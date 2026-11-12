GTA 6 ar putea ascunde o surpriză neplăcută pentru unii fani. Ce au observat jucătorii înainte de lansare
Lansarea Grand Theft Auto VI (GTA 6) se apropie, iar primele informații despre versiunea japoneză a jocului au stârnit discuții în rândul fanilor. Ediția disponibilă în Japonia ocupă mai puțin spațiu pe PlayStation și Xbox decât versiunile din alte regiuni și nu include o avertizare privind conținutul sexual explicit, prezentă în clasificările internaționale.
Diferența nu confirmă automat că Rockstar Games a eliminat anumite scene din joc, însă ridică întrebări despre eventualele modificări făcute pentru piața japoneză. Suspiciunile sunt alimentate și de istoricul seriei, în condițiile în care versiunea japoneză a GTA 5 a fost modificată pentru a respecta regulile locale privind conținutul destinat adulților.
Potrivit informațiilor apărute în presa japoneză și preluate de publicații internaționale, diferențele dintre versiunile regionale ar putea avea legătură cu cerințele de clasificare a jocurilor video. Deocamdată, nu există o confirmare oficială că scenele sexuale sau alte secvențe controversate vor lipsi din ediția japoneză, scrie Eurogamer.
GTA 6 ocupă mai puțin spațiu în versiunea japoneză
Odată cu activarea funcției de preîncărcare, cei care au comandat GTA 6 în avans au putut vedea dimensiunea fișierelor necesare instalării jocului. În cazul versiunii japoneze, magazinele PlayStation și Microsoft indică aproximativ 208 GB.
Prin comparație, edițiile disponibile în alte regiuni ajung la aproximativ 212 GB. Diferența de câțiva gigabytes nu este foarte mare raportat la dimensiunea totală a producției Rockstar, dar a atras atenția comunității, mai ales în contextul informațiilor despre clasificarea jocului în Japonia.
Dimensiunea mai redusă ar putea avea mai multe explicații, inclusiv diferențe între pachetele regionale sau conținutul distribuit. Fără detalii tehnice din partea producătorului, nu se poate stabili dacă spațiul economisit indică eliminarea unor secvențe video, a unor elemente audio sau a altor componente.
Pentru fanii care urmăresc fiecare detaliu înainte de lansare, diferența a devenit însă un motiv suplimentar de speculații. GTA 6 este unul dintre cele mai așteptate jocuri ale ultimilor ani, iar orice modificare regională poate influența experiența celor care cumpără versiunea destinată unei anumite piețe.
Clasificarea japoneză nu menționează conținutul sexual explicit
Un alt detaliu care a alimentat suspiciunile este clasificarea primită de GTA 6 în Japonia. Jocul a fost evaluat cu calificativul „Z” de către CERO, organismul responsabil cu clasificarea jocurilor video din această țară. Acesta este cel mai strict nivel al sistemului japonez și recomandă jocul exclusiv persoanelor cu vârsta de peste 18 ani.
Problema observată de fani este că avertismentul nu menționează conținutul sexual explicit. În schimb, clasificările ESRB din Statele Unite și PEGI din Europa includ avertizări privind prezența unor scene cu caracter sexual explicit.
Diferența este cu atât mai interesantă cu cât informațiile apărute anterior despre GTA 6 indicau posibilitatea unor scene sexuale explicite, inclusiv nuditate frontală. Unele dintre aceste elemente au fost asociate cu materiale ajunse pe internet înainte de lansare, iar clasificările internaționale au alimentat ulterior discuțiile despre conținutul destinat adulților.
Combinarea celor două indicii, dimensiunea mai mică a instalării și absența avertismentului privind conținutul sexual, i-a făcut pe unii fani să creadă că versiunea japoneză ar putea fi cenzurată. Totuși, niciunul dintre aceste detalii nu demonstrează de unul singur că Rockstar a eliminat anumite secvențe.
GTA 5 a trecut prin modificări pentru piața japoneză
Suspiciunile nu apar fără un precedent. Versiunea japoneză a GTA 5 a fost modificată pentru a respecta normele locale privind conținutul violent și sexual. Rockstar a fost nevoită să elimine sau să adapteze mai multe secvențe considerate problematice pentru distribuția jocului în această țară.
Printre modificările importante s-a numărat eliminarea controversatei secvențe de tortură cu Trevor, unul dintre momentele care au generat cele mai multe discuții în jurul jocului. De asemenea, au fost modificate mai multe scene care conțineau nuditate.
Nu este un caz izolat. Alte producții importante, precum Baldur’s Gate 3 și The Witcher 3: Wild Hunt, au trecut prin restricții similare pentru a putea fi distribuite pe piața japoneză.
Prin urmare, posibilitatea ca GTA 6 să primească o versiune adaptată pentru Japonia nu ar fi fără precedent. Regulile locale pot impune modificări chiar și în cazul unor jocuri care sunt distribuite fără restricții similare în Europa sau Statele Unite.
Rămâne însă de văzut dacă Rockstar va confirma existența unor diferențe de conținut între ediții. Până atunci, dimensiunea instalării și clasificarea CERO reprezintă indicii care au alimentat speculațiile, nu dovezi certe ale cenzurii.
GTA 6 doboară recorduri înainte de lansare
Discuțiile despre posibila cenzură apar într-un moment în care GTA 6 atrage deja un interes uriaș înainte de lansare. Jocul ar fi devenit cel mai precomandat titlu din istoria magazinelor PlayStation și Xbox, potrivit informațiilor publicate la începutul săptămânii.
Rockstar a investit masiv și în promovarea producției. Campania de marketing a ajuns inclusiv la magazinul londonez Selfridges, care a găzduit o acțiune specială dedicată jocului. Compania organizează și un festival de muzică în Miami, cu participarea unor artiști cunoscuți.
GTA 6 îi readuce în prim-plan pe Jason și Lucia, personajele principale ale noii povești, iar așteptările sunt ridicate inclusiv în privința libertății de explorare și a conținutului destinat adulților.