De ce aleg tot mai mulți tineri români să studieze în străinătate. Diferențele dintre facultățile din România și cele din Europa

„Există o confuzie reală de terminologie. Când vorbim despre Fontys, Saxion, HAN ș.a.m.d., explicația importantă pentru familie este că nu vorbim despre o universitate academică tradițională cu un nume diferit, dar nici despre o școală postliceală, cum am întâlnit des să fie asociată. Este învățământ superior orientat profesional”, explică Marina Gogioiu, consilier educațional EDMUNDO.

În Olanda, traseul aplicat este cunoscut drept HBO, iar cel academic, orientat spre cercetare, drept WO. O licență HBO durează, de regulă, patru ani și însumează 240 de credite ECTS, în timp ce o licență WO are, în mod obișnuit, trei ani și 180 de credite.

Cristina de Borst-Cristescu, profesoară la Fontys International Business School din Venlo, spune că alegerea trebuie raportată la interesele viitorului student.

„Dacă copilul își dorește internshipuri, multă practică, pentru că pe viitor își dorește să lucreze undeva și să aibă drumul cât mai scurt spre piața muncii, va face un HBO”, explică aceasta.

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Cum se învață și de ce admiterea accesibilă nu înseamnă studii ușoare

La Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts, din Anvers, studenții lucrează cu studii de caz, proiecte de grup și teme propuse de companii. Programele includ stagii obligatorii, iar unii profesori continuă să activeze în domeniile pe care le predau.

„Internshipurile și colaborarea cu industria sunt o parte esențială a modelului educațional, nu ceva adăugat ulterior. Toate programele includ stagii de practică obligatorii, de obicei în ultimul an, uneori și mai devreme, în Belgia sau în străinătate”, spune Veerle Symoens, reprezentanta instituției.

Marina Gogioiu a cunoscut și sistemul danez, după doi ani de Pedagogie la Universitatea din București. La VIA University College a avut acces la ateliere de tâmplărie, muzică, teatru și artă, iar un semestru l-a petrecut făcând practică, cu normă întreagă, într-un club de tineret.

Ea spune că studiile din București i-au oferit o bază teoretică solidă și experiențe practice. În Danemarca a descoperit mai ales accentul pus pe analizarea propriei activități și pe identificarea lucrurilor pe care le-ar putea face diferit.

Pentru majoritatea programelor internaționale de licență de la KdG sunt necesare o diplomă de liceu care permite accesul la învățământul superior și dovada cunoașterii englezei la nivel B2.