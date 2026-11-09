Ford copiază o idee de la Tesla pentru o electrică de 25.000 de euro. 146 de componente devin doar două

Ford înlocuiește 146 de componente structurale cu două piese turnate

Viitorul Ford Fathom va utiliza două structuri mari din aluminiu, una pentru partea frontală și cealaltă pentru cea posterioară. Împreună, acestea vor înlocui 146 de componente structurale individuale, eliminând numeroase operațiuni de sudare, îmbinare și verificare.

Piesele sunt produse la centrul tehnic Ford din Shelbyville, Kentucky, înainte de a fi transportate la uzina din Louisville pentru testarea procesului industrial și asamblarea prototipurilor. Cele peste 5.000 de structuri fabricate până acum nu trebuie confundate cu 5.000 de automobile finalizate, deoarece fiecare vehicul necesită două asemenea componente.

Procesul tehnologic presupune topirea aluminiului la aproximativ 700 de grade Celsius și injectarea materialului într-o matriță de mari dimensiuni. După solidificare, structura este extrasă cu ajutorul roboților, răcită, ajustată și prelucrată mecanic pentru a respecta toleranțele necesare.

Ford acordă o atenție deosebită verificărilor de calitate. Piesele sunt analizate prin radiografiere industrială pentru identificarea eventualelor goluri sau defecte interne, prin scanare optică și prin măsurători dimensionale în condiții controlate. Materialele sunt supuse inclusiv unor teste mecanice pentru a verifica rezistența și compoziția.

Metoda este cunoscută sub numele de unicasting sau, în implementările de mari dimensiuni, gigacasting. Tesla a contribuit decisiv la popularizarea sa începând cu 2020, când a utilizat prese Giga Press pentru realizarea unor componente structurale ale Model Y.

Costuri mai mici de producție, dar și provocări pentru reparații

Reducerea numărului de componente poate avea avantaje importante. Un proces de fabricație cu mai puține operațiuni de sudură și asamblare poate necesita mai puține echipamente, mai puțin spațiu și un timp de producție redus. În același timp, optimizarea structurii poate contribui la scăderea masei automobilului și la îmbunătățirea eficienței energetice.

Ford integrează această tehnologie într-un sistem de producție care permite construirea în paralel a mai multor secțiuni ale vehiculului. Compania estimează că noua organizare ar putea accelera semnificativ anumite etape ale fabricației, reducând complexitatea tradițională a unei linii de asamblare.