GTA 6 ar putea ascunde o surpriză neplăcută pentru unii fani. Ce au observat jucătorii înainte de lansare

Potrivit informațiilor apărute în presa japoneză și preluate de publicații internaționale, diferențele dintre versiunile regionale ar putea avea legătură cu cerințele de clasificare a jocurilor video. Deocamdată, nu există o confirmare oficială că scenele sexuale sau alte secvențe controversate vor lipsi din ediția japoneză, scrie Eurogamer.

GTA 6 ocupă mai puțin spațiu în versiunea japoneză

Odată cu activarea funcției de preîncărcare, cei care au comandat GTA 6 în avans au putut vedea dimensiunea fișierelor necesare instalării jocului. În cazul versiunii japoneze, magazinele PlayStation și Microsoft indică aproximativ 208 GB.

Prin comparație, edițiile disponibile în alte regiuni ajung la aproximativ 212 GB. Diferența de câțiva gigabytes nu este foarte mare raportat la dimensiunea totală a producției Rockstar, dar a atras atenția comunității, mai ales în contextul informațiilor despre clasificarea jocului în Japonia.

Dimensiunea mai redusă ar putea avea mai multe explicații, inclusiv diferențe între pachetele regionale sau conținutul distribuit. Fără detalii tehnice din partea producătorului, nu se poate stabili dacă spațiul economisit indică eliminarea unor secvențe video, a unor elemente audio sau a altor componente.

Pentru fanii care urmăresc fiecare detaliu înainte de lansare, diferența a devenit însă un motiv suplimentar de speculații. GTA 6 este unul dintre cele mai așteptate jocuri ale ultimilor ani, iar orice modificare regională poate influența experiența celor care cumpără versiunea destinată unei anumite piețe.

Clasificarea japoneză nu menționează conținutul sexual explicit

Un alt detaliu care a alimentat suspiciunile este clasificarea primită de GTA 6 în Japonia. Jocul a fost evaluat cu calificativul „Z” de către CERO, organismul responsabil cu clasificarea jocurilor video din această țară. Acesta este cel mai strict nivel al sistemului japonez și recomandă jocul exclusiv persoanelor cu vârsta de peste 18 ani.

Problema observată de fani este că avertismentul nu menționează conținutul sexual explicit. În schimb, clasificările ESRB din Statele Unite și PEGI din Europa includ avertizări privind prezența unor scene cu caracter sexual explicit.