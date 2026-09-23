Hackerii ShinyHunters susțin că au spart sistemele FBI și au furat până la 3 TB de date. De această dată, nu cer bani: „Este ceva personal”

Cum susțin hackerii că au pătruns în sistemele FBI

Potrivit The Register , reprezentanții ShinyHunters afirmă că au exploatat o vulnerabilitate de tip zero-day în Oracle PeopleSoft, o platformă software utilizată pentru gestionarea resurselor umane și a altor procese administrative. Punctul de intrare ar fi fost site-ul oficial de recrutare al FBI, apply.fbijobs.gov, unde presupusa vulnerabilitate le-ar fi permis atacatorilor să execute cod de la distanță pe serverele instituției.

După obținerea accesului, hackerii susțin că au modificat pagina de recrutare, înlocuind conținutul obișnuit cu un mesaj prin care anunțau că site-ul a fost preluat de ShinyHunters. Gruparea a distribuit și o captură de ecran care ar arăta rezultatul atacului. Ulterior, pagina a afișat un mesaj potrivit căruia serviciul era temporar indisponibil pentru mentenanță.

Atacatorii afirmă că nu s-au oprit la compromiterea site-ului de recrutare. Aceștia susțin că au reușit să se deplaseze lateral către alte servere administrate de FBI și găzduite în AWS GovCloud, infrastructura cloud a Amazon destinată organizațiilor guvernamentale și altor clienți cu cerințe speciale de securitate.

De acolo, gruparea pretinde că a descărcat între 2 și 3 TB de informații despre actuali și foști angajați FBI, dar și despre persoane care au aplicat pentru un loc de muncă în cadrul agenției. Potrivit declarațiilor oferite publicației britanice, printre sistemele presupus compromise s-ar număra cele de resurse umane, MedLink și Criminal Justice Information Services, un serviciu care gestionează informații utilizate în activitatea de aplicare a legii.

Dacă amploarea incidentului va fi confirmată, cazul ar putea ridica probleme importante privind protecția informațiilor personale ale angajaților și candidaților FBI. Totuși, nici Oracle, nici Amazon Web Services nu au confirmat public existența vulnerabilității invocate sau presupusa extragere a datelor, potrivit informațiilor disponibile în relatarea inițială.

De ce ShinyHunters nu cere bani de această dată

Motivația declarată a atacului este neobișnuită pentru o grupare cunoscută pentru furtul de informații și tentativele de extorcare. În loc să solicite o răscumpărare de milioane de dolari în schimbul nepublicării datelor, ShinyHunters vrea ca FBI să retragă anumite afirmații făcute despre activitățile sale.

„Nu este motivat financiar”, a declarat un reprezentant al grupării pentru The Register, explicând că hackerii solicită agenției federale să corecteze sau să retragă declarații pe care le consideră false.