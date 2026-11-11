GTA 6 va putea fi jucat și pe Xbox One, prin cloud, chiar din ziua lansării. Microsoft confirmă vestea, dar există câteva limitări importante

Potrivit anunțului oficial publicat pe Xbox Wire, GTA 6 va putea fi transmis prin cloud pe consolele Xbox One și Xbox Series X/S începând cu 19 noiembrie, ora 01:00 ET, adică ora 08:00 în România. Așa cum explică și publicația Windows Central, disponibilitatea prin cloud nu înseamnă însă că jocul va putea fi accesat de pe orice dispozitiv compatibil cu serviciul Microsoft.

GTA 6 ajunge pe Xbox One, deși consola nu poate rula jocul nativ

Cea mai importantă noutate este compatibilitatea cu Xbox One, consola Microsoft lansată în noiembrie 2013. Deși hardware-ul acesteia nu este suficient de performant pentru a rula GTA 6 direct, utilizatorii vor putea accesa jocul prin Xbox Cloud Gaming.

Tehnologia permite executarea jocului pe serverele Microsoft, în timp ce imaginile sunt transmise prin internet către consolă. Practic, Xbox One devine un dispozitiv care primește și afișează fluxul video, fără să fie nevoit să proceseze local grafica solicitantă a noului titlu Rockstar Games.

Există însă un compromis. Microsoft a confirmat că versiunea transmisă prin cloud va folosi setările grafice corespunzătoare consolei Xbox Series S, nu pe cele ale modelului Series X.

Prin urmare, jucătorii se pot aștepta la o rezoluție și o calitate vizuală inferioare experienței oferite de rularea locală pe Xbox Series X. În plus, performanța streamingului va depinde de stabilitatea conexiunii la internet și de latență.

Pentru posesorii de Xbox One care nu intenționează să investească într-o consolă nouă, posibilitatea de a juca GTA 6 rămâne totuși un avantaj important.

Microsoft precizează că jocul trebuie achiziționat separat, iar disponibilitatea opțiunilor de streaming poate varia în funcție de regiune, dispozitiv și condițiile de acces la serviciu.

GTA 6 nu va putea fi jucat prin Xbox Cloud Gaming pe PC sau telefon

A doua limitare este poate și cea mai surprinzătoare. Deși Xbox Cloud Gaming funcționează în mod obișnuit pe numeroase dispozitive, inclusiv calculatoare, telefoane, tablete și televizoare compatibile, GTA 6 va beneficia de o excepție.

La lansare, streamingul prin Xbox Cloud Gaming va fi disponibil exclusiv pe consolele Xbox One și Xbox Series X/S. Astfel, utilizatorii nu vor putea accesa jocul direct pe PC, smartphone sau televizor prin serviciul cloud al Microsoft.

Restricția este neobișnuită, având în vedere strategia companiei de a extinde accesul la jocuri dincolo de consolele tradiționale.

Deocamdată, Microsoft și Take-Two Interactive nu au explicat public motivele exacte ale acestei limitări.

Există totuși o diferență importantă între Xbox Cloud Gaming și Remote Play. Rockstar Games a confirmat că GTA 6 va suporta Remote Play pe consolele Xbox și PlayStation, ceea ce permite transmiterea jocului de pe o consolă proprie către alte dispozitive compatibile.

Prin urmare, dacă deții o consolă capabilă să ruleze GTA 6, vei putea utiliza Remote Play pentru a continua experiența pe alte ecrane, în condițiile oferite de platformă.

În schimb, dacă nu ai o consolă compatibilă și sperai să joci GTA 6 pe PC exclusiv prin serverele Microsoft, această opțiune nu va fi disponibilă la debut.

Situația confirmă informațiile prezentate anterior de Playtech despre restricțiile GTA 6 pe PC prin Xbox Cloud Gaming.

Microsoft extinde parteneriatul cu Rockstar Games și pregătește noi opțiuni pentru cloud gaming

Anunțul privind GTA 6 face parte dintr-o strategie mai amplă de colaborare între Microsoft și Take-Two Interactive.

Cele două companii au încheiat un parteneriat pe zece ani, iar în lunile următoare și alte titluri Rockstar Games vor deveni disponibile prin Xbox Cloud Gaming. Printre acestea se numără GTA 5 și Red Dead Redemption 2.

Microsoft pregătește și modificări în modul de accesare a serviciului. Începând cu 11 noiembrie 2026, utilizatorii din piețele acceptate vor putea cumpăra timp de joc în cloud pentru anumite titluri, fără să fie necesar un abonament Xbox Game Pass.

Această schimbare ar putea face streamingul mai accesibil persoanelor care preferă să plătească pentru sesiuni individuale, însă Microsoft subliniază că GTA 6 trebuie cumpărat separat.

Între timp, descărcarea anticipată a GTA 6 a început pe 10 noiembrie, astfel încât jucătorii care au precomandat titlul să îl poată instala înainte de lansare.

Grand Theft Auto VI va debuta oficial pe 19 noiembrie 2026, pe PlayStation 5 și Xbox Series X/S. Pentru Xbox One, accesul va fi posibil exclusiv prin cloud.

Deși limitările privind PC-urile și dispozitivele mobile ar putea dezamăgi o parte dintre fani, decizia Microsoft reprezintă o veste importantă pentru posesorii consolelor Xbox mai vechi. Pentru prima dată, aceștia vor putea experimenta un nou joc major din seria Grand Theft Auto chiar din ziua lansării, fără să fie obligați să își înlocuiască hardware-ul.