumite condiții, utilajul poate întreține până la aproximativ șase hectare cu o singură încărcare. Autonomia reală depinde de lungimea ierbii, umiditate, pantă, viteză și numărul manevrelor. Pentru o firmă, avantajul major nu este doar consumul de energie, ci posibilitatea ca un angajat să supravegheze mai multe operațiuni sau să se ocupe de alte activități în timp ce mașina lucrează.

În România, prețul îl limitează la firme și instituții

Aproximativ 29.000 de euro reprezintă prețul unei mașini noi bine echipate, nu al unui aparat obișnuit pentru grădină. În România, clienții potențiali ar fi firmele care întrețin spații verzi municipale, aeroporturi, hoteluri, baze sportive, parcuri industriale, terenuri de golf sau ansambluri rezidențiale foarte mari.

Un astfel de utilaj poate deveni rentabil dacă înlocuiește mii de ore de muncă repetitivă și este folosit aproape zilnic în sezon. Pentru o pensiune sau o locuință cu o peluză relativ mică, investiția nu are sens. Există roboți mult mai ieftini și mai simpli, chiar dacă nu oferă aceeași productivitate sau aceeași capacitate de lucru pe terenuri complexe.

Firmele trebuie să ia în calcul și aspecte care nu apar în prețul de achiziție. Acumulatorul va pierde treptat din capacitate, senzorii trebuie menținuți curați, iar sistemele de autonomie necesită actualizări și intervenții specializate. Disponibilitatea service-ului și a pieselor în România ar fi esențială înaintea unei eventuale achiziții.