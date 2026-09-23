Hackerii ShinyHunters susțin că au spart sistemele FBI și au furat până la 3 TB de date. De această dată, nu cer bani: „Este ceva personal”
Unul dintre cele mai cunoscute grupuri de hackeri din lume susține că a reușit să compromită sistemele FBI și să fure o cantitate uriașă de informații despre angajații agenției federale americane. Gruparea ShinyHunters afirmă că a sustras între 2 și 3 TB de date, însă, spre deosebire de atacurile sale anterioare, nu urmărește obținerea unei răscumpărări. Potrivit informațiilor publicate de publicația britanică The Register, hackerii vor ca FBI să retragă o serie de acuzații formulate împotriva lor, transformând presupusul atac informatic într-o confruntare directă cu autoritățile americane.
Deocamdată, amploarea incidentului și autenticitatea tuturor informațiilor prezentate de ShinyHunters nu au fost confirmate independent. FBI nu a oferit imediat un răspuns solicitării de comentarii transmise de publicația britanică, iar declarațiile grupării trebuie tratate ca afirmații ale atacatorilor, nu ca dovezi că toate sistemele și bazele de date menționate au fost compromise.
Cum susțin hackerii că au pătruns în sistemele FBI
Potrivit The Register , reprezentanții ShinyHunters afirmă că au exploatat o vulnerabilitate de tip zero-day în Oracle PeopleSoft, o platformă software utilizată pentru gestionarea resurselor umane și a altor procese administrative. Punctul de intrare ar fi fost site-ul oficial de recrutare al FBI, apply.fbijobs.gov, unde presupusa vulnerabilitate le-ar fi permis atacatorilor să execute cod de la distanță pe serverele instituției.
După obținerea accesului, hackerii susțin că au modificat pagina de recrutare, înlocuind conținutul obișnuit cu un mesaj prin care anunțau că site-ul a fost preluat de ShinyHunters. Gruparea a distribuit și o captură de ecran care ar arăta rezultatul atacului. Ulterior, pagina a afișat un mesaj potrivit căruia serviciul era temporar indisponibil pentru mentenanță.
Atacatorii afirmă că nu s-au oprit la compromiterea site-ului de recrutare. Aceștia susțin că au reușit să se deplaseze lateral către alte servere administrate de FBI și găzduite în AWS GovCloud, infrastructura cloud a Amazon destinată organizațiilor guvernamentale și altor clienți cu cerințe speciale de securitate.
De acolo, gruparea pretinde că a descărcat între 2 și 3 TB de informații despre actuali și foști angajați FBI, dar și despre persoane care au aplicat pentru un loc de muncă în cadrul agenției. Potrivit declarațiilor oferite publicației britanice, printre sistemele presupus compromise s-ar număra cele de resurse umane, MedLink și Criminal Justice Information Services, un serviciu care gestionează informații utilizate în activitatea de aplicare a legii.
Dacă amploarea incidentului va fi confirmată, cazul ar putea ridica probleme importante privind protecția informațiilor personale ale angajaților și candidaților FBI. Totuși, nici Oracle, nici Amazon Web Services nu au confirmat public existența vulnerabilității invocate sau presupusa extragere a datelor, potrivit informațiilor disponibile în relatarea inițială.
De ce ShinyHunters nu cere bani de această dată
Motivația declarată a atacului este neobișnuită pentru o grupare cunoscută pentru furtul de informații și tentativele de extorcare. În loc să solicite o răscumpărare de milioane de dolari în schimbul nepublicării datelor, ShinyHunters vrea ca FBI să retragă anumite afirmații făcute despre activitățile sale.
„Nu este motivat financiar”, a declarat un reprezentant al grupării pentru The Register, explicând că hackerii solicită agenției federale să corecteze sau să retragă declarații pe care le consideră false.
Conflictul are legătură cu un avertisment oficial publicat de FBI pe 15 mai 2026, după un atac cibernetic asupra platformei educaționale Canvas, dezvoltată de compania Instructure. La momentul respectiv, ShinyHunters a susținut că a obținut informații asociate unui număr foarte mare de studenți, profesori și angajați ai instituțiilor de învățământ.
În avertismentul oficial , FBI descria ShinyHunters drept o grupare specializată în breșe de securitate de amploare și extorcare. Autoritățile americane avertizau că atacatorii folosesc tactici de hărțuire, inclusiv mesaje și apeluri de amenințare către victime și familiile acestora, precum și incidente de tip „swatting”, care presupun raportarea unor false urgențe pentru a provoca intervenția forțelor de ordine.
Documentul mai preciza că atacatorii pot pretinde în mod fals că dețin fotografii, videoclipuri sau alte materiale compromițătoare pentru a exercita presiuni asupra victimelor. Reprezentanții ShinyHunters resping aceste acuzații și susțin că presupusul atac asupra FBI reprezintă o încercare de a determina autoritățile să își modifice declarațiile.
Un grup de hackeri implicat în atacuri asupra unor companii importante
ShinyHunters nu este la prima apariție în centrul unui scandal de securitate cibernetică. Gruparea a fost asociată cu mai multe incidente care au vizat organizații importante și baze de date cu informații despre utilizatori.
În martie 2026, Playtech relata despre un atac cibernetic asupra Comisiei Europene , incident revendicat de ShinyHunters, în urma căruia au fost extrase informații din infrastructura asociată portalului Europa.eu.
Gruparea a fost implicată și în cazul unei breșe de securitate care a afectat Google , după compromiterea unei baze de date Salesforce care conținea informații comerciale despre clienții companiei. Incidentul a evidențiat riscurile asociate accesului neautorizat la platformele cloud utilizate de marile organizații.
Mai recent, în septembrie 2026, ShinyHunters a revendicat compromiterea site-ului de pe dark web al grupării rivale Clop. Potrivit The Register, hackerii au cerut atunci o sumă de ordinul zecilor de milioane de dolari și au amenințat că vor publica informații despre companiile care ar fi plătit răscumpărări către gruparea rivală.
În cazul presupusului atac asupra FBI, situația rămâne însă neclară. Agenția americană nu a confirmat public amploarea incidentului, iar Reuters precizează că nu a putut verifica independent autenticitatea materialelor prezentate de atacatori.
Până la apariția unor informații oficiale, nu se poate stabili dacă ShinyHunters deține într-adevăr întreaga cantitate de date revendicată, ce informații ar fi fost compromise sau dacă vulnerabilitatea invocată a permis accesul la toate sistemele menționate de grupare.